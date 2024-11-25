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Премьер-лига
Полесье
25.11.2024 18:00 – FT 1 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 22:10 |
304
0

Полесье – Заря – 1:1. Спасение на 85-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 14-го тура УПЛ

25 ноября 2024, 22:10 |
304
0
Полесье – Заря – 1:1. Спасение на 85-й. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В понедельник, 25 ноября, прошел матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Полесье» и «Заря».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли на Центральном стадионе в городе Житомир. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 65-й минуте гости вышли вперед – забил Будковский. Спаслось «Полесье» на 85-й минуте благодаря голу Сарапия.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Полесье» – «Заря» – 1:1

Голы: Сарапий, 84 – Будковский, 65

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Полесье).
72’
Роман Вантух (Заря) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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