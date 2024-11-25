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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 25 ноября 2024, 20:40
1229
7

Первая ничья в сезоне. Заря удержала желаемый результат против Полесья

14 тур УПЛ завершился ничьей в морозном Житомире

25 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 25 ноября 2024, 20:40
1229
7
Первая ничья в сезоне. Заря удержала желаемый результат против Полесья
УПЛ

Вплотную приближается сезон украинской Премьер-лиги к своему экватору, и, кажется, предыдущий месяц клубного футбола для каждой из команд выдался чрезвычайно тяжелым. Разница заключается лишь в том, что кто-то сумел удержаться от существенных потерь, а кто-то – нет. Как, например, житомирское «Полесье», которое сопровождало этот отрезок сразу четырьмя матчами подряд без побед, два из которых вообще завершились для команды Имада Ашура поражениями.

Но это были противостояния против конкурентов по чемпионской гонке в лице киевского «Динамо» и «Александрии», тогда как в завершение программы четырнадцатого тура национального первенства «волки» на своем поле встречались с луганской «Зарей», которая также не могла занести футбольную осень в свой актив. Однако «мужики» с начала сезона оставили надежды на высокие места, поэтому хозяевам стадиона «Центральный» три очка на этот раз были крайне нужны.

«Полесье» в итоге провело первый тайм в более агрессивном стиле, что было вполне прогнозируемо и в целом заметно непосредственно на поле. Луганчанам впереди почти ничего не удавалось, да и самих выходов к контратакам в их исполнении было очень ограниченное количество. Зато несколько раз Сапутин, который наконец вернулся в рамку ворот «Зари», должен был действительно спасать команду от неплохих ударов Пайшао, Гуцуляка и Назаренко.

И если в первой половине гости, можно сказать, отсиживались в защите, то после перерыва команда Младена Бартуловича, которого из-за дисквалификации на этот раз не было в технической зоне, делала то же самое, но уже с конкретным уклоном на игру на контратаках. Не пришлось «Заре» долго искать своего счастья у чужих ворот, и когда на 65 минуте Макуана ошибся у собственной штрафной, Жуниньо, Слесар и Будковский этим легко воспользовались.

Однако луганчане сами усложнили себе задачу удалением на 72 минуте для Вантуха, который фолами собрал два предупреждения и оставил команду в очень трудном положении против соперника, который был готов отдать все, что угодно, лишь бы только в третий раз подряд не проиграть.

«Полесье» набросилось на «Зарю» в заключительной четверти игрового часа, и в конце концов количество подач в штрафную Сапутина таки превратилось в качество с помощью Тейлора и его сброса на Сарапия. Однако времени до завершения игры тогда уже оставалось мало, поэтому даже в меньшинстве «Заря» сумела разумно его потратить.

В следующие выходные житомирское «Полесье» сыграет в гостях у криворожского «Кривбасса», а луганская «Заря» проведет домашний матч против львовских «Карпат».

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Макуана – 6,0, Майсурадзе – б/о, Бристрич – б/о

«Заря» (замены): Вакула – 5,5, Хахлев – б/о, Нваэзе – б/о.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Полесье» – «Заря» – 1:1

Голы: Сарапий, 84 – Будковский, 65

Предупреждение: Тейлор, 69, Бабенко, 86, Бристрич, 90+5 – Джордан, 28, Вантух, 30, Эскинья, 73

Удаление: Вантух, 72 (второе предупреждение)

«Полесье»: Волынец – Смоляков, Сарапий, Виалле, Тейлор (Майсурадзе, 88) – Крушинский, Бабенко, Леднев (Мустафаев, 75) – Назаренко (Бристрич, 88), Пайшао (Макуана, 61), Гуцуляк.

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо – Башич – Горбач (Хахлев, 78), Слесар, Яцик, Кирюханцев (Вакула, 62) – Будковский (Нваэзе, 90+3).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 14 (5) – 10 (6)
Угловые: 13 – 4
Оффсайды: 0 – 2.

ПОЛЕСЬЕ – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: –4°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 7
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odiniznashih
Заголовок в корне неправильный надо :
"Зоря НЕ удержала желаемый результат"
А ведь могли и выиграть когда уже в меньшинстве выходили 2  в1.
Не протупи Вакула и отдай вовремя пас
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+2
Віктор Коробка
Подвійне відчуття від матчу: Зоря, попри прогнози, досить пристойно грала, забила гол і цілком могла сподіватися на перемогу, якби... вкотре не наступила на граблі у вигляді безглуздої червоної. В підсумку - луганчани повинні бути задоволеними набраним балом. 
  Нарешті у ворота Зорі повернувся Сапутін - і кілька раз виручив, зарядивши впевненністю усю команду.
  А Поліссю треба продовжувати набувати досвіду, щоб претендувати на боротьбу за медалі. Макуана - з поверненням, але з його помилки почалася гольова атака Зорі.
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+1
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Андрій Шевченко
Сапутін звідки родом ? Дніпро?
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0
Insider
Джордан красава, його б до столичного клубу. Вантуху треба було обережніше і думати головою, коли вже є одна жовта, а так втратили шанс на перемогу. 
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0
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