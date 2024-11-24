ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
Жена главного тренера киевского Динамо приоткрыла занавес семейной жизни
Жена главного тренера «Динамо» Киев Александра Шовковского – Марина Кутепова – опубликова в сторис Instagram их домашний уют.
«Кто-то устал и отдыхает в окружении самых близких. Зарисовки после игры», – подписала фото девушка.
На фото – уставший после победы над «Черноморцем» тренер «Динамо» в компании с котом и животным, похожим на домашнюю ящерицу.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Из сторис Марины Кутеповой можно узнать, что ящерицу звать Мерлин.
Марина Кутепова – это уже третья жена Александра Шовковского.
Она ведет свой блог в Instagram и вместе с мужем открыла ювелирный дом «SaSHo&M».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниэль Де Кастро вспомнил период работы в Шахтере
Британский боксер отметил Мартина Баколе
- читаем 1 слово после шапки. Та-да