Лучшие из лучших. Топ-10 правых полузащитников чемпионата Украины

Беглый гений, самый быстрый, «мальчик из километра», «Макс», «Назик» и другие

  • 04.04.2020 18:05
  • 1123 просмотра
  • 12 комментариев
Лучшие из лучших. Топ-10 правых полузащитников чемпионата Украины
© ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Sport.ua продолжает удерживать взятую высоту. На этот раз мы расскажем о лучших правофланговых полузащитниках, когда-либо игравших в нашем чемпионате. И не только расскажем, но и расставим их по местам. Градация, опять-таки, условная, с налетом субъективности. Стало быть, вопросы у вас могут возникнуть по тому или иному номинанту. Но мы постарались аргументировать свой выбор.

10. Геннадий Зубов

Клубы: «Сталь» А., «Шахтер», «Ильичевец», «Заря»
Годы карьеры: 1993 – 2007

От горшка два вершка, но поди с ним справься. Любимец донецкой публики Геннадий Зубов выделялся не только миниатюрным ростом – 162 см, но и высочайшей скоростью и хорошей техникой. В «Шахтер» Геннадия пригласил Валерий Яремченко, и в 18 лет юркий полузащитник начал играть в основе. Был основным и при Прокопенко, и при Скале.

Его вклад в первое «золото» «Шахтера» сложно переоценить. Как и в первую, достаточно успешную лигочемпионовскую кампанию «горняков». Однако с приходом в донецкую команду Луческу, Зубов не нашел общего языка с тренером и был вынужден оставить команду. Вне «Шахтера» карьера Зубова не сложилась. Завершил карьеру рано – в 30 лет. Сейчас работает в футбольной академии «Шахтера».    

9. Хосе Соса

Клуб: «Металлист»
Годы карьеры: 2011 – 2015

В июле 2011 года в «Металлист» пришел Олимпийский чемпион, чемпион Аргентины, чемпион и обладатель Суперкубка Германии Хосе Соса. Футболиста с такими достижениями на то время в Украине не было. Этому полузащитнику не понадобилось время на адаптацию: в интернациональный коллектив Маркевича он влился сразу же. А спустя год стал капитаном слобожанской команды. В напичканной звездами харьковской команде аргентинец все равно смотрелся футболистом иного, более высокого уровня. Чувство позиции и поля, высокая скорость и умение на этой скорости работать с мячом и отдать передачу, хороший удар с обоих ног, отличная игра головой – одним словом, у Хосе было все, чтобы блистать в чемпионате Украины. И предложений от других клубов у него тоже хватало. Им настоятельно интересовался мадридский «Атлетико» - тренер «матрасников» Симеоне тренировал Сосу еще в Аргентине. В итоге Хосе перешел в мадридскую команду, с которой стал чемпионом Испании и финалистом Лиги чемпионов.   

8. Виктор Цыганков

Клуб: «Динамо»
Годы карьеры: 2016 – н.в.

Пускай вас не смущает низкое место в рейтинге вице-капитана «Динамо». Ему только 22 года, и у него точно еще все впереди. Если Виктор решит оставаться в «Динамо» и дальше, не исключено, что сможет стать одним из лучших в своем амплуа. В главную команду «бело-синих» он не пришел, а буквально ворвался, дебютировав в 18 лет. Интересно, что в детско-юношеских командах он часто играл с пацанами на год старше: его специально ставили в такие условия, потому что своих ровесников он превосходил в разы. Еще в бытность игроком детской команды винницкой «Нивы», получил предложение сразу от двух грандов отечественного футбола – «Динамо» и «Шахтера». Выбрал киевлян.

В сезоне 2018/2019 был признан лучшим игроком нашего чемпионата. Цыганков – одно из самых светлых пятен нынешнего «Динамо». В футболе может все. Если бы не был «повышено травматическим», считался бы вообще уникальным. 

7. Юрий Максимов

Клубы: «Днепр», «Динамо», «Борисфен», «Металлург» Зп.
Годы карьеры: 1992 – 2005

Один из лучших полузащитников страны девяностых годов прошлого века. Играл значительную роль и в «Днепре», и в «Динамо». Его отличали не только дирижерские способности и бойцовские качества, но и редкое для нашего чемпионата умение отлично играть головой. В этом компоненте Юрий был, наверное, лучшим. Серьезную роль этот полузащитник играл и в «Динамо» времен Лобановского. Тренер очень рассчитывал на этого футболиста и доверял ему. Но Максимов очень хотел попробовать свои силы за рубежом, тем более, что предложений хватало. Не без проблем, но «Макс» таки уехал покорять Европу – в немецкий «Вердер», с которым выиграл Кубок Германии. После зарубежных странствий вернулся в Украину, где небезуспешно играл в «Борисфене» и запорожском «Металлурге». После окончания карьеры игрока стал тренером. Сейчас возглавляет «Ворсклу».   

6. Дуглас Коста

Клуб: «Шахтер»
Годы карьеры: 2010 – 2015

Если у Цыганкова еще все впереди, то у Дугласа – все позади. Как и Виктор в «Динамо», бразильский полузащитник блестяще дебютировал в «Шахтере». В свой первый сезон в Донецке он стал игроком основы, небезосновательно считался лучшим правофланговым вингером чемпионата. Его отличали взрывная скорость, сильный удар и не по годам развитое хладнокровие. Он не боялся брать на себя ответственность во время «стандартных ситуаций». Но главное «оружие» в его арсенале – это, конечно же, дриблинг. Такой техникой, как у Дугласа Косты, в нашем чемпионате могли похвастаться единицы. Быть бы бразильцу намного выше в нашем рейтинге, если бы он задержался в «Шахтере» подольше. Но он всегда хотел играть в Западной Европе. И своего добился – блестящая карьера в «Баварии» и «Ювентусе» тому подтверждение.    

5. Сергей Назаренко

Клубы: «Днепр», «Таврия», «Черноморец», «Металлист»
Годы карьеры: 1997 – 2016

Это как раз тот случай, когда результат – не главное. Назаренко за всю свою длинную футбольную карьеру не выиграл ни одного титула (лишь бронзовые медали с «Днепром»), но в нашем чемпионате оставил ощутимый след. Скорее даже борозду. Он мог сыграть на любой позиции в центре поля, но болельщикам «Днепра» он запомнился больше всего на правом фланге полузащиты. По уровню футбольного интеллекта «Назика» можно смело сравнивать с Зиданом. Во всяком случае, Сергей видел поле и умел отдать пас не хуже легендарного француза. Да и штрафные удары он исполнял мастерски. Единственное, чего ему не хватало – скорости. Если бы этот компонент был в арсенале Назаренко, он наверняка достиг бы более весомых титулов. Свой след этот футболист оставил и в сборной страны, став одним из ее бомбардиров и гвардейцев.   

4. Франселину Матузалем

Клуб: «Шахтер»
Годы карьеры: 2004 – 2007

Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок. Легионеров такого уровня, как Матузалем, в чемпионате Украины до него не было. Да и после оного было не так уж и много: на пальцах одной руки пересчитать можно. В 2004 году «Шахтер» заплатил «Брешии» за бразильца 14 миллионов евро – невиданные доселе деньги на украинском трансферном рынке. Но эти деньги Мату отработал сполна. Не зря в Италии он играл в одной команде с Роберто Баджо: бразилец многому научился у «Божественного хвостика».

На протяжении трех лет полузащитник был безоговорочным лидером и лучшим футболистом «Шахтера» и всего чемпионата страны. После ухода в «Зенит» Тимощука, Мату стал капитаном «горняков». Его гол в ворота «Севильи» в четвертьфинале Кубка УЕФА можно пересматривать бесконечно: такие забиваются раз в столетие. На пике возможностей и славы со скандалом сбежал в «Сарагосу». «Шахтер» не простил и долго судился по этому поводу. «Горняки» выиграли спор, но денег не получили: «Сарагоса» обанкротилась. «Обанкротилась» и дальнейшая карьера Матузалема: он уже нигде по-настоящему не заиграл.      

3. Олег Гусев

Клубы: «Арсенал» К., «Борисфен», «Динамо»
Годы карьеры: 2002 – 2018

У Бадра Каддури, одного из самых быстрых футболистов в истории «Динамо», как-то спросили: «а кто, на твой взгляд, обладает самой высокой скоростью в украинском чемпионате»? Тот ответил, не задумываясь: Олег Гусев.

Скорость у Гусева была действительно уникальной. И лишь за эту добродетель его можно было бы внести в любые рейтинги полузащитников. Но Олег отличался и другими качествами. Мог отдать хорошую передачу, мог разогнать и завершить атаку, обладал отменным ударом. А еще мог закрыть практически любую позицию: и в полузащите, и в защите. Был одним из самых любимых и уважаемых футболистов у динамовских болельщиков. Забил за карьеру больше сотни мячей в официальных поединках. Один из самых памятных – в ворота сборной Швейцарии в серии послематчевых пенальти на стадии 1/8 финала чемпионата мира. За сборную страны провел 98 матчей.  

2. Марлос

Клубы: «Металлист», «Шахтер»
Годы карьеры: 2012 – н.в.

Еще один бриллиант в богатой россыпи трансферных побед «Металлиста». В команду Маркевича молодой бразилец перешел из «Сан-Паулу», в статусе одной из главных звезд этого именитого клуба. Марлоса хотели видеть у себя многие известные европейские клубы, но он выбрал Украину. Харьковчанам его трансфер обошелся почти в десять миллионов долларов. Дебют на новом месте у бразильца получился отменным: забивал и в Лиге Европы, и в чемпионате страны. Быстро завоевал место в основе «Металлиста», хотя на то время сделать это было крайне сложно. В июне 2014-го Марлос перешел в «Шахтер». Инициатором перехода был лично тренер «горняков» Луческу. В донецкой команде Марлос вышел на новый уровень, став одним из лучших игроков дончан и чемпионата страны. Мог сыграть на любой атакующей позиции. Обладает уникальной передачей и прекрасным видением поля, часто забивает красивые мячи.

В сентябре 2017-го принял украинское гражданство и стал одним из творцов выхода сборной Украины на Евро-2020.  

1. Андрей Ярмоленко

Клубы: «Десна», «Динамо»
Годы карьеры: 2006 – 20017.  

«Если бы Ярмоленко так же успешно защищался, как атакует, он стал бы одним из лучших футболистов мира». Вот так охарактеризовал своего бывшего подопечного экс-тренер «Динамо» Валерий Газзаев. Именно Газзаев и был инициатором перевода Ярмоленко из дубля в основу. Но это случилось позже. А вначале было слово. Слово тренера «Динамо» Анатолия Демьяненко, сообщившего на пресс-конференции, что, дескать, в 130-ти километрах от Киева селекционеры клуба нашли «второго Шевченко». Тогда в те слова динамовского наставника верилось с трудом. Да и карьера Ярмоленко развивалась в «Динамо» не так стремительно, как у «Андрея Первого».

Газзаев ставил Ярмолу и на левый фланг защиты, и на позицию левого форварда. Но Андрей нашел себя именно на правом крыле полузащиты. Обладал отличной стартовой и дистанционной скоростью, много забивал, много ассистировал партнерам. Долгие годы был капитаном «Динамо», главным его «ликвидным товаром». Стал воплощением не только флангового полузащитника и лидера команды, но и динамовской игры как таковой. И да, действительно стал «вторым Шевченко». Демьяненко в 2005-м не соврал. В 2017-м ушел из «Динамо» в дортмундскую «Боруссию». Сейчас защищает цвета «Вест Хэма».

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    moris24
      moris24, 04.04.2020 18:54
    0
    Я хоч і фан Динамо, але Коста повинен бути як мінімум у трійці, та й Генадій Зубов по вище теж бути.
    А ось наявність тут Соси, Мату, і Максимова і Назіка, це якийсь цирк!
    Ссылка
    Александр 228
    online
      Александр 228, 04.04.2020 18:49
    0
    Присутствие Цыганкова удивляет.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 18:48
    0
    brighi10, 04.04.2020 18:46
    Хватит издеваться над ржавыми
    У них и так комплекс, а тут такие новости)
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 04.04.2020 18:46
    +1
    Как то удивлен увидеть Матузалема, Назаренко и Максимова в числе крайков. А так, Соса уж точно в пятерке должен быть.
    Ссылка
    brighi10
      brighi10, 04.04.2020 18:46
    +1
    Хватит издеваться над ржавыми
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 18:27
    +3
    Насколько я понимаю автор опирается на то , что эти игроки показывали в Украине . А не на из карьеру за ее пределами
    Так что все , более - менее справедливо . Единственное что Соса мог бы быть повыше .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 18:24
    +4
    Снова не 10 игроков шахтера .
    Автор сколько будешь показывать свою любовь к Динамо ?
    Ссылка
    meliukh
      meliukh, 04.04.2020 18:21
    -9
    Ярмола на 1 місці????! Це якийсь брєд...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 18:21
    +3
    Александр Бондарь, 04.04.2020 18:15
    Я болею за Динамо,но что тут Ярмоленко делает?
    Ожидал Гусева увидеть на первой позиции. Стабильный лидер Динамо на протяжении многих лет. А гол в серии пенальти со Швейцарией на всегда останется в сердце. Но Ярмола один из не многих наших игроков, которых купил европейский гранд.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.04.2020 18:20
    -5
    Первый Дуглас Коста,второй Ярмоленко,третий Гусев,первый Дуглас Коста,потому что в последствии у него хорошо получилось в Баварии и Ювентусе,а у Ярмоленко за рубежом мягко говоря не получилось
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 04.04.2020 18:15
    -6
    Я болею за Динамо,но что тут Ярмоленко делает?
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 04.04.2020 18:14
    -5
    Циганков вище Соси???ну то таке. а от яким боком до правих півзахисників Назаренко і Матузалем??? та і Максимов набагато більше в цетрі грав...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 18:24
    +4
    Снова не 10 игроков шахтера .
    Автор сколько будешь показывать свою любовь к Динамо ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 18:27
    +3
    Насколько я понимаю автор опирается на то , что эти игроки показывали в Украине . А не на из карьеру за ее пределами
    Так что все , более - менее справедливо . Единственное что Соса мог бы быть повыше .
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 18:21
    +3
    Александр Бондарь, 04.04.2020 18:15
    Я болею за Динамо,но что тут Ярмоленко делает?
    Ожидал Гусева увидеть на первой позиции. Стабильный лидер Динамо на протяжении многих лет. А гол в серии пенальти со Швейцарией на всегда останется в сердце. Но Ярмола один из не многих наших игроков, которых купил европейский гранд.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 04.04.2020 18:46
    +1
    Как то удивлен увидеть Матузалема, Назаренко и Максимова в числе крайков. А так, Соса уж точно в пятерке должен быть.
    Ссылка
    brighi10
      brighi10, 04.04.2020 18:46
    +1
    Хватит издеваться над ржавыми
    Ссылка
    moris24
      moris24, 04.04.2020 18:54
    0
    Я хоч і фан Динамо, але Коста повинен бути як мінімум у трійці, та й Генадій Зубов по вище теж бути.
    А ось наявність тут Соси, Мату, і Максимова і Назіка, це якийсь цирк!
    Ссылка
    Александр 228
    online
      Александр 228, 04.04.2020 18:49
    0
    Присутствие Цыганкова удивляет.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 18:48
    0
    brighi10, 04.04.2020 18:46
    Хватит издеваться над ржавыми
    У них и так комплекс, а тут такие новости)
    Ссылка
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