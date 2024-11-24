В понедельник, 25-го листопада, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и луганская «Заря». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Команда Имада Ашура последовательно проиграла две ключевые дуэли в чемпионской гонке против «Александрии» (0:1) и «Динамо» (1:2), поэтому, наверное, «волки» еще не готовы взбираться на такую вершину. Теперь для них наступает другая реальность, как и полагается коллективу с четырьмя подряд матчами без побед, – есть риск отстать от зоны еврокубков еще сильнее. Дабы этого не произошло, «Полесью» необходимо обыграть «Зарю», которая отказывается играть вничью в этом сезоне, однако проигрывает куда чаще, чем побеждает. Особенно в предыдущий месяц клубного футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.