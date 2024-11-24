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Премьер-лига
Полесье
25.11.2024 18:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 22:39 | Обновлено 24 ноября 2024, 22:40
83
0

Полесье – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

24 ноября 2024, 22:39 | Обновлено 24 ноября 2024, 22:40
83
0
Полесье – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В понедельник, 25-го листопада, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и луганская «Заря». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Команда Имада Ашура последовательно проиграла две ключевые дуэли в чемпионской гонке против «Александрии» (0:1) и «Динамо» (1:2), поэтому, наверное, «волки» еще не готовы взбираться на такую вершину. Теперь для них наступает другая реальность, как и полагается коллективу с четырьмя подряд матчами без побед, – есть риск отстать от зоны еврокубков еще сильнее. Дабы этого не произошло, «Полесью» необходимо обыграть «Зарю», которая отказывается играть вничью в этом сезоне, однако проигрывает куда чаще, чем побеждает. Особенно в предыдущий месяц клубного футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
25 ноября 2024 -
18:00
Заря
Ничья 3.35 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Заря текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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