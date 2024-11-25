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  4. ВИДЕО. Яннис Адетокумбо повторил празднование главного голеадора Европы
НБА
25 ноября 2024, 05:17 | Обновлено 25 ноября 2024, 05:33
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0

ВИДЕО. Яннис Адетокумбо повторил празднование главного голеадора Европы

Игрок Милуоки Бакс спародировал Виктора Дьекереша

25 ноября 2024, 05:17 | Обновлено 25 ноября 2024, 05:33
50
0
ВИДЕО. Яннис Адетокумбо повторил празднование главного голеадора Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Яннис Адетокумбо

Ночью 24 ноября «Милуоки Бакс» сыграл домашний матч регулярного сезона НБА против команды «Шарлотт Горнетс».

Поединок окончился победой «Милуоки» со счетом 125:119.

После успешного действия на площадку лидер команды хозяев Яннис Адетокумбо решил отпраздновать в стиле футболиста «Спортинга» Виктора Дьекереша.

Игрок сложил руки на лице, образуя образ маски – именно этот жест считается коронным движением Дьекереша.

Стоит отметить, что подобное празднование является прямой отсылкой на персонажа из комиксов Бейна, носившего на лице железную маску.

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Яннис Адетокумбо Виктор Дьекереш НБА видео Милуоки Бакс Шарлотт Хорнетс
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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