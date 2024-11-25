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  4. ВИДЕО. Тур Лиги 1. Ницца переиграла Страсбург, Соболь остался в резерве
Чемпионат Франции
Ницца
24.11.2024 21:45 – FT 2 : 1
Страсбург
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Франция
25 ноября 2024, 05:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 06:02
81
0

ВИДЕО. Тур Лиги 1. Ницца переиграла Страсбург, Соболь остался в резерве

Вечером 24 ноября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции

25 ноября 2024, 05:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 06:02
81
0
ВИДЕО. Тур Лиги 1. Ницца переиграла Страсбург, Соболь остался в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 ноября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции.

Ницца переиграла Страсбург (2:1), украинский защитник Эдуард Соболь остался в резерве у гостей.

Лидеры Лиги 1: ПСЖ (32 очко), Монако (26), Марсель (23), Лилль (22), Ницца (20), Лион, Осер (по 19).

Чемпионат Франции. 12-й тур, 24 ноября

Лилль – Ренн – 1:0

Гол: Жегрова, 45

Нант – Гавр – 0:2

Гол: Касимир, 3, Нгура, 74

Осер – Анже – 1:0

Гол: Траоре, 90+3

Ницца – Страсбург – 2:1

Гол: Бар, 54, Силла, 62 (автогол) – Баква, 20

События матча

62’
ГОЛ ! Автогол забил Абакар Силла (Страсбург).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мелвин Бар (Ницца).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дилан Баква (Страсбург).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Эдуард Соболь Страсбург Ницца видео голов и обзор Лилль Ренн Нант Гавр Осер Анже
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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