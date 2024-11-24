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  4. Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 24 ноября 2024, 23:38
51
0

Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки

Шахтер после разгрома Ингульца продолжает идти на третьей позиции

24 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 24 ноября 2024, 23:38
51
0
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
ФК Динамо

С 22 до 25 ноября проходят матчи 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо переиграло Черноморец (2:1) и стало единоличные лидером (35 очков).

На втором месте идет Александрия, набрав 33 пунктов после ничьей с Вересом (1:1).

Продолжает гонку за лидерами донецкий Шахтер (29 баллов), разгромивший Ингулец (6:0)

Внизу турнирной таблицы находятся Черноморец (12), Левый Берег, Оболонь (по 9) и Ингулец (6).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 13-й тур

🔹 22 ноября (пятница)

  • 18:00. Карпаты – Колос – 1:0

🔹 23 ноября (суббота)

  • 13:00. Ворскла – ЛНЗ – 2:0
  • 15:30. Динамо – Черноморец – 3:1
  • 18:00. Шахтер – Ингулец – 6:0

🔹 24 ноября (воскресенье)

  • 13:00. Оболонь – Кривбасс – 0:1
  • 15:30. Верес – Александрия – 1:1
  • 18:00. Рух – Левый Берег – 1:0

🔹 25 ноября (понедельник)

  • 18:00. Полесье – Заря

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 13 11 2 0 32 - 10 35
2 Александрия 13 10 3 0 22 - 8 33
3 Шахтер Донецк 13 9 2 2 37 - 12 29
4 Полесье 12 6 4 2 20 - 10 22
5 Кривбасс 13 6 4 3 14 - 11 22
6 Карпаты Львов 14 6 3 5 16 - 17 21
7 ЛНЗ Черкассы 14 5 3 6 15 - 20 18
8 Рух Львов 13 4 6 3 17 - 9 18
9 Верес 14 3 7 4 15 - 17 16
10 Ворскла 14 4 4 6 14 - 18 16
11 Заря 13 5 8 13 - 17 15
12 Колос К 14 2 7 5 8 - 11 13
13 Черноморец 14 3 3 8 9 - 17 12
14 Левый берег 14 2 3 9 4 - 18 9
15 Оболонь 14 2 3 9 6 - 27 9
16 Ингулец 14 0 6 8 9 - 29 6
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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