Луческу приедет в Киев в декабре. Стала известна причина визита

В декабре в столицу Украины должен будет прибыть экс-коуч «Шахтера» и «Динамо», а ныне наставник сборной Румынии Мирча Луческу.

Визит румынского специалиста в Украину будет связан с необходимостью проведения операцию по поводу беспокоящего Луческу коксартроза. Об этом прессе рассказал бывший футболист Роберт Ницэ.

«Из последнего разговора с ним я знаю, что он ищет «окно» в декабре. Чтобы не испортить семейный праздник и не испытывать боли, которая зачастую бывает невыносимой. Тем более, что наступили холода и его мучают боли. У него в кармане обезболивающие, и он хочет найти решение, чтобы провести операцию в декабре. Это судя из того разговора, который у меня с ним состоялся» , – сказал Роберт Ницэ.

В 2023 году Мирчу Луческу уже оперировали в Киеве с диагнозом коксартроз. Тогда хирургическое вмешательство состоялось на левом бедре, сейчас же необходимо выполнить операцию на правом.

Известно, что Луческу уже несколько раз откладывал операцию, руководствуясь интересами сборной Румынии, которую накануне вывел в дивизион В Лиги наций, заняв первое место в группе 2 дивизиона С.