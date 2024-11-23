В воскресенье, 24 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сэнт-Мэрис Стэдиус».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Саутгемптон – Ливерпуль Смотреть трансляцию

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