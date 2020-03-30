Лучшие из лучших. Топ-10 центральных защитников чемпионата Украины

Sport.ua продолжает определять лучших из лучших. На этот раз расставляем по ранжиру центральных защитников. В отличие от защитников фланговых, отличных центрбеков в чемпионате Украины всегда хватало. Так что в этот раз сразу несколько достойных кандидатов оказались вне списка. Выбрали, на наш взгляд, действительно самых-самых. Насколько это нам удалось – судить вам.

10. Евгений Хачериди



Клубы: «Волынь», «Динамо»

Годы карьеры: 2006 - н.в.

По своему потенциалу Хачериди мог бы находиться в верхней части нашего списка. Высокий, неуступчивый, с хорошей скоростью - не защитник, а мечта. Его, как и Папу Гуйе, в свое время нашел Виталий Кварцяный. Перейдя в 2007-м в «Динамо» Хачериди почти сразу завоевал место в основе и стал на долгие годы незаменимым в клубе и сборной Украины.

По мнению многих, Хачериди в своих лучшие годы спокойно мог бы играть в любом топ-клубе мира. Но Игорь Суркис не особо спешил расставаться со своим талантом и Евгений в Киеве откровенно пересидел. Да и характер у него, прямо скажем, не сладкий. Во многом поэтому Хачериди, не сумев проявить себя после ухода из «Динамо» в ПАОКе, оказался в Бресте. А ведь ему всего 32 года - совсем не возраст для защитника.

9. Горан Гавранчич

Клуб: «Динамо»

Годы карьеры: 2001-2008

Фактурный сербский футболист пришел в «Динамо» по приглашению Валерия Лобановского в январе 2001-го. И сразу же прошел «курс молодого бойца» в Москве, на так называемом Кубке Содружества. Но там Горан сыграл не лучшим образом. А вот по возвращению в Киев Гавранчич заметно преобразился. При своем внушительном росте – 190 см – имел неплохую скорость и пластику. Был неуступчив, отлично видел поле, хорошо играл головой, поэтому при стандартах всегда шел в чужую штрафную площадь. Неплохо исполнял штрафные удары. Имел немало предложений от зарубежных клубов, но «Динамо» его вовремя не отпустило. После окончания карьеры стал архитектором.

8. Андрей Русол

Клубы: «Звезда», «Кривбасс», «Днепр»

Годы карьеры: 1999-2011

Немногословный, внешне даже флегматичный, но в игре очень импульсивный и жесткий. Русол без колебания шел в жесткий стык и против соперника, и против работников милиции, когда нужно было спасать от правоохранителей нерадивых болельщиков «Днепра». Одним словом, настоящий капитан и лидер «Днепра» времен Хуанде Рамоса. Андрей имел неплохие варианты продолжения карьеры и за рубежом, и в «Динамо», куда его приглашали, но остался верен «Днепру». Является автором исторического первого гола сборной Украины на чемпионатах мира. Карьеру завершил преждевременно из-за хронических проблем со спиной.

7. Сергей Попов

Клубы: «Шахтер», «Металлург» З

Годы карьеры: 1992-2006

Практически во всех своих командах Попов выступал на позиции центрального защитника. Но это не мешало ему регулярно забивать. Причем голы он забивал на разный вкус: и со стандартов, и головой, и после подключения к атакам. В одном из матчей за «Шахтер» Сергей сделал хет-трик. За свою клубную профессиональную карьеру Попов забил 42 мяча – превосходный показатель для центрбека. В его активе и пять мячей, забитых за сборную Украины (провел 54 поединка). Хотя отличался этот защитник не только умением забивать. Со своими прямыми защитными обязанностями он справлялся не хуже.

6. Дмитрий Чигринский

Клубы: «Шахтер», «Днепр», «Металлург» З

Годы карьеры: 2002-2016

Футболист редкого таланта. Но и редкой подверженности травмам. Его практически «своровали» у «Карпат» селекционеры «Шахтера». Но путь в первую команду «горняков» для Дмитрия сложился непросто: транзитом через дубль и запорожский «Металлург». После возвращения из арендной «ссылки» мы увидели настоящего Чигринского: уверенного, мощного, отлично читающего игру и с уникальной для наших широт первой передачей. Дмитрий стал одним из лидеров «Шахтера», его капитаном. С дончанами Чигринский выиграл все, что можно. И Кубок УЕФА. На волне успеха перешел в «Барселону», но там не заиграл. В «Барсе» получил прозвище «Иисус». Вернулся в «Шахтер». Но это был уже другой Чигринский: психологическая неуверенность и травмы сделали свое дело. Сейчас выступает за греческий АЕК.

5. Папа Гуйе



Клубы: «Волынь», «Металлист», «Днепр», «Карпаты», «Днепр-1»

Годы карьеры: 2005-н.в.

Рост – 192 см, вес – под 90 кг. Не футболист, а мечта. Мечта Виталия Кварцяного. Именно харизматичный наставник «Волыни» открыл для украинского болельщика этого сенегальского самородка. Правда, в Луцке Папа задержался недолго. Маркевич, возглавляющий «Металлист», всеми правдами и неправдами переманил защитника в Харьков. И в первой столице Украины Папа провел лучшие карьерные годы. Он начинал как опорник, но потом быстро переквалифицировался на центрбека. «Мистер надежность» - это о нем. Пройти этого футболиста в его лучшие годы было практически нереально. После того, как «Металлист» захандрил, перешел в «Днепр», с которым дошел до финала Лиги Европы. Сейчас защищает цвета «Днепра-1». Хотя от былого Папы осталось не так уж и много.

4. Ярослав Ракицкий



Клуб: «Шахтер»

Годы карьеры: 2009-2018

После перехода Чигринского в «Барселону», в центре защиты «Шахтера» образовалась брешь. Президент «горняков» Ахметов собирался выходить на трансферный рынок, но наставник дончан Луческу заверил своего работодателя, что место экс-капитана может занять юный Ракицкий. Слова Луческу оказались пророческими. Молодой воспитанник «Шахтера» сумел быстро и практически безболезненно влиться в коллектив. Начинал Ракицкий в «Шахтере» на левом фланге защиты, но потом быстро был переведен в центр, к Кучеру. Именно пара Кучер – Ракицкий на долгое время стала основной и в «Шахтере», и в сборной Украины. Главная добродетель Ракицкого, окромя всех прочих – умение начать атаку. В этом компоненте он был не хуже Чигринского. В 2018-м принял решение покинуть «Шахтер» и перешел в российский «Зенит».

3. Владислав Ващук

Клубы: ЦСКА, «Динамо», «Черноморец», «Львов», «Волынь»

Годы карьеры: 1992-2011

Вместе с Головко составлял «золотой» дуэт центральных защитников «Динамо» времен Лобановского. И сборной Украины тоже. В основе «бело-голубых» начал играть очень рано – с 19-ти лет. Отличался прекрасной позиционной работой, умением сыграть «чистильщика». Имел поставленный удар, часто подключался к атакам, был хорош на «втором этаже». Его самое слабое звено – отсутствие взрывной скорости. Но этот изъян он компенсировал отличным видением поля. Так же часто травмировался. В 2003-м решился на резонансный переход в «Спартак», чем навсегда испортил отношения с динамовскими ультрас. После возвращения с Москвы неплохо играл в «Черноморце», после чего снова вернулся в «Динамо». Но по-настоящему войти дважды в одну реку ему так и не удалось.

2. Александр Кучер

Клубы: «Арсенал» Х, «Металлург» Д, «Металлист», «Шахтер», «Карпаты»

Годы карьеры: 2000-2019.

Воспитанник киевского «Динамо» ни разу не сыграл за «бело-голубых» на профессиональном уровне. А вот забивал динамовцам регулярно, выступая за «Шахтер». Правда, путь в свою главную команду в карьере у Кучера оказался тернистым. Сначала он ходил вокруг да около: харьковский «Арсенал», донецкий «Металлург», даже в Армению в «Бананц» на непродолжительное время смотался. Но после перехода в «Металлист» Кучер уже стал по-настоящему игроком высокого класса, и переход в «Шахтер» смотрелся как закономерный шаг вперед.

В составе «горняков» цепкий, надежный и атакующий центрбек выиграл семь чемпионств Украины, стал обладателем Кубка УЕФА. После завершения карьеры в «Шахтере» некоторое время играл в чемпионате Турции за «Кайсериспор». Но повесил бутсы на гвоздь в Украине, в качестве игрока «Карпат». За львовян сыграл всего четыре матча, но из-за перелома ноги решил завязать с футболом.

1. Александр Головко





Клубы: «Таврия», «Динамо»

Годы карьеры: 1992-2006.

Был одним из главных творцов «симферопольского чуда» - чемпионства «Таврии» в премьерном розыгрыше чемпионата Украины. В том сезоне 20-летний Головко сыграл во всех поединках своей команды, причем без замен. Интересно, что этот прирожденный центрбек фактически не имел футбольного «образования». Он лишь в 18 лет попал в хорошие тренерские руки – Анатолия Заяева, который и сделал из него настоящего мастера. В 1995 году Головко оказался в «Динамо». Его переход лично инициировал наставник киевлян Сабо. Александр сходу стал основным защитником «Динамо». Не обладая выдающейся антропометрией, Головко выделялся выдающимся умением читать игру, всегда оказываясь на своем, нужном месте. А еще он отлично играл головой. Наверное, лучше всех среди коллег по амплуа.

Венцом его карьеры стал выход с «Динамо» в полуфинал Лиги чемпионов. В той команде Лобановского Головко имел статус железобетонного игрока основы. После того успеха Головко мог оказаться на западе, так как им интересовались многие именитые клубы, прежде всего английские, но «Динамо» не пожелало отпускать одного из лидеров. Сложно сказать, как бы сложилась карьера этого игрока за бугром, но вот в «Динамо», да и в сборной страны он до сих пор небезосновательно считается лучшим стоппером.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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