Динамо Киев

23 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.

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Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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УПЛ 2024/25. 14-й тур, 23 ноября

Динамо – Черноморец – 3:1

Гол: Ванат, 16, Буяльский, 69, Рубчинский, 89 – Скиба, 90+2

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Ванат, 16 мин.

ГОЛ! 2:0 Буяльский, 69 мин.

ГОЛ! 3:0 Рубчинский, 87 мин.

ГОЛ! 3:1 Скиба, 90+2 мин.