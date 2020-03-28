Лучшие из лучших. Топ-10 правых защитников чемпионата Украины всех времен

В списке – четыре капитана, выходцы из Западной Украины, рекордсмен «Шахтера» и динамовская глыба

  • 28.03.2020 17:13
  • 1428 просмотров
  • 2 комментария
Лучшие из лучших. Топ-10 правых защитников чемпионата Украины всех времен
© Еurosport. Олег Лужный

Sport.ua продолжает определять лучших из лучших. На сей раз выбираем среди правофланговых защитников. Как оказалось, настоящие игроки этого амплуа в чемпионате Украины – почти что библиографическая редкость. Но, с другой стороны, не только Лужным и Срной богаты; найдутся и другие достойные. Да, некоторые среди наших кандидатов – настоящие универсальные солдаты, то есть, успевшие поиграть и на других позициях, но в качестве защитника правого фланга они оставили (а некоторые продолжают это делать) заметный след в нашем чемпионате. И да, расстановка по местам – вопрос снова дискуссионный. Но мы видим именно так.

10. Игорь Пердута.

Клубы: «Нива» Т, «Оболонь», «Ворскла».
Годы карьеры: 2009 – н.в.


fcvorskla.com.ua. Игорь Пердута

Воспитанник тернопольского футбола достаточно долго запрягал. Несмотря на то, что 19-летнего Пердуту сразу же заприметили по играм во второй лиге и пригласили в Полтаву, по-настоящему раскрыться защитнику удалось через пару-тройку лет. Сначала Игорь играл за дубль ворсклян, потом был отдан в аренду в «Оболонь», и лишь затем, вернувшись в Полтаву, стал крепким и незаменимым игроком основы. Его отличительные характеристики – надежность в обороне и постоянные подключения по флангу в атаку. Забивает редко, но ассистирует часто. Вызывался в сборную страны.

9. Никита Каменюка

Клубы: «Заря», «Ильичевец», «Верес».
Годы карьеры: 2003 – н.в.


ФК Заря. Никита Каменюка

Лидерскими качествами, а еще больше – бойцовскими – этот футболист отличался уже в раннем возрасте. Уже в детской команде «Зари», воспитанником которой и является Каменюка, он был капитаном. С «Зарей» Никита прошел «и Крым, и Рим». И медные трубы, куда же без них. Он провел больше всех матчей за «Зарю», больше всех – в качестве капитана, став настоящим универсальным солдатом. Вызывался в сборную страны.

8. Томаш Кендзера

Клуб: «Динамо».
Годы карьеры: 2017 – н.в.


dynamo.kiev.ua. Томаш Кендзера

Незаметный герой столичной команды. Наверное, эффектность – не конек этого польского защитника, но вот эффективность – самое то. Очень хорош в единоборствах, цепкий и жесткий, отлично видит поле, с хорошо поставленным ударом. Ему только 25 лет, и в случае, если он решит и дальше связывать свою судьбу с «Динамо», может перейти в разряд настоящих легенд клуба. Кандидат в сборную Польши.

7. Кристиан Вильягра

Клуб: «Металлист».
Годы карьеры: 2010-2014.


ФК Металлист. Кристиан Вильягра.

Этот аргентинский защитник мог одинаково успешно сыграть и на левом, и на правом фланге. В «Металлист» он перешел уже зрелым и фактически состоявшимся игроком. И внес свой посильный вклад в то, что команда Маркевича стала сначала третьей силой в нашем чемпионате, а потом, на время, и второй. За четыре года в Харькове Вильягра наиграл свыше ста поединков и запомнился украинскому болельщику хорошей техникой и тонким пасом. Вызывался в сборную Аргентины.

6. Артем Федецкий

Клубы: «Карпаты», «Шахтер», «Днепр», «Арсенал», «Харьков».
Годы карьеры: 2002 – 2019.


ФК Карпаты. Артем Федецкий

Кадровый футболист. Его отец – известный в недалеком прошлом игрок «Волыни». Но, в отличие от Андрея Федецкого, всегда игравшего в нападении, его сын всегда играл в защите. Даже когда его пытались переквалифицировать в опорники. В лучшие годы – бесстрашный и быстрый игрок, не щадивший ни себя, ни соперников. Но, вместе с тем, обладал и хорошим ударом, и точной передачей. Много забивал (как для игрока его амплуа). За сборную Украины провел больше пятидесяти матчей.

5. Данило Силва

Клуб: «Динамо».
Годы карьеры: 2010-2017.


ФК Динамо Киев. Данило Силва (в центре)

В «Динамо» этот бразилец пришел в 24 года. Но ему не понадобилось время на адаптацию: сразу с места в карьер. На долгие годы Данило застолбил за собой не только место в основе команды – исключительно на правом крыле обороны, но и место в сердцах киевских болельщиков. Его любили за надежность, за характер, за неприхотливость. Он не ныл, в отличие от многих своих соплеменников, а просто на «отлично» делал свою работу. И полюбил Украину, как свою вторую Родину. В «Динамо» этот бразилец выиграл все, что только можно: все три комплекта медалей, Кубок и Суперкубок страны.

4. Владимир Езерский

Клубы: «Карпаты», «Динамо», «Кривбасс», «Днепр», «Шахтер», «Заря», «Таврия», «Говерла».
Годы карьеры: 1997-2014.


dynamo.kiev.ua. Владимир Езерский

Такой богатой на события карьерой могут похвастаться немногие. Воспитанник львовского футбола в главной команде края – «Карпатах» - засветился лишь на заре карьеры. Но засветился ярко: в 1999 году был приглашен лично Лобановским в «Динамо». Однако в столичном клубе пробиться в основу не смог. А вот в «Днепре» этот универсальный защитник (мог сыграть и в центре обороны) расцвел по-настоящему, став одним из лидеров команды. В «Шахтере» получить подобный статус не получилось, но все же Езерский был среди тех, кто добывал для «горняков» Кубок УЕФА. Доигрывал в «Таврии», где был капитаном. Был частью и сборной Украины на Мундиале-2006.

3. Михаил Старостяк

Клубы: «Прикарпатье», «Шахтер», «Кривбасс».
Годы карьеры: 1993-2006.


footboom.com. Михаил Старостяк раздает автографы болельщикам Шахтера.

Один из тех, кто олицетворяет «Шахтер» и в ту его пору, когда чемпионство казалось чем-то запредельно несбыточным, и тогда, когда эта мечта стала реальностью. Немногословный, надежный и очень работоспособный защитник, который на своем фланге вместе с Зубовым составил один из лучших дуэтов в истории украинского футбола. Забивал редко, хотя имел сильный удар, умел не только классно защищаться, но и отдать нацеленную передачу. В сборной страны оказался в тени Лужного (а кто бы не оказался), но свои 17 матчей сыграл.

2. Дарио Срна

Клуб: «Шахтер».
Годы карьеры: 2003-2018.


footboom.com. Дарио Срна

Олицетворение флангового защитника. Прекрасно видел поле, обладал отличной скоростью и еще более тонким умением отдать результативную передачу. Мастер исполнения стандартных ситуаций. Начинал как полузащитник, но Луческу переквалифицировал Срну в бровочника. На долгие годы Дарио стал незаменимым, ключевым футболистом «горняков», выиграв с командой все возможные титулы на внутренней арене. И Кубок УЕФА. Имел много предложений от европейских грандов, но остался верен «Шахтеру». Удерживает первенство по числу сыгранных матчей за «горняков». Правда, на заре своей карьеры был уличен в применении допинга и дисквалифицирован. Игровую карьеру завершил в «Кальяри», а в «Шахтер» вернулся уже в качестве тренера.

1. Олег Лужный

Клуб: «Динамо».
Годы карьеры: 1992-1999.


УАФ. Олег Лужный

Лучшая украинская команда времен Независимости – это «Динамо» 1997/1999. И один из самых ярких, настоящих игроков той команды – ее капитан Олег Лужный. Может, для кого-то Дарио Срна смотрелся бы более привычно на первом месте этого рейтинга, ведь хорват провел больше сезонов в УПЛ, забил больше мячей, отдал больше передач. Но в данном случае еще важен и контекст. То «Динамо» Лобановского стало первооткрывателем, первопроходцем на пути к настоящей европейской славе. Ему не хватило лишь самой малости, чтобы выиграть Кубок чемпионов. И в этой команде, наряду с ее блестящим нападением, была еще одна несокрушимая глыба – Олег Лужный. Возможно, это еще и первая настоящая любовь независимой Украины к призабытому настоящему футболу. С такой любовью, как правило, принято сравнивать, а не спорить. Поэтому Лужный первый.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Taksiarh
    online
      Taksiarh, 28.03.2020 17:31
    +2
    Как футболист Срна велик но Лужный легенда.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.03.2020 17:21
    +4
    Лужный действительно лучший,уехал в Лондон в Арсенал,около тридцати тогда Лужному было и в Арсенале он себя достаточно хорошо проявил
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.03.2020 17:21
    +4
    Лужный действительно лучший,уехал в Лондон в Арсенал,около тридцати тогда Лужному было и в Арсенале он себя достаточно хорошо проявил
    Ссылка
    Taksiarh
    online
      Taksiarh, 28.03.2020 17:31
    +2
    Как футболист Срна велик но Лужный легенда.
    Ссылка
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