Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Саутгемптон
24.11.2024 16:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 ноября 2024, 01:36 |
22
0

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 16:00 матч чемпионата Англии

23 ноября 2024, 01:36 |
22
0
Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сэнт-Мэрис Стэдиус».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Саутгемптон – Ливерпуль
Смотреть трансляцию

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Саутгемптон Саутгемптон - Ливерпуль Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 22 ноября 2024, 09:59 0
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Также в четвертьфинал женской ЛЧ пробились Челси, Реал и Лион

ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
Бокс | 22 ноября 2024, 05:39 1
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?

Студентка Сидни Томас за одну ночь стала мировой знаменитостью

ПСЖ легко справился с Тулузой, Монако в голевой перестрелке обыграл Брест
Футбол | 22.11.2024, 23:59
ПСЖ легко справился с Тулузой, Монако в голевой перестрелке обыграл Брест
ПСЖ легко справился с Тулузой, Монако в голевой перестрелке обыграл Брест
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
Футбол | 22.11.2024, 08:37
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
В Украине играли трое бельгийцев. Последний покинул клуб УПЛ летом
Футбол | 22.11.2024, 18:54
В Украине играли трое бельгийцев. Последний покинул клуб УПЛ летом
В Украине играли трое бельгийцев. Последний покинул клуб УПЛ летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
22.11.2024, 09:18 7
Бокс
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 15:02 4
Футбол
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
21.11.2024, 00:05 8
Футбол
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
21.11.2024, 00:23
Футбол
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
21.11.2024, 13:41 12
Футбол
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
21.11.2024, 01:44 6
Бокс
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
21.11.2024, 20:41 74
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем