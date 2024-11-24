ВИДЕО. Как сейчас играет 44-летний Роналдиньо. Чистая магия в его ногах

Экс-футболист «Барселоны», «Милана», «ПСЖ» и сборной Бразилии Роналдиньо продолжает время от времени играть в футбол.

14 ноября во французском городе Анже состоялся выставочный матч «Легенды Франции» против «Команды Роналдиньо».

Медиа Pubitysport опубликовало лучшие моменты игры бразильского «Волшебника» в том матче:

«44-летний Роналдиньо всё ещё имеет магию в своих бутсах» и «Всё ещё играет с улыбкой на лице ❤️», – вот так издание прокомментировала увиденное.

«Радость футбола», – написал под постом экс-футболист Марио Мельхиот.