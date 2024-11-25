Украина. Премьер лига25 ноября 2024, 22:10 |
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Полесье – Заря – 1:1. Спасение на 85-й. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 14-го тура УПЛ
25 ноября 2024, 22:10 |
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В понедельник, 25 ноября, прошел матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Полесье» и «Заря».
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Команды сыграли на Центральном стадионе в городе Житомир. Игра завершилась со счетом 1:1.
На 65-й минуте гости вышли вперед – забил Будковский. Спаслось «Полесье» на 85-й минуте благодаря голу Сарапия.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур.
«Полесье» – «Заря» – 1:1
Голы: Сарапий, 84 – Будковский, 65
Видеообзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Полесье).
72’
Роман Вантух (Заря) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
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