Первая ничья в сезоне. Заря удержала желаемый результат против Полесья

Вплотную приближается сезон украинской Премьер-лиги к своему экватору, и, кажется, предыдущий месяц клубного футбола для каждой из команд выдался чрезвычайно тяжелым. Разница заключается лишь в том, что кто-то сумел удержаться от существенных потерь, а кто-то – нет. Как, например, житомирское «Полесье», которое сопровождало этот отрезок сразу четырьмя матчами подряд без побед, два из которых вообще завершились для команды Имада Ашура поражениями.

Но это были противостояния против конкурентов по чемпионской гонке в лице киевского «Динамо» и «Александрии», тогда как в завершение программы четырнадцатого тура национального первенства «волки» на своем поле встречались с луганской «Зарей», которая также не могла занести футбольную осень в свой актив. Однако «мужики» с начала сезона оставили надежды на высокие места, поэтому хозяевам стадиона «Центральный» три очка на этот раз были крайне нужны.

«Полесье» в итоге провело первый тайм в более агрессивном стиле, что было вполне прогнозируемо и в целом заметно непосредственно на поле. Луганчанам впереди почти ничего не удавалось, да и самих выходов к контратакам в их исполнении было очень ограниченное количество. Зато несколько раз Сапутин, который наконец вернулся в рамку ворот «Зари», должен был действительно спасать команду от неплохих ударов Пайшао, Гуцуляка и Назаренко.

И если в первой половине гости, можно сказать, отсиживались в защите, то после перерыва команда Младена Бартуловича, которого из-за дисквалификации на этот раз не было в технической зоне, делала то же самое, но уже с конкретным уклоном на игру на контратаках. Не пришлось «Заре» долго искать своего счастья у чужих ворот, и когда на 65 минуте Макуана ошибся у собственной штрафной, Жуниньо, Слесар и Будковский этим легко воспользовались.

Однако луганчане сами усложнили себе задачу удалением на 72 минуте для Вантуха, который фолами собрал два предупреждения и оставил команду в очень трудном положении против соперника, который был готов отдать все, что угодно, лишь бы только в третий раз подряд не проиграть.

«Полесье» набросилось на «Зарю» в заключительной четверти игрового часа, и в конце концов количество подач в штрафную Сапутина таки превратилось в качество с помощью Тейлора и его сброса на Сарапия. Однако времени до завершения игры тогда уже оставалось мало, поэтому даже в меньшинстве «Заря» сумела разумно его потратить.

В следующие выходные житомирское «Полесье» сыграет в гостях у криворожского «Кривбасса», а луганская «Заря» проведет домашний матч против львовских «Карпат».

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Макуана – 6,0, Майсурадзе – б/о, Бристрич – б/о

«Заря» (замены): Вакула – 5,5, Хахлев – б/о, Нваэзе – б/о.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Полесье» – «Заря» – 1:1

Голы: Сарапий, 84 – Будковский, 65

Предупреждение: Тейлор, 69, Бабенко, 86, Бристрич, 90+5 – Джордан, 28, Вантух, 30, Эскинья, 73

Удаление: Вантух, 72 (второе предупреждение)

«Полесье»: Волынец – Смоляков, Сарапий, Виалле, Тейлор (Майсурадзе, 88) – Крушинский, Бабенко, Леднев (Мустафаев, 75) – Назаренко (Бристрич, 88), Пайшао (Макуана, 61), Гуцуляк.

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо – Башич – Горбач (Хахлев, 78), Слесар, Яцик, Кирюханцев (Вакула, 62) – Будковский (Нваэзе, 90+3).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 14 (5) – 10 (6)

Угловые: 13 – 4

Оффсайды: 0 – 2.

ПОЛЕСЬЕ – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: –4°C