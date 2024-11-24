ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским

Жена главного тренера «Динамо» Киев Александра Шовковского – Марина Кутепова – опубликова в сторис Instagram их домашний уют.

«Кто-то устал и отдыхает в окружении самых близких. Зарисовки после игры», – подписала фото девушка.

На фото – уставший после победы над «Черноморцем» тренер «Динамо» в компании с котом и животным, похожим на домашнюю ящерицу.

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Из сторис Марины Кутеповой можно узнать, что ящерицу звать Мерлин.

Марина Кутепова – это уже третья жена Александра Шовковского.

Она ведет свой блог в Instagram и вместе с мужем открыла ювелирный дом «SaSHo&M».