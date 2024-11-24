Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Шахтер после разгрома Ингульца продолжает идти на третьей позиции
С 22 до 25 ноября проходят матчи 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Киевское Динамо переиграло Черноморец (2:1) и стало единоличные лидером (35 очков).
На втором месте идет Александрия, набрав 33 пунктов после ничьей с Вересом (1:1).
Продолжает гонку за лидерами донецкий Шахтер (29 баллов), разгромивший Ингулец (6:0)
Внизу турнирной таблицы находятся Черноморец (12), Левый Берег, Оболонь (по 9) и Ингулец (6).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 13-й тур
🔹 22 ноября (пятница)
- 18:00. Карпаты – Колос – 1:0
🔹 23 ноября (суббота)
- 13:00. Ворскла – ЛНЗ – 2:0
- 15:30. Динамо – Черноморец – 3:1
- 18:00. Шахтер – Ингулец – 6:0
🔹 24 ноября (воскресенье)
- 13:00. Оболонь – Кривбасс – 0:1
- 15:30. Верес – Александрия – 1:1
- 18:00. Рух – Левый Берег – 1:0
🔹 25 ноября (понедельник)
- 18:00. Полесье – Заря
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2
|Александрия
|13
|10
|3
|0
|22 - 8
|33
|3
|Шахтер Донецк
|13
|9
|2
|2
|37 - 12
|29
|4
|Полесье
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5
|Кривбасс
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|6
|Карпаты Львов
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|7
|ЛНЗ Черкассы
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|8
|Рух Львов
|13
|4
|6
|3
|17 - 9
|18
|9
|Верес
|14
|3
|7
|4
|15 - 17
|16
|10
|Ворскла
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|11
|Заря
|13
|5
|8
|13 - 17
|15
|12
|Колос К
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13
|Черноморец
|14
|3
|3
|8
|9 - 17
|12
|14
|Левый берег
|14
|2
|3
|9
|4 - 18
|9
|15
|Оболонь
|14
|2
|3
|9
|6 - 27
|9
|16
|Ингулец
|14
|0
|6
|8
|9 - 29
|6
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