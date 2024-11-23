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Чемпионат Испании
Жирона
23.11.2024 19:30 – FT 4 : 1
Эспаньол
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Испания
23 ноября 2024, 21:34 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:39
1529
0

Долгожданный разгром от Жироны в Ла Лиге. Цыганков вернулся на поле

Подопечные Мичела разбили «Эспаньол» со счетом 4:1

23 ноября 2024, 21:34 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:39
1529
0
Долгожданный разгром от Жироны в Ла Лиге. Цыганков вернулся на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 23 ноября, прошел матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Эспаньол».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтиливи». Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:1.

За «Жирону» сегодня забили Брайан Хиль, Боян Миовски (дубль) и Ладислав Крейчи. На поле после травмы вернулся Виктор Цыганков, который появился на поле на 60-й минуте.

«Жирона» поднялась на пятую строчку в Ла Лиге, имея в активе теперь 21 очко. «Эспаньол» предпоследний с 10 баллами.

Ла Лига. 14-й тур, 23 ноября.

Жирона – Эспаньол – 4:1
Голы: Хиль, 4, Миовски, 16, 21, Крейчи, 27 – Пуадо, 55.

Лас-Пальмас – Мальорка – 2:3
Голы: Эссуго, 77, Силва, 83 (пен) – Родригес, 46, Новарро, 56, Мохика, 90+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Боян Миовски Ладислав Крейчи Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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