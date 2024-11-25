Франция25 ноября 2024, 05:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 06:02
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ВИДЕО. Тур Лиги 1. Ницца переиграла Страсбург, Соболь остался в резерве
Вечером 24 ноября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции
25 ноября 2024, 05:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 06:02
81
0
Вечером 24 ноября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции.
Ницца переиграла Страсбург (2:1), украинский защитник Эдуард Соболь остался в резерве у гостей.
Лидеры Лиги 1: ПСЖ (32 очко), Монако (26), Марсель (23), Лилль (22), Ницца (20), Лион, Осер (по 19).
Чемпионат Франции. 12-й тур, 24 ноября
Лилль – Ренн – 1:0
Гол: Жегрова, 45
Нант – Гавр – 0:2
Гол: Касимир, 3, Нгура, 74
Осер – Анже – 1:0
Гол: Траоре, 90+3
Ницца – Страсбург – 2:1
Гол: Бар, 54, Силла, 62 (автогол) – Баква, 20
События матча
62’
ГОЛ ! Автогол забил Абакар Силла (Страсбург).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мелвин Бар (Ницца).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дилан Баква (Страсбург).
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