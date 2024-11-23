Динамо Киев

В субботу, 23 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:30.

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Динамо

«Динамо» возглавляет таблицу, в двенадцати матчах выиграв десять раз и по разу сыграв вничью с «Рухом» и «Шахтером». Аналогичные показатели (10 побед, две ничьи и ноль поражений) имеет и «Александрия», но подопечные Ротаня имеют худшую разницу мячей (29:9 против 21:7).

В чемпионате Александр Шовковский умело подбирает состав, используя удачную ротацию. Однако похвастаться игровым временем в матчах национальных сборных может разве вышедший в основе в матче против грузин Владимир Бражко. Появлялся на замену и Николай Шапаренко, но вряд ли он сильно устал против Албании, поэтому можно ожидать, что тренер не будет делать скидку на усталость. Разве путь туда и обратно оказался бы сложным, о таких нюансах информации нет.

Центрбек Максим Дячук восстановился от повреждения и уже успел провести игру прошлого тура против «Полесья». Возможно, он придаст прочности киевской защите, которая пока выглядит самым слабым звеном команды (чего стоят только три автогола Тараса Михавко в сезоне).

Перед матчами сборной была информация о повреждениях у Тымчика и Ваната, поэтому оба не имели возможности сыграть в Лиге наций. На правом фланге защиты в таком случае может выйти Александр Караваев, а вот центфорвард должен восстановиться. Альтернативы ему сейчас нет. Эдуардо Герреро играл за Панаму и вряд ли в форме после перелета.

22 ноября Игорю Суркису исполнилось 66 лет, поэтому, без сомнения, команда выложится на все 100 процентов, чтобы поздравить президента клуба.

Черноморец

Конечно, турнирные перспективы «Черноморца» далеки от борьбы за первое место, медали или еврокубки. Команда Бабича идет тринадцатой, хотя и демонстрирует иногда неплохую игру, но часто чего-то ей не хватает – то фарта, то реализации, то мастерства. Только с желанием и самоотдачей проблем нет.

Уже четыре матча «моряки» не могут выиграть – два поражения и две ничьи. Как следствие, зона переходных матчей не отпускает команду, а от нее, как известно, и до зоны вылета недалеко.

В ходе международной паузы одесситы провели товарищеский матч против киевской «Оболони». Удалось победить со счетом 5:1, причем забивали пять разных футболистов – Билошевский, Ермаков, Янаков, Мозес, Хромей.

В лазарете команды находятся Присяжнюк и Нето.

Интересно, что кипер команды Рудько имеет опыт выстплений как и за «Динамо», так и за «Шахтер».

Статистика встреч

Команды провели между собой, по данным сайта УПЛ, 56 матчей. Восемь раз был сильнее «Черноморец» (два раза это произошло в прошлом году, оба раза был зафиксирован счет 3:2), семь раз команды играли вничью и 41 раз киевляне побеждали своего соперника, набив ему в сумме 128 голов и пропустив 45.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан – Караваев, Дячук, Попов, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

«Черноморец»: Рудько – Бутко, Удод, Скиба, Кайо Гомес – Билошевский, Шпорн – Янаков, Габелок, Петряк – Хобленко

Прогноз на противостояние

«Динамо» захочет взять реванш за прошлогодние поражения и должно сделать это уверенно. Той команды Григорчука давно нет, а Бабич хоть и собрал достаточно приличный состав, но не должен помешать лидеру чемпионата взять свои очки.