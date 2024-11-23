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Премьер-лига
Динамо Киев
23.11.2024 15:30 – FT 3 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 17:45 |
1934
0

Динамо – Черноморец – 3:1. Крутой мяч Буяльского. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ 2024/25

23 ноября 2024, 17:45 |
1934
0
Динамо – Черноморец – 3:1. Крутой мяч Буяльского. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

23 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 14-й тур, 23 ноября

Динамо – Черноморец – 3:1

Гол: Ванат, 16, Буяльский, 69, Рубчинский, 89 – Скиба, 90+2

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Ванат, 16 мин.

ГОЛ! 2:0 Буяльский, 69 мин.

ГОЛ! 3:0 Рубчинский, 87 мин.

ГОЛ! 3:1 Скиба, 90+2 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Скиба (Черноморец).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинский (Динамо Киев).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Владислав Ванат Виталий Буяльский Валентин Рубчинский Евгений Скиба
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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