Франция25 ноября 2024, 10:05 | Обновлено 25 ноября 2024, 10:07
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Осер – Анже – 1:0. Победа на последних минутах. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1
25 ноября 2024, 10:05 | Обновлено 25 ноября 2024, 10:07
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24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции встретились «Осер» и «Анже».
Поединок прошел на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере, где хозяева одержали победу со счетом 1:0.
Лига 1. 12-й тур. 24 ноября
«Осер» – «Анже» – 1:0
Гол: Траоре, 90+3
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Осер).
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