Жирона – Эспаньол – 4:1. Возвращение Цыганкова и разгром. Видео голов
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22 ноября прошел матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Эспаньол».
Поединок состоялся на стадионе «Эстади-Монтиливи» в Жироне. «Жирона» одержала уверенную победу со счётом 4:1.
Цыганков вышел на поле на 60-й минуте, заменив Асприлью. Он принял участие в нескольких атаках команды, но оба его удара на 65-й и 82-й минуте были заблокированы защитниками.
Ла Лига. 14-й тур. 22 ноября
«Жирона» – «Эспаньол» – 4:1
Голы: Хиль 4, Миовски 16, 21, Крейчи, 27 – Пуадо, 55
Видеообзор матча:
События матча
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