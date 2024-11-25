Чемпионат Нидерландов. Лидеры очков не теряли, ПСВ остался первым

С 24 по 25 ноября были сыграны матчи 13-го тура чемпионата Нидерландов.

ПСВ не ощутив сопротивления соперника, переиграл «Гронинген» со счетом 5:0. При этом команда осталась на первой строчке.

Также уверенно одержал победу «Фейеноорд» в матче с «Херенвеном» – 3:0.

«Аякс» оказался сильнее за «Зволле». Финальный счет встречи 2:0.

Чемпионат Нидерландов. 13-й тур, 23-24 ноября

23.11. 17:30. «Гоу Эхед Иглс» – «Алмере Сити» – 3:0

23.11. 19:45. «Хераклес» – «Валвейк» – 2:2

23.11. 19:45. «Фейеноорд» – «Херенвен» – 3:0

23.11. 22:00. «Фортуна» Ситтард – «Твенте» – 1:2

23.11. 22:00. ПСВ – «Гронинген» – 5:0

24.11. 13:15. «НЕК Неймеген» – «Утрехт» – 1:2

24.11. 15:30. «Виллем ІІ» – «НАК Бреда» – 2:2

24.11. 15:30. «Спарта» Роттердам – АЗ – 1:2

24.11. 17:45. «Аякс» – «Зволле» – 2:0

Турнирная таблица