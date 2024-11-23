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Жирона
23.11.2024 19:30 – FT 4 : 1
Эспаньол
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Испания
23 ноября 2024, 23:00 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:19
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0

Жирона – Эспаньол – 4:1. Возвращение Цыганкова и разгром. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги

23 ноября 2024, 23:00 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:19
402
0
Жирона – Эспаньол – 4:1. Возвращение Цыганкова и разгром. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября прошел матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Эспаньол».

Поединок состоялся на стадионе «Эстади-Монтиливи» в Жироне. «Жирона» одержала уверенную победу со счётом 4:1.

Цыганков вышел на поле на 60-й минуте, заменив Асприлью. Он принял участие в нескольких атаках команды, но оба его удара на 65-й и 82-й минуте были заблокированы защитниками.

Ла Лига. 14-й тур. 22 ноября

«Жирона» – «Эспаньол» – 4:1

Голы: Хиль 4, Миовски 16, 21, Крейчи, 27 – Пуадо, 55

Видеообзор матча:

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Ладислав Крейчи (Жирона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Жирона).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Жирона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Хиль (Жирона).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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