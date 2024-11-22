Динамо Киев

Динамо – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины
В субботу, 23 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Черноморец» Одесса.
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Стартовый свисток арбитра Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» после 13 туров занимает 1-е место, имея 32 очков. У «Черноморца» 13-я позиция и 12 пунктов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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