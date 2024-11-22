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Чемпионат Испании
Жирона
23.11.2024 19:30 - : -
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 ноября 2024, 10:52 |
35
0

Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября матч 14-го тура Ла Лиги

22 ноября 2024, 10:52 |
35
0
Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 23 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Эспаньол».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Эспаньол
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Эспаньол Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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