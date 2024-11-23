Долгожданный разгром от Жироны в Ла Лиге. Цыганков вернулся на поле
Подопечные Мичела разбили «Эспаньол» со счетом 4:1
В субботу, 23 ноября, прошел матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Эспаньол».
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Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтиливи». Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:1.
За «Жирону» сегодня забили Брайан Хиль, Боян Миовски (дубль) и Ладислав Крейчи. На поле после травмы вернулся Виктор Цыганков, который появился на поле на 60-й минуте.
«Жирона» поднялась на пятую строчку в Ла Лиге, имея в активе теперь 21 очко. «Эспаньол» предпоследний с 10 баллами.
Ла Лига. 14-й тур, 23 ноября.
Жирона – Эспаньол – 4:1
Голы: Хиль, 4, Миовски, 16, 21, Крейчи, 27 – Пуадо, 55.
Лас-Пальмас – Мальорка – 2:3
Голы: Эссуго, 77, Силва, 83 (пен) – Родригес, 46, Новарро, 56, Мохика, 90+1.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) November 23, 2024
⚽️ Bryan
⚽️ x2 Miovski
⚽️ Krejčí
💪 QUINA VICTÒRIA!
🔴⚪️ #GironaEspanyol pic.twitter.com/K6uLOeCoEY
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