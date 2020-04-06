Лучшие из лучших. Топ-10 центральных полузащитников чемпионата Украины

Хотя Олег Блохин, бывший главный тренер сборной Украины и «Динамо», не уставал заявлять, что, мол, не знает человека по фамилии «Плеймейкер», хороших разыгрывающих в чемпионате Украины всегда хватало. Это лишний раз подтверждает и наш рейтинг. В нем, к сожалению, не нашлось места для некоторых, очень достойных представителей этого футбольного жанра. Но вот для самых достойных – нашлось. Впрочем, как всегда, судить вам.

10. Сергей Мизин

Клубы: «Динамо», «Днепр», «Черноморец», ЦСКА, «Карпаты», «Кривбасс», «Металлист», «Арсенал»

Годы карьеры: 1992 – 2008

Всю свою карьеру Мизин играл на позиции в центре поля: либо опорного полузащитника, либо атакующего. На выбор позиции Сергея сильно повлияла игра знаменитого полузащитника «Динамо» средины-конца восьмидесятых годов прошлого века Павла Яковенко. Мизин, как и его кумир, отлично видел поле, был достаточно жестким, мог отдать точную передачу, часто сам завершал атаки. Был мастером «стандартов». Но главное его качество – «двужильность».

В трех премьерных сезонах чемпионата Украины Мизин был основным футболистом «Динамо». Но затем, не найдя общего языка с Сабо, был вынужден покинуть команду. От души поколесил футбольной Украиной, практически на каждой своей остановке оставляя светлый след. За свою карьеру забил 106 мячей. Вызывался в сборную Украины.

9. Флорин Чернат

Клуб: «Динамо»

Годы карьеры: 2001 – 2009

Если бы этого футболиста попросили продемонстрировать дриблинг в проходе забитого вагона электрички, он бы наверняка с блеском справился. Практически идеальная техника, а в лучшие годы – еще и высокая скорость: вот отличительные игровые характеристики Флорина. Чернат стал одним из первых легионеров с дальнего зарубежья, пришедших в киевское «Динамо». В команду молодого полузащитника приглашал сам Валерий Лобановский. Несмотря на то, что в Киев Флорин пришел в достаточно молодом возрасте – в 21 год – он уже имел два титула чемпиона Румынии, добытых так же в «Динамо» - из Бухареста. В «Динамо» из столицы Украины Чернат тоже стал чемпионом. Пять раз. И четыре раза побеждал в финале Кубка Украины. В начале двухтысячных он был одним из лучших и в «Динамо», и в чемпионате Украины. Кроме техники, его «коронкой» было отличное видение поля и умение отдать пас. Также являлся штатным исполнителем «стандартов».

8. Александр Рыкун

Клубы: «Днепр», «Ильичевец», «Металлист», «Ворскла»

Годы карьеры: 1998 – 2010.

«Гений последнего касания» не слепил себя сам по крупицам; он родился футбольным гением. Уже в новомосковском «Металлурге», среди семнадцатилетних сверстников, его отличал особый дар. Он видел поле даже затылком, мог отдать разрезную передачу, мог пробежать полполя и забить. В «Днепре» он заиграл сразу, но также сразу оказался не готовым «строем ходить в столовую». В «Ильичевце» у Павлова Рыкун первый раз по-настоящему нашел себя. Причем настолько, что «Днепр» его вернул. В 2004 году Александр был лучшим футболистом чемпионата страны. Игра «Днепра» строилась вокруг него. Но снова – срыв. Рыкуна обвинили в постоянных нарушениях спортивного режима и продали в «Металлист».

В Харькове Саша тоже был на ведущих ролях. Даже тогда, когда в команду пришли качественные легионеры. Но реализовать себя полностью Рыкун в качестве футболиста так и не смог. Соблазнов оказалось намного больше…

7. Клейтон Шавьер

Клуб: «Металлист»

Годы карьеры: 2010-2015

Одна из главных трансферных находок селекционеров «Металлиста». В харьковскую команду универсальный бразилец пришел уже в расцвете сил – в 27 лет, с бразильского «Палмейраса». Легионеров такого уровня в нашем чемпионате было единицы. Обладал феноменальной передачей, отменным видением поля, классной техникой. А какой у него был удар – сказка! Мог забить издали, мог ногой, мог головой. И бисиклетой тоже. Был капитаном «Металлиста». Когда «Металлист» начал рушиться, из команды уходить не собирался, ведь имел еще три года контракта. Но был вынужден уйти. По его словам, харьковский клуб до сих пор ему должен серьезную сумму.

6. Алекс Тейшейра

Клуб: «Шахтер»

Годы карьеры: 2010 – 2015

Алекс очень рано привлекал внимание европейских грандов. Интерес к бразильскому полузащитнику проявляли сразу оба манчестерских гранда – «Сити» и «Юнайтед». Но то ли интерес англичан был поверхностным, то ли «Васку да Гама» не хотел тогда отпускать своего основного исполнителя, но в итоге Тейшейра перебрался в чемпионат Украины. В 2010-м «Шахтер» выложил за игрока шесть миллионов евро. Однако стартовать с места в карьер в Донецке Тейшейре не удалось. Относительно долго он был игроком ротации, выходя преимущественно на замену. Сначала Луческу использовал Алекса на фланге атаки. Получалось не всегда. А вот когда Тейшейра был переведен в центр полузащиты, его игра резко засверкала новыми красками.

Поговаривают, что инициатором перехода Алекса в плеймейкеры был президент «Шахтера» Ахметов. На новом месте бразилец стал много забивать. После того, как в групповом этапе Лиги чемпионов Тейшейра забил два мяча «Реалу», интерес к нему европейских грандов стал очень предметным. На хавбека претендовали «Челси» и «Ливерпуль», но он неожиданно перебрался в Китай. За переход этого футболиста в «Цзянсу Сунин» дончане выручили 50 миллионов евро.

5. Генрих Мхитарян

Клубы: «Металлург» Д., «Шахтер»

Годы карьеры: 2009 – 2013

Футбольная Украина первый раз увидела быстрого армянского полузащитника в матче квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» - «Пюник». Тогда по сумме двух матчей «горняки» без особых проблем одолели чемпиона Армении, однако игра юного Мхитаряна оставила приятное впечатление. Причем не только для болельщиков, но и для многих европейских клубов. Среди которых было и киевское «Динамо». Но в итоге, достаточно неожиданно, Генрих оказался в донецком «Металлурге». Почему неожиданно? Потому что его хотели видеть в «Лионе», «Лилле» и «Тоттенхэме».

В «Металлурге» Мхитарян сразу стал игроком основы и главным креативщиком. Наверное, сказались гены: отец Генриха, Гамлет, в свое время был лучшим бомбардиром «Арарата» в чемпионате СССР. За «металлургов» Генрих регулярно забивал и в чемпионате Украины, и в Лиге Европы. На него снова претендовали известные европейские клубы, но в итоге Мхитарян перешел в «Шахтер». За семь с половиной миллионов долларов. В команде Луческу Мхитарян успел поиграть и на фланге, и в роли опорника, и под нападающими. И на всех позициях он умело вел игру команды, много забивал. У него было отличное голевое чутье, умение отдать передачу, высокая скорость и хорошая техника. А еще он очень хотел попробовать свои силы в одном из клубов Западной Европы. Удержать его «Шахтер» не мог. В 2013-м за 30 млн долларов Генрих ушел в дортмундскую «Боруссию».

4. Руслан Ротань

Клубы: «Днепр», «Динамо»

Годы карьеры: 1998 – 2018

Практически идеальная карьера. За двадцать лет Ротань сменил лишь два клуба – «Днепр» и «Динамо» (была еще непродолжительная командировка в чешскую «Славию» в 2017-м). И в обоих стал легендой. Особенно в «Днепре». В команде из Днепропетровска в чемпионате Украины дебютировал в 18 лет. С приходом в «Днепр» Евгения Кучеревского на долгие годы стал не только ведущим игроком команды, но и определял игру коллектива в центре поля.

В 2005 году перешел в «Динамо». И тоже сходу стал игроком основы, выиграв с командой национальное «золото» и два Кубка Украины. Но травмы помешали Руслану полностью раскрыться в Киеве. В 2008 году он снова вернулся в «Днепр», сумев войти в одну реку дважды. Он стал капитаном команды, ее настоящим вожаком. По умению отдать передачу, увидеть партнера и предугадать на ход вперед мог дать фору даже Рыкуну. Но, в отличие от своего партнера, Руслан с режимом дружил. Что позволило ему играть до 37 лет, превратившись в настоящего Профессора. В конце карьеры играл опорника. С «Днепром» дошел до финала Лиги Европы, забил в главном матче турнира красивый гол «Севилье». После краха «Днепра» и краткосрочного вояжа в Прагу завершил карьеру в «Динамо». За сборную Украины провел сто матчей.

3. Юрий Калитвинцев

Клубы: «Динамо», ЦСКА

Годы карьеры: 1994 – 2000

Воспитанник волгоградского футбола. Именно в «Роторе» делал первые шаги, именно оттуда был приглашен в московское «Динамо», в котором стал игроком основы. Его карьеру чуть не погубила тяжелейшая травма – перелом ноги. Именно в таком состоянии – на костылях, не в лучшем расположении духа Калитвинцев прибыл в столицу Украины. Играть за «Динамо» Юрия пригласил лично президент киевского клуба Григорий Суркис. В Киеве Калитвинцев восстановился от травмы и быстро стал не только основным игроком команды, но и ее капитаном. Лидерские качества, умение сделать точную до сантиметра передачу на десятки метров, сильнейший удар, мастерское исполнение «стандартов» - вот что выгодно отличало этого игрока от его коллег по амплуа.

В составе «Динамо» стал четырехкратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка. В 1995 году – лучший футболист страны. Поначалу ему очень доверял Лобановский. Юрий был одним из символов возрожденного «Динамо». Но в 1998-м у него случился конфликт с главным тренером, и Калитвинцев был вынужден уйти в «Трабзонспор». Карьеру футболиста завершил в столичном ЦСКА. Принял украинское гражданство, выступал за нашу национальную сборную. После завершения карьеры игрока стал тренером. Под его руководством юношеская сборная Украины стала чемпионом Европы (2009 год).

2. Жадсон

Клуб: «Шахтер»

Годы карьеры: 2005 – 2011

В «Шахтер» перешел в 22 года, в статусе одного из лучших полузащитников чемпионата Бразилии. Несмотря на отменную технику и приличную скорость, основным в команде Луческу стал не сразу. Ему понадобилось некоторое время на адаптацию. Жадсон был способен на ограниченном пространстве обыграть сразу несколько оппонентов – наверное, сказывалось его минифутбольное прошлое. Но иногда он переигрывал, увлекаясь индивидуальными действиями.

В чемпионате Украины 2006 года Жадсон уже был основным игроком «Шахтера». Забивал нечасто, его главной задачей было отдать пас, «соорудить» опасность у чужих ворот. И с этими задачами миниатюрный бразилец блестяще справлялся. В Донецке он стал пятикратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка. Но главное, конечно же, чем запомнился этот футболист в нашей стране – вкладом в победу «Шахтера» в Кубке УЕФА. В финальном матче против «Вердера» Жадсон забил победный мяч. Ну и, конечно же, его незабываемое «Где «Динамо», где». Примечательно, что автором премьерного гола на «Донбасс Арене» тоже стал Жадсон. В 2011-м покинул «Шахтер», подписав контракт с бразильским «Сан-Паулу».

1. Валентин Белькевич

Клуб: «Динамо»

Годы карьеры: 1996 – 2007

Его называли «футболист почти женского изящества». Если Рыкун был гением последней передачи, то Белькевич был гениальным плеймейкером. А это на порядок выше, не в обиду Александру будет сказано. Селекционеры «Динамо» заприметили полузащитника в Москве, на турнире чемпионов Содружества, где он выступал за минское «Динамо». С этим клубом Валентин пять раз становился чемпионом Беларуси.

Летом 1996-го оказался в столице Украины. Однако, несмотря на незаурядный талант, путь Белькевича в основу киевского клуба оказался долгим и сложным. У Сабо Валентин был лишь игроком ротации. Но все поменялось, когда команду возглавил Лобановский. Белькевич стал одним из самых ярких исполнителей «Динамо» и всего чемпионата страны. Более того, именно Валик был воплощением того, лучшего «Динамо» времен нашей Независимости: он связывал воедино защиту и нападение, организовывал атаки и контратаки, был мастером «стандартов». И после смерти Мэтра продолжал играть в «Динамо» ведущую роль, был настоящим «мозгом» команды. Президент «Шахтера» Ринат Ахметов официально обращался к своему динамовскому коллеге с просьбой продать полузащитника, но Белькевич остался верен «Динамо». После завершения игровой карьеры начал работать тренером в академии «Динамо». 1 августа 2014 года умер от оторвавшегося тромба.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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