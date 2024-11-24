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24 ноября 2024, 04:46 |
286
2

ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским

Жена главного тренера киевского Динамо приоткрыла занавес семейной жизни

24 ноября 2024, 04:46 |
286
2
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
Instagram. Марина Кутепова и Александр Шовковский

Жена главного тренера «Динамо» Киев Александра ШовковскогоМарина Кутепова – опубликова в сторис Instagram их домашний уют.

«Кто-то устал и отдыхает в окружении самых близких. Зарисовки после игры», – подписала фото девушка.

На фото – уставший после победы над «Черноморцем» тренер «Динамо» в компании с котом и животным, похожим на домашнюю ящерицу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Из сторис Марины Кутеповой можно узнать, что ящерицу звать Мерлин.

Марина Кутепова – это уже третья жена Александра Шовковского.

Она ведет свой блог в Instagram и вместе с мужем открыла ювелирный дом «SaSHo&M».

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 2
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adidas777
Марино Марино, ну чому російською? Навчилися ми поки що говорити рідною мовою тільки в ефірах по телевізору... І то не всі...
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ТвояМамка
Какое животное?
- читаем 1 слово после шапки. Та-да
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