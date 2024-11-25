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Чемпионат Франции
Осер
24.11.2024 18:00 – FT 1 : 0
Анже
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
25 ноября 2024, 10:05 | Обновлено 25 ноября 2024, 10:07
35
0

Осер – Анже – 1:0. Победа на последних минутах. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1

25 ноября 2024, 10:05 | Обновлено 25 ноября 2024, 10:07
35
0
Осер – Анже – 1:0. Победа на последних минутах. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции встретились «Осер» и «Анже».

Поединок прошел на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере, где хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Лига 1. 12-й тур. 24 ноября

«Осер» – «Анже» – 1:0

Гол: Траоре, 90+3

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Осер).
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Осер Анже Хамед Траоре Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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