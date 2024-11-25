ВИДЕО. Яннис Адетокумбо повторил празднование главного голеадора Европы

Ночью 24 ноября «Милуоки Бакс» сыграл домашний матч регулярного сезона НБА против команды «Шарлотт Горнетс».

Поединок окончился победой «Милуоки» со счетом 125:119.

После успешного действия на площадку лидер команды хозяев Яннис Адетокумбо решил отпраздновать в стиле футболиста «Спортинга» Виктора Дьекереша.

Игрок сложил руки на лице, образуя образ маски – именно этот жест считается коронным движением Дьекереша.

Стоит отметить, что подобное празднование является прямой отсылкой на персонажа из комиксов Бейна, носившего на лице железную маску.

The video : pic.twitter.com/lkwqk3aXMI — Loco Loco Loco (@Xaavista) November 24, 2024