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Чемпионат Нидерландов
ПСВ Эйндховен
23.11.2024 22:00 – FT 5 : 0
Гронинген
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Нидерланды
25 ноября 2024, 02:44 |
35
0

Чемпионат Нидерландов. Лидеры очков не теряли, ПСВ остался первым

Состоялся 13-й тур чемпионата Нидерландов по футболу

25 ноября 2024, 02:44 |
35
0
Чемпионат Нидерландов. Лидеры очков не теряли, ПСВ остался первым
Getty Images/Global Images Ukraine

С 24 по 25 ноября были сыграны матчи 13-го тура чемпионата Нидерландов.

ПСВ не ощутив сопротивления соперника, переиграл «Гронинген» со счетом 5:0. При этом команда осталась на первой строчке.

Также уверенно одержал победу «Фейеноорд» в матче с «Херенвеном» – 3:0.

«Аякс» оказался сильнее за «Зволле». Финальный счет встречи 2:0.

Чемпионат Нидерландов. 13-й тур, 23-24 ноября

  • 23.11. 17:30. «Гоу Эхед Иглс» – «Алмере Сити» – 3:0
  • 23.11. 19:45. «Хераклес» – «Валвейк» – 2:2
  • 23.11. 19:45. «Фейеноорд» – «Херенвен» – 3:0
  • 23.11. 22:00. «Фортуна» Ситтард – «Твенте» – 1:2
  • 23.11. 22:00. ПСВ – «Гронинген» – 5:0
  • 24.11. 13:15. «НЕК Неймеген» – «Утрехт» – 1:2
  • 24.11. 15:30. «Виллем ІІ» – «НАК Бреда» – 2:2
  • 24.11. 15:30. «Спарта» Роттердам – АЗ – 1:2
  • 24.11. 17:45. «Аякс» – «Зволле» – 2:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 13 12 1 45 - 9 36
2 Утрехт 12 10 1 1 22 - 12 31
3 Аякс 12 9 2 1 27 - 11 29
4 Фейеноорд 13 8 4 1 31 - 13 28
5 Твенте 13 7 4 2 26 - 12 25
6 АЗ Алкмаар 13 6 2 5 25 - 15 20
7 Гоу Эхед Иглс 13 5 3 5 18 - 20 18
8 Фортуна Ситтард 13 5 2 6 14 - 18 17
9 НЕК Неймеген 13 5 1 7 20 - 12 16
10 Виллем-II 13 4 4 5 15 - 14 16
11 НАК Бреда 13 5 1 7 14 - 23 16
12 Херенвен 13 4 2 7 13 - 26 14
13 Хераклес 13 3 4 6 14 - 25 13
14 Зволле 13 3 3 7 14 - 24 12
15 Гронинген 13 3 3 7 12 - 24 12
16 Спарта Роттердам 13 2 5 6 13 - 20 11
17 Алмере Сити 13 1 3 9 6 - 30 6
18 РКК Валвейк 13 1 2 10 12 - 33 5
Полная таблица

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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