Динамо Киев

Динамо – Черноморец – 3:1. Крутой мяч Буяльского. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ 2024/25
23 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.
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Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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УПЛ 2024/25. 14-й тур, 23 ноября
Динамо – Черноморец – 3:1
Гол: Ванат, 16, Буяльский, 69, Рубчинский, 89 – Скиба, 90+2
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Ванат, 16 мин.
ГОЛ! 2:0 Буяльский, 69 мин.
ГОЛ! 3:0 Рубчинский, 87 мин.
ГОЛ! 3:1 Скиба, 90+2 мин.
События матча
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