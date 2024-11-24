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24 ноября 2024, 05:29 |
316
0

ВИДЕО. Как сейчас играет 44-летний Роналдиньо. Чистая магия в его ногах

Бразильский Волшебник продолжает влюблять фанатов в игру №1

24 ноября 2024, 05:29 |
316
0
ВИДЕО. Как сейчас играет 44-летний Роналдиньо. Чистая магия в его ногах
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Экс-футболист «Барселоны», «Милана», «ПСЖ» и сборной Бразилии Роналдиньо продолжает время от времени играть в футбол.

14 ноября во французском городе Анже состоялся выставочный матч «Легенды Франции» против «Команды Роналдиньо».

Медиа Pubitysport опубликовало лучшие моменты игры бразильского «Волшебника» в том матче:

«44-летний Роналдиньо всё ещё имеет магию в своих бутсах» и «Всё ещё играет с улыбкой на лице ❤️», – вот так издание прокомментировала увиденное.

«Радость футбола», – написал под постом экс-футболист Марио Мельхиот.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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