В понедельник, 25 ноября, прошел матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Полесье» и «Заря».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли на Центральном стадионе в городе Житомир. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 65-й минуте гости вышли вперед – забил Будковский. Спаслось «Полесье» на 85-й минуте благодаря голу Сарапия.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Полесье» – «Заря» – 1:1

Голы: Сарапий, 84 – Будковский, 65

Видеообзор матча