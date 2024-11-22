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Премьер-лига
Динамо Киев
23.11.2024 15:30 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 16:31 | Обновлено 22 ноября 2024, 16:35
436
0

Динамо – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины

22 ноября 2024, 16:31 | Обновлено 22 ноября 2024, 16:35
436
0
Динамо – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 23 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Черноморец» Одесса.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице УПЛ «Динамо» после 13 туров занимает 1-е место, имея 32 очков. У «Черноморца» 13-я позиция и 12 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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