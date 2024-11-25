ВИДЕО. Яннис Адетокумбо повторил празднование главного голеадора Европы
Игрок Милуоки Бакс спародировал Виктора Дьекереша
Ночью 24 ноября «Милуоки Бакс» сыграл домашний матч регулярного сезона НБА против команды «Шарлотт Горнетс».
Поединок окончился победой «Милуоки» со счетом 125:119.
После успешного действия на площадку лидер команды хозяев Яннис Адетокумбо решил отпраздновать в стиле футболиста «Спортинга» Виктора Дьекереша.
Игрок сложил руки на лице, образуя образ маски – именно этот жест считается коронным движением Дьекереша.
Стоит отметить, что подобное празднование является прямой отсылкой на персонажа из комиксов Бейна, носившего на лице железную маску.
The video : pic.twitter.com/lkwqk3aXMI— Loco Loco Loco (@Xaavista) November 24, 2024
Love my haters, they’re my biggest fans 📣🖤 pic.twitter.com/oQpYKUiR6X— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 24, 2024
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