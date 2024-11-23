24.11.2024 16:00 - : -
Англия23 ноября 2024, 01:36 |
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Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 ноября в 16:00 матч чемпионата Англии
23 ноября 2024, 01:36 |
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В воскресенье, 24 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сэнт-Мэрис Стэдиус».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Саутгемптон – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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