Полесье – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В понедельник, 25 ноября, в Житомире на Центральном городском стадионе состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Заря» из Луганска. Стартовый свисток арбитра Алексея Деревинского прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Полесье

Житомирское «Полесье» остается за пределами тройки лидеров в таблице УПЛ, желая вклиниться в ее ряды. Сейчас у команды Амада Ашура 22 очка после 12 встреч (6 побед, 4 ничьи, 2 поражения). От «Шахтера», который замыкает топ-3, она отстает на 7 очков. Однако стоит учесть, что «горняки» свой матч 14-го тура уже провели и взяли в нем 3 очка, разгромив «Ингулец» (6:0).

На сегодня для житомирцев главное – это вернуть свою игру, которая ранее давала результат. Дело в том, что «Полесье» вот уже в 4 матчах подряд обходится без побед. 6 октября оно дома обыграло со счетом 2:1 полтавскую «Ворсклу», а далее – как обрезало. За той победой над полтавчанами последовали ничьи в матчах с «Левым Берегом» (0:0) и «Колосом» (1:1), а также поражения в поединках с «Александрией» (0:1) и «Динамо» (1:2).

Любопытно, что в нынешней УПЛ на своем поле «Полесье» остается непобедимым. Житомирцы дома провели 7 матчей, из которых 3 выиграли и четыре завершили вничью.

Заря

Луганская «Заря» продолжает оставаться самой бескомпромиссной командой нынешней УПЛ. У нее есть 5 побед при 8 поражениях, а вот ничьи отсутствуют. 15 очков в активе позволяют луганчанам занимать в турнирной таблице сезона 11-е место.

На данный момент «Заря» имеет серию из двух поражений кряду – ЛНЗ (1:2) и «Шахтер» (1:3). К этим неудачам можно добавить поражение от «Шахтера» со счетом 0:1 в матче 1/8 финала Кубка Украины, а также поражение от «Колоса» (0:1) в спарринге, которым луганчане заполняли международную паузу в чемпионате Украины. Как следствие, команда Младена Бартуловича обходится без побед вот уже в 4 встречах подряд. В последний раз она побеждала 27 октября во встрече УПЛ с «Левым Берегом» (2:0).

Впрочем, до этого в УПЛ «Заря» в двух календарных поединках также проиграла («Верес» – 1:2 и «Кривбасс» – 0:1).

История встреч

«Полесье» и «Заря» провели между собой в истории 9 матчей. На счету житомирского коллектива 2 победы, у «Зари» также 2 выигрыша, еще 5 встреч завершились вничью.

В УПЛ команды сыграли два очных поединка. На счету «Полесья» одна победа и одна ничья, а луганчане еще ни разу соперников не обыгрывали. Разница мячей в матчах в УПЛ: 2-1 в пользу житомирцев.

Прогноз

«Полесье» будет играть на своем поле, поэтому является фаворитом поединка. Это не удивляет. Другое дело, что нельзя не учитывать силу луганского коллектива – «Заря» может взять свое при определенных обстоятельствах. Так что, в поединке «читается» ничья.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец – Жоао Виалле, Чоботенко, Сарапий, Смоляков, Бабенко, Леднев, Мельниченко, Гуцуляк, Назаренко, Эрнандес.

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Башич, Джордан, Вантух, Дришлюк, Слесар, Мичин, Яцык, Горбач, Будковский.