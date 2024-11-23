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Испания
23 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:53
862
0

У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби

«Жирона» победила »Эспаньол»

23 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:53
862
0
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 23 ноября, прошел матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Эспаньол».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтиливи». Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:1.

Виктор Цыганков вернулся на поле впервые со 2 октября, восстановившись от травмы. Украинский вингер вышел на поле на 60-й минуте матча. Его выступление портал WhoScored оценил в 6.4 балла.

Героем поединка стал Брайан Хиль. Нападающий «Жироны» забил гол и отдал два ассиста, WhoScored поставил ему оценку 9.0 баллов.

Оценки матча Жирона – Эспаньол от WhoScored

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WhoScored Брайан Хиль Сальватьерра оценки Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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