23.11.2024 22:00 – FT 5 : 0
Нидерланды25 ноября 2024, 02:44 |
35
0
Чемпионат Нидерландов. Лидеры очков не теряли, ПСВ остался первым
Состоялся 13-й тур чемпионата Нидерландов по футболу
25 ноября 2024, 02:44 |
35
0
С 24 по 25 ноября были сыграны матчи 13-го тура чемпионата Нидерландов.
ПСВ не ощутив сопротивления соперника, переиграл «Гронинген» со счетом 5:0. При этом команда осталась на первой строчке.
Также уверенно одержал победу «Фейеноорд» в матче с «Херенвеном» – 3:0.
«Аякс» оказался сильнее за «Зволле». Финальный счет встречи 2:0.
Чемпионат Нидерландов. 13-й тур, 23-24 ноября
- 23.11. 17:30. «Гоу Эхед Иглс» – «Алмере Сити» – 3:0
- 23.11. 19:45. «Хераклес» – «Валвейк» – 2:2
- 23.11. 19:45. «Фейеноорд» – «Херенвен» – 3:0
- 23.11. 22:00. «Фортуна» Ситтард – «Твенте» – 1:2
- 23.11. 22:00. ПСВ – «Гронинген» – 5:0
- 24.11. 13:15. «НЕК Неймеген» – «Утрехт» – 1:2
- 24.11. 15:30. «Виллем ІІ» – «НАК Бреда» – 2:2
- 24.11. 15:30. «Спарта» Роттердам – АЗ – 1:2
- 24.11. 17:45. «Аякс» – «Зволле» – 2:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|13
|12
|1
|45 - 9
|36
|2
|Утрехт
|12
|10
|1
|1
|22 - 12
|31
|3
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|4
|Фейеноорд
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|5
|Твенте
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|6
|АЗ Алкмаар
|13
|6
|2
|5
|25 - 15
|20
|7
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|8
|Фортуна Ситтард
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|9
|НЕК Неймеген
|13
|5
|1
|7
|20 - 12
|16
|10
|Виллем-II
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|11
|НАК Бреда
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|12
|Херенвен
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|13
|Хераклес
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14
|Зволле
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|15
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|16
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|17
|Алмере Сити
|13
|1
|3
|9
|6 - 30
|6
|18
|РКК Валвейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 33
|5
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2024, 17:43 0
Наставник «горожан» заинтересован в подписании Мартина Субименди и Джереми Фримпонга
Футбол | 25 ноября 2024, 01:18 1
Гарри Кейн может переехать в Мадрид
Футбол | 24.11.2024, 04:46
Футбол | 24.11.2024, 06:14
Футбол | 24.11.2024, 19:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
24.11.2024, 07:25 3
24.11.2024, 13:38 60
23.11.2024, 08:10 9
23.11.2024, 00:01 1
23.11.2024, 07:26 2
23.11.2024, 00:32
Футбол