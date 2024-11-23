22 ноября прошел матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Эспаньол».

Поединок состоялся на стадионе «Эстади-Монтиливи» в Жироне. «Жирона» одержала уверенную победу со счётом 4:1.

Цыганков вышел на поле на 60-й минуте, заменив Асприлью. Он принял участие в нескольких атаках команды, но оба его удара на 65-й и 82-й минуте были заблокированы защитниками.

Ла Лига. 14-й тур. 22 ноября

«Жирона» – «Эспаньол» – 4:1

Голы: Хиль 4, Миовски 16, 21, Крейчи, 27 – Пуадо, 55

Видеообзор матча: