У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
«Жирона» победила »Эспаньол»
В субботу, 23 ноября, прошел матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Эспаньол».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтиливи». Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:1.
Виктор Цыганков вернулся на поле впервые со 2 октября, восстановившись от травмы. Украинский вингер вышел на поле на 60-й минуте матча. Его выступление портал WhoScored оценил в 6.4 балла.
Героем поединка стал Брайан Хиль. Нападающий «Жироны» забил гол и отдал два ассиста, WhoScored поставил ему оценку 9.0 баллов.
Оценки матча Жирона – Эспаньол от WhoScored
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший соперник Майка высказался об этом бое
Уход в другую команду этим исполнителям нужен, прежде всего, чтобы не загубить карьеру…