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  4. Решил не рисковать. Известно, почему Луческу внезапно отменил визит в Киев
Румыния
22 декабря 2024, 22:48 |
168
0

Решил не рисковать. Известно, почему Луческу внезапно отменил визит в Киев

Мирча собирался посетить столицу Украины для того, чтобы ему сделали важную операцию

22 декабря 2024, 22:48 |
168
0
Решил не рисковать. Известно, почему Луческу внезапно отменил визит в Киев
Profimedia. Мирча Луческу

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо», а ныне коуч сборной Румынии Мирча Луческу отказался от своей прежней идеи приехать в декабре или январе в Киев.

79-летний специалист планировал, что в столице Украины ему проведут операцию на правом бедре по поводу коксартроза.

Однако буквально в последний момент Луческу передумал. Его решение продиктовано консультациями с врачом-ортопедом, наблюдавшим за его состоянием. Медик пришел к выводу, что противовоспалительное инъекционное лечение дало очень хорошие результаты, далеко превзошедшие ожидания. Поэтому Мирча пожелал и дальше проходить консервативное лечение в надежде, что ему удастся избежать операции.

Ранее Луческу уже проводили операцию по поводу коксартроза на левой ноге, причем она была сделана в Киеве, из-за чего Мирча и хотел довериться тому же специалисту лечение правой ноги.

Зная о предварительных планах Луческу, бывший президент Профессиональной футбольной лиги Румынии Думитру Драгомир посоветовал главному тренеру национальной команды этой страны не идти на подобный риск, так как это чревато фатальными последствиями, учитывая солидный возраст Мирчи.

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Мирча Луческу Киев операция медицина сборная Румынии по футболу
Алексей Сливченко Источник: Gazeta Sporturilor
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