Лучшие из лучших. Топ-10 опорных полузащитников чемпионата Украины

Мы продолжаем. На очереди – определение десятки лучших опорных полузащитников, когда-либо игравших в чемпионате Украины. Задание не из легких, ведь толковых «волнорезов» в нашем чемпионате всегда хватало. Поэтому пришлось резать по живому: вне списка оказались сразу несколько центральных полузащитников, которые оставили заметный след в нашем футболе. А вот в списке – все самые лучшие. Впрочем, судить вам.

10. Олег Шелаев

Клубы: «Заря», «Шахтер», «Металлург» Д, «Днепр», «Кривбасс», «Металлист»

Годы карьеры: 1993-2014.

Воспитанник луганского футбола дебютировал за «Зарю» в чемпионате страны очень рано – в семнадцать лет. Но, несмотря на молодость и отсутствие опыта, довольно быстро стал игроком основного состава. К двадцати годам Шелаев наиграл за «Зарю» свыше 70-ти поединков. Вполне возможно, что Олег остался бы в Луганске и дальше, но в 1996-м «Заря» вылетела в Первую лигу, и опорник получил приглашение от «Шахтера». В Донецке Олег не смог закрепиться. И был отдав в аренду в «Днепр», а затем в донецкий «Металлург». И там, и там он был основным игроком. Его игра настолько впечатлила наставника днепрян Кучеревского, что «Днепр» выкупил его контракт.





В составе днепропетровской команды Шелаев провел лучшие футбольные годы. Он прекрасно видел поле, был неуступчив и достаточно быстр. Все это позволяло ему перекусывать уже в центре поля атаки соперника. А еще Шелаев обладал сильнейшим ударом. После девяти лет в «Днепре», транзитом через «Кривбасс» Олег отправился в «Металлист» Маркевича, где тоже играл в основном составе. Шелаев – второй футболист после Чижевского, кому удалось провести четыреста поединков в чемпионатах страны.

9. Дмитрий Михайленко

Клубы: «Днепр», «Динамо», «Металлург» З

Годы карьеры: 1992-2007

Лучший опорный полузащитник Украины девяностых годов прошлого века. Хотя начинал как нападающий. С «Днепром» успел сыграть еще в чемпионате СССР. А вот в чемпионате Украины Михайленко выступал уже на позиции опорного полузащитника. Но навыки форварда для него никогда не были лишними: умел и любил атаковать и забивать. Потрясающее видение поля, умение отдать точный пас, сильный удар и отличная игра головой – вот его отличительные черты.

После ухода с «Днепра» был основным и в «Динамо» времен тренера Сабо. А вот с приходом в команду Лобановского Михайленко постепенно потерял статус незаменимого. Вернулся в «Днепр» Кучеревского, где снова стал полновластным хозяином центра поля. Доигрывал в Израиле. После возвращения на Родину вернулся в «Днепр». Сначала – как тренер молодежной команды, затем и первой. После исчезновения «Днепра», точнее, «переформатирования» команды в «Днепр-1», стал главным тренером этого коллектива.

8. Эдмар





Клубы: «Таврия», «Металлист», «Днепр».

Годы карьеры: 2003-2016

Бразилец, который впоследствии стал украинцем, в наш чемпионат ворвался стремительно. В первый же сезон в украинском футболе он стал лучшим плеймейкером «Таврии». А спустя лишь год был избран капитаном симферопольской команды. За четыре года, проведенных в «Таврии», Эдмар, он же «Эдик», стал главным любимцем тамошних болельщиков. Но уровень команды он перерос, и нужно было двигаться дальше.

А дальше был «Металлист». И в Харькове, в той невероятной бронзово-серебряной команде, Эдмар был одним из главных связующих элементов. Старт Эдмара за «Металлист» в еврокубках получился более чем впечатляющий: он забил гол на выезде «Эвертону», забил ливерпульцам и в Харькове. За харьковчан он отыграл восемь лет. И все это время был игроком основного состава. Быстрый, цепкий, умел не только подключаться к атакам, но и завершать их. Опорник уже новой формации: не только разрушитель, но и созидатель. После развала «Металлиста» перешел в «Днепр», но за новую команду сыграл лишь десять поединков. Принял украинское гражданство, был заигран за сборную Украины (провел 15 матчей).

7. Огнен Вукоевич

Клуб: «Динамо»

Годы карьеры: 2008-2015

За хорватского полузащитника развернулась настоящая охота между двумя ведущими украинскими клубами – «Динамо» и «Шахтером». Но не только украинские гранды охотились на Огнена. По его словам, в его услугах была заинтересована «Бавария». Но в итоге опорник загребского «Динамо» решил остановиться на привычных бело-голубых цветах. В течении семи лет Огнен верой и правдой служил киевскому клубу. Вукоевич – классический представитель своего амплуа. Очень цепкий и жесткий, потрясающе неуступчивый, он выжигал центр поля в лучших традициях профессии. Не зря киевские болельщики нарекли его «Гаттузо». Хотя при необходимости Вукоевич мог сыграть и в центре защиты. После окончания карьеры Огнен был селекционером «Динамо» по балканскому направлению. Во время ЧМ-2018 он работал в сборной Хорватии. Запомнился словами поддержки нашей стране: «Слава Украине!» после победы хорватов над Россией было действительно круто.

6. Фред





Клуб: «Шахтер»

Годы карьеры: 2013-2018

Миниатюрный бразилец (рост 169 см) с младых ногтей отличался незаурядным талантом. Еще в бразильском «Интере» он в одиночку закрывал весь центр поля: занимался и разрушением, и созиданием. Чем сразу же привлек внимание ведущих европейских клубов. Но проворнее всех оказался «Шахтер». За трансфер Фреда «горняки» заплатили 15 миллионов евро.

Бразилец потрясающе дебютировал за донецкую команду, отметившись дублем в ворота «Черноморца» в матче за Суперкубок. После того поединка место Фреда в основе «горняков» не вызывало сомнения. Быстрый, техничный, умеющий играть между линиями, начинать атаки своей команды и прерывать чужие – вот таким был Фред в «Шахтере». Его не выбила из колеи даже дисквалификация за допинг. Вернулся еще сильнее. После блестящей кампании в групповом этапе Лиги чемпионов-2017, в которой «Шахтер» занял второе место, о Фреде заговорили как о футболисте мирового масштаба. Удержать игрока такого уровня дончане просто не смогли. Но выручили за него 47 миллионов фунтов, которые заплатил «МанЮнайтед».

5. Александр Хацкевич





Клуб: «Динамо»

Годы карьеры: 1996-2004

Двух белорусов – Валентина Белькевича и Александра Хацкевича – киевское «Динамо» заприметило в Москве во время турнира чемпионов Содружества, когда «сябры» защищали цвета минского «Динамо». В столице Украины дела у Хацкевича не сразу пошли вверх. Некоторое время опорный полузащитник выступал за вторую команду. Но с возвращением в «Динамо» Лобановского, Хацкевич стал игроком основного состава. Он играл очень жестко, порой за гранью фола, был очень неудобный для оппонентов. Такая непроходимая скала в центре поля. Иногда ему не хватало мастерства, но этот изъян с лихвой компенсировал неуступчивостью и неимоверными бойцовскими качествами. А еще обладал потрясающим по силе ударом. Часто исполнял «стандарты». После завершения игровой карьеры стал тренером. В 2017-2019 годах возглавлял киевское «Динамо», но из-за отсутствия результата был уволен. Сейчас тренирует «Ротор».

4. Анатолий Тимощук

Клубы: «Волынь», «Шахтер»

Годы карьеры: 1995-2007

Как и Михайленко, Тимощук тоже начинал нападающим. Но с переходом в «Шахтер» тогдашний наставник «горняков» Анатолий Бышовец решил переквалифицировать форварда в опорники. И это сразу же принесло свои плоды. На долгие годы Анатолий стал незаменимым игроком «Шахтера». Кстати, именно по протекции Бышовца капитанская повязка «горняков» тоже перекочевала к Тимощуку. Оставался вожаком команды и при других тренерах – Прокопенко, Скале, Яремченко, Шустере, Луческу. Его отличала неимоверная работоспособность, «двужильность». А еще – сильнейший удар, который часто достигал цели. Был исполнителем стандартных ситуаций. За 20 миллионов евро в 2007 году Тимощук перешел в «Зенит». За свою богатую карьеру этот футболист выиграл три национальных чемпионата: Украины, России и Германии. В его активе – Кубок УЕФА и Кубок чемпионов. Тимощук – рекордсмен сборной Украины по числу сыгранных поединков – 144. Сейчас работает тренером в «Зените».

3. Тарас Степаненко



Клубы: «Металлург» З, «Шахтер»

Годы карьеры: 2006-н.в.

Лучший опорный полузащитник страны последнего десятилетия. Начинал в запорожском «Металлурге», где обратил на себя внимание и «Шахтера», и «Динамо». Выбрал донецкую команду. В «Шахтер» перешел вместе со своим другом Сергеем Кривцовым. Сейчас «Шахтер» без Степаненко и с ним в основе – две разные команды. Непревзойденный мастер разрушения атак соперника, «подчищает» за партнерами в центре поля. Физически очень крепкий и выносливый, почти никогда не уступает в единоборствах. Обладает очень сильным ударом. В составе «Шахтера» стал многократным чемпионом страны, обладателем Кубка Украины. Является вице-капитаном «горняков» и сборной Украины, за которую провел 57 матчей.

2. Андрей Гусин



Клубы: «Карпаты», ЦСКА-«Борисфен», «Динамо»

Годы карьеры: 1992-2005

Еще один опорный полузащитник, который первые шаги в футболе делал в качестве нападающего. Начинал в «Карпатах», после чего получил приглашение в «Динамо». В главном клубе столицы Украины сразу не смог закрепиться и был отпущен в аренду в ЦСКА. Там снова нашел себя: постоянно играл в основе и забивал, что стало поводом для возвращения в «Динамо». Но в составе «бело-голубых» мы уже не увидели Гусина-форварда. Потому что появился Гусин-опорник. По его словам, однажды он предложил своим партнерам по «Динамо» дать ему попробовать сыграть «волнореза». Мол, вы меня никогда не пройдете на этой позиции. Попробовал. Сыграл. Получилось отлично. И за всем этим наблюдал Лобановский, который сразу же перевел Гусина в центр поля.

На долгие годы этот блондин стал олицетворением опорного полузащитника: и в «Динамо», и в сборной страны. Он умел практически все – и отобрать, и организовать атаку, и забить. Хотя, конечно же, больше всего преуспел как разрушитель. После окончания игровой карьеры пытался тренировать. Преимущественно в России. Трагически погиб в сентябре 2014-го, разбившись на мотоцикле.

1. Фернандиньо

Клуб: «Шахтер»

Годы карьеры: 2005-2013

В клуб из Донецка этот щуплый бразильский полузащитник пришел в двадцатилетнем возрасте. Но на тот момент Фернандиньо был уже известным и титулованным мастером: он выигрывал в составе сборной Бразилии чемпионат мира среди юношей, был вице-чемпионом Бразилии, финалистом Кубка Либертадорес. В «Шахтер» Ферна перешел за неплохие на тот момент семь с половиной миллионов евро. С приходом Фернандиньо «Шахтер» на долгие годы решил все свои проблемы в центре поля. Даже уход Тимощука в «Зенит» оказался достаточно безболезненным, ведь в команде был Фернандиньо.

Бразилец фактически первым в чемпионате Украины видоизменил функции «волнореза». Если раньше игроки этого амплуа в основном разрушали, но Ферна еще и созидал. Он успевал везде, и в атаке, и в обороне. Много забивал. Обладал потрясающим по силе ударом. Его вклад в победу «Шахтера» в Кубке УЕФА сложно переоценить: одних только забитых мячей в том сезоне у него шесть. Перед началом сезона 2013/2014 Фернандиньо за сорок миллионов евро был продан в «МанСити».

Валерий ВАСИЛЕНКО

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