Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский выставил на поединок состав с тремя защитниками. Перед Бущаном в обороне расположились Михавко, Попов и Биловар (слева направо). В опорной зоне позиции заняли Бражко и Шапаренко, а Караваев (справа) и Вивчаренко (слева) должны были выполнять функции латералей. Ваната, расположившегося на острие атак киевлян, из глубины поддерживали Буяльский и Кабаев.

Наставник «Черноморца» Александр Бабич ответил «по классике». Защиту гостей сформировали четыре игрока – Кисиль, Жаржу, Лацабидзе и Удод (слева направо). Билошевский и Сигеев должны были отвечать за опорную зону, а Шпорн за организацию атаку. Петряк занял позицию левого вингера, а Кайо Гомес — правого. Хобленко стал единственным форвардом одесситов.

Киевляне начали встречу спокойно, но уверенно, и уже на первых минутах могли добиться комфортного перевеса. Вначале Жаржу принял на себя удар Бражко, а затем хавбек Динамо добавил в стойку. А через пару минут Караваев не попал издали по пустым воротам одесситов.

Игроки «Черноморца» ответили ударом Хобленко и тут же пропустили. Попов перехватил мяч недалеко от штрафной гостей, Буяльский тут же нашел еще дальше Ваната, который сходу пробил точно мимо Рудько. 1:0.

Забитый мяч на настрой динамовцев никак не повлиял – они продолжили удерживать невысокий темп, больше владели мячом и в свое удовольствие атаковали. Одесситы в обороне напрягались от случая к случаю, а также не забывали искать впереди Хобленко или же Петряка с Кайо Гомесом. И перед самым перерывом игроки «Черноморца» едва не забили. Петряк мог с центра поля пустить мяч точно по пустым воротам «Динамо», из которых далеко вперед вышел Бущан, но вингер гостей по мячу не попал.

Второй тайм начался сразу с двух моментов у Караваева, которому при завершении явно не повезло. Вскоре арбитр назначил 11-метровый в ворота «Черноморца» за якобы игру рукой в исполнении Кайо Гомеса, но после помощи ВАР решение об этом отменил. Ситуация с пенальти немного добавила эмоций на поле – стало больше борьбы и азарта. Как следствие, заключительные полчаса поединка порадовали сразу тремя голами. На 70-й минуте гол-красавец оформил Буяльский, который на 87-й минуте отметился вторым в матче ассистом, найдя перед воротами Рубчинскогою. 3:0!

К чести одесситов, они в компенсированное время ушли от крупного фиаско – Скиба оказался расторопнее всех под носом у Бущана при подаче со штрафного. 3:1 – «Динамо» комфортно победило и с 35 очками вышло на чистое 1-е место в таблице УПЛ. «Александрия» идет второй, имея 32 пункта, но в запасе игру тура с «Вересом». У «Черноморца» 13-я позиция и 12 очков.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур

«Динамо» – «Черноморец» – 3:1

Ванат, 16, Буяльский, 70, Рубчинский, 33 – Скиба, 90+1.

«Динамо»: Бущан – Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Шапаренко (Михайленко, 84), Бражко, Караваев (Волошин, 77), Кабаев (Рубчинский, 84), Буяльский (Саленко, 90), Ванат (Герреро, 77).

«Черноморец»: Рудько – Кисель, Жаржу (Скиба, 77), Лацабидзе, Удод, Белошевский (Габелок, 64), Сигеев (Шевцов, 77), Шпорн, Петряк, Кайо Гомес (Пшеничнюк, 88), Хобленко.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (г. Киев).

ДИНАМО – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены «Динамо»: Волошин – б/о, Герреро – б/о, Рубчинский – 6,0, Михайленко – б/о, Саленко – б/о.

Замены «Черноморца»: Габелок – 5,5, Скиба – 6,0, Шевцов – б/о, Пшеничнюк – б/о.