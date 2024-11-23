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Динамо Киев
23.11.2024 15:30 – FT 3 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 17:23 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:53
2064
52

Александр огорчил Александра. Динамо дома спокойно переиграло Черноморец

Команда Шовковского доказала свое превосходство над подопечными Бабича

23 ноября 2024, 17:23 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:53
2064
52
Александр огорчил Александра. Динамо дома спокойно переиграло Черноморец
ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский выставил на поединок состав с тремя защитниками. Перед Бущаном в обороне расположились Михавко, Попов и Биловар (слева направо). В опорной зоне позиции заняли Бражко и Шапаренко, а Караваев (справа) и Вивчаренко (слева) должны были выполнять функции латералей. Ваната, расположившегося на острие атак киевлян, из глубины поддерживали Буяльский и Кабаев.

Наставник «Черноморца» Александр Бабич ответил «по классике». Защиту гостей сформировали четыре игрока – Кисиль, Жаржу, Лацабидзе и Удод (слева направо). Билошевский и Сигеев должны были отвечать за опорную зону, а Шпорн за организацию атаку. Петряк занял позицию левого вингера, а Кайо Гомес — правого. Хобленко стал единственным форвардом одесситов.

Киевляне начали встречу спокойно, но уверенно, и уже на первых минутах могли добиться комфортного перевеса. Вначале Жаржу принял на себя удар Бражко, а затем хавбек Динамо добавил в стойку. А через пару минут Караваев не попал издали по пустым воротам одесситов.

Игроки «Черноморца» ответили ударом Хобленко и тут же пропустили. Попов перехватил мяч недалеко от штрафной гостей, Буяльский тут же нашел еще дальше Ваната, который сходу пробил точно мимо Рудько. 1:0.

Забитый мяч на настрой динамовцев никак не повлиял – они продолжили удерживать невысокий темп, больше владели мячом и в свое удовольствие атаковали. Одесситы в обороне напрягались от случая к случаю, а также не забывали искать впереди Хобленко или же Петряка с Кайо Гомесом. И перед самым перерывом игроки «Черноморца» едва не забили. Петряк мог с центра поля пустить мяч точно по пустым воротам «Динамо», из которых далеко вперед вышел Бущан, но вингер гостей по мячу не попал.

Второй тайм начался сразу с двух моментов у Караваева, которому при завершении явно не повезло. Вскоре арбитр назначил 11-метровый в ворота «Черноморца» за якобы игру рукой в исполнении Кайо Гомеса, но после помощи ВАР решение об этом отменил. Ситуация с пенальти немного добавила эмоций на поле – стало больше борьбы и азарта. Как следствие, заключительные полчаса поединка порадовали сразу тремя голами. На 70-й минуте гол-красавец оформил Буяльский, который на 87-й минуте отметился вторым в матче ассистом, найдя перед воротами Рубчинскогою. 3:0!

К чести одесситов, они в компенсированное время ушли от крупного фиаско – Скиба оказался расторопнее всех под носом у Бущана при подаче со штрафного. 3:1 – «Динамо» комфортно победило и с 35 очками вышло на чистое 1-е место в таблице УПЛ. «Александрия» идет второй, имея 32 пункта, но в запасе игру тура с «Вересом». У «Черноморца» 13-я позиция и 12 очков.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур

«Динамо» – «Черноморец» – 3:1

Ванат, 16, Буяльский, 70, Рубчинский, 33 – Скиба, 90+1.

«Динамо»: Бущан – Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Шапаренко (Михайленко, 84), Бражко, Караваев (Волошин, 77), Кабаев (Рубчинский, 84), Буяльский (Саленко, 90), Ванат (Герреро, 77).

«Черноморец»: Рудько – Кисель, Жаржу (Скиба, 77), Лацабидзе, Удод, Белошевский (Габелок, 64), Сигеев (Шевцов, 77), Шпорн, Петряк, Кайо Гомес (Пшеничнюк, 88), Хобленко.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (г. Киев).

ДИНАМО – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены «Динамо»: Волошин – б/о, Герреро – б/о, Рубчинский – 6,0, Михайленко – б/о, Саленко – б/о.

Замены «Черноморца»: Габелок – 5,5, Скиба – 6,0, Шевцов – б/о, Пшеничнюк – б/о.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Скиба (Черноморец).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинский (Динамо Киев).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 52
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sahka1981
Молодці. По грі мали явну перевагу. Буяльський сьогодні просто красунчик. Ванат в нормі. Дивно як за наявності вар не поставили явний пенальті на Буяльському за рахунку 1-0. Караває сьогодні все не туди, і Волошин вийшов також запоров такий момент. 
З перемогою!
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+10
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Pavel_i_CO
Саленко з дебютом. Норм такий слалом видав в кінці матчу. Треба вже частіше його підпускати до основного складу 
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+8
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Перець
Чемпіонська гра, але реалізацію треба підтягнути по факту 7:1 на користь Динамо 
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+7
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sania
Зізнайтесь нарешті хто Квандону роги наставив??? Бідося не знає куди їх подіти..
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+6
stepka23
Прекрасна гра "Динамо", як на початку сезону. Головне, грали весь матч, а не плели кружева на своїй половині поля, утримуючи результат. Жаль що кінцівку трошки змазали. Чи це був тільки подарунок президенту на день народження?
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+4
Skillz
Попри слабеньку реалізацію, та стабільниий привоз, ( куди ж без нього)) доволі легка перемога, сьогодні одесити були ніякі.  Момент з пенальті просто цирк, порівняйте  як пірнав Бондаренко в минулому турі від легкого дотику і цей момент з Буяльським, а в результаті два протилежні рішення
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+4
Умник
Микротравматическая победа посвещена Сергею Станиславовичу Реброву.
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+3
easterly
Непогане тренування. На Буї 200% пєналь не захотіли судєйкі побачить, бо катюха на трибуні пильно наблюдала. Кара та Каба - в гру так не війшли. Буя - топчик. Цікаво буде подивитися молодого Саленка в майбутньому
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+1
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Pavel_i_CO
Всіх українців з перемогою над шістками ахмєтава!! Цікаво, недобиті лугандони будуть такими ж активними в коментарях, коли іржава, східняча пліснява буде бодатися з коробкою передач?))
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0
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Istm
питання в силі: чому бездарно програли тому ференцварошу.
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-1
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514839
Завдяки Реброву добре відпочили, поки ті дурні з Шахти вигризали друге місто для збірної, - і вперед, до нових перемог у чемпіонаті! Дякувати Богу, що на цьому тижні ще одне тренування - з Вікторією, (де результат заздагелідь відомий) перед відповідальною грою з Олександрією.
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-3
Показать Скрыть 6 ответов
Brian
А в еврокубках опять безвольно проиграют...
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-4
Demid Romanchik
Теперь необходимо взять Лигу Европы! 
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-4
Фанькин кот
Вот и аукнулась горнякам очная игра, где они не смогли удержать победу. Теперь хз кто сможет отобрать очки у суркисят в этом году. Разве что Александрия, например две ничьи...
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-7
Показать Скрыть 6 ответов
дыряво с пердя 🤣
Потужно
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-7
Показать Скрыть 2 ответа
_Quantum19_
@Istm, тому що в УПЛ ФК "Динамо" (Київ) вже декілька сезонів катає договірняки. Ця гра не є виключенням. Усі це бачать, розуміють, але ніхто нічого не робить. Бо ФК "Динамо" (Київ) можна.)
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-8
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_Quantum19_
"Моряки" зовсім не атакували, постійно помилялись перед власним карним майдачиком, вибиваючи м'яч точно у бік гравців ФК "Динамо" (Київ), привезли собі три м'ячі.
Цього достатньо для того, аби склалося враження про банальний договірняк.
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-11
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Отаман
Обісрані гуньдяївці суркіса, нагадаю вам таке, що фк гуньдяй суркіса та медведчука вже багато років не виграє трофеїв, і нагадаю ще одне, що за підсумками 4 турів ліги європи фк гуньдяй суркіса йдуть на обісраному останньому, 36-му місці в турнірній таблиці без очок та без забитих м'ячів, так що ви по вуха в лайні 🥳
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-13
дыряво с пердя 🤣
Дыр кочи, смаз очку уже приготовили на четверг для своей дыр очки?
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-13
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