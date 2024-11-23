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Чемпионат Испании
Жирона
23.11.2024 19:30 - : -
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Испания
23 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:36
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0

Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 ноября в 19:30 по Киеву

23 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:36
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Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

23 ноября на «Монтиливи» пройдет матч 14-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Эспаньолом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Жирона

Команда была безусловным открытием прошлого сезона. Тогда она, проводя второй год после возвращения из Сегунды, и четвертый всего в истории, долго лидировала в таблице, да и закончила на 3-м месте. Но, как и ожидалось, потом пошел резкий спад. Тем более что ряд лидеров ушел, а новички далеко не все оправдывают надежды. Особняком стоит Лига чемпионов, где испанцы удивляют обилием автоголов, и, как итог, проиграли уже трижды, победив только Слован из Братиславы. Тяжело стартовали подопечные Мичела Санчеса и в Примере. Но там все-таки пытаются исправить положение. Из 5 собранных на данный момент побед две пришлись на последние туры, когда получилось справиться с Леганесом и Хетафе. Это позволило хотя бы попасть в верхнюю часть таблицы, уйдя на паузы на игры сборных на 10-й позиции.

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Эспаньол

Клуб не лишен амбиций и хотел бы выступать в еврокубках. Но при этом он превращается в самый настоящий футбольный лифт, что часто падает в Сегунду. Правда, там удается не застрять. Вот и в прошлом сезоне получилось выбраться назад, пусть даже через плей-офф. С другой стороны, попугайчики на более высоком уровне, в Ла Лиге, опять слабы, и проиграли 2/3 сыгранных матчей. Да, при этом подопечные Маноло Гонсалеса успели выиграть у Райо Вальекано, Алавеса и Мальорки. Но, уступив в 6 из 7 крайних туров чемпионата Испании, новичок дивизиона откатился в зону вылета, на 18-е место. Впрочем, у Хетафе, что сыграл на матч больше, те же скромные 10 очков в активе.

Статистика личных встреч

Жиронцы в последнее время успешно играют со своим соседом. Они выиграли трижды в четырех крайних матчах, и только однажды все закончилось ничьей - на поле попугайчиков в январе прошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Жирона, при всех своих проблемах, хороша с аутсайдерами - ставим на ее очередную победу (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Жирона
23 ноября 2024 -
19:30
Эспаньол
Победа Жироны 1.80 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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