Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луческу приедет в Киев в декабре. Стала известна причина визита
Румыния
19 ноября 2024, 17:52 |
1064
1

Луческу приедет в Киев в декабре. Стала известна причина визита

Мирча наконец-то хочет сделать плановую операцию, которую уже откладывал несколько раз

19 ноября 2024, 17:52 |
1064
1
Луческу приедет в Киев в декабре. Стала известна причина визита
digisport.ro. Мирча Луческу

В декабре в столицу Украины должен будет прибыть экс-коуч «Шахтера» и «Динамо», а ныне наставник сборной Румынии Мирча Луческу.

Визит румынского специалиста в Украину будет связан с необходимостью проведения операцию по поводу беспокоящего Луческу коксартроза. Об этом прессе рассказал бывший футболист Роберт Ницэ.

«Из последнего разговора с ним я знаю, что он ищет «окно» в декабре. Чтобы не испортить семейный праздник и не испытывать боли, которая зачастую бывает невыносимой. Тем более, что наступили холода и его мучают боли. У него в кармане обезболивающие, и он хочет найти решение, чтобы провести операцию в декабре. Это судя из того разговора, который у меня с ним состоялся» , – сказал Роберт Ницэ.

В 2023 году Мирчу Луческу уже оперировали в Киеве с диагнозом коксартроз. Тогда хирургическое вмешательство состоялось на левом бедре, сейчас же необходимо выполнить операцию на правом.

Известно, что Луческу уже несколько раз откладывал операцию, руководствуясь интересами сборной Румынии, которую накануне вывел в дивизион В Лиги наций, заняв первое место в группе 2 дивизиона С.

По теме:
Смертельная опасность. Луческу посоветовали отказаться от операции
Защитник мадридского Реала успешно перенёс операцию
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Мирча Луческу сборная Румынии по футболу операция Киев медицина
Алексей Сливченко Источник: Fanatik.ro
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Легенды Аякса и Реала вернулись на поле. Как они выглядят?
Футбол | 19 ноября 2024, 16:51 0
ФОТО. Легенды Аякса и Реала вернулись на поле. Как они выглядят?
ФОТО. Легенды Аякса и Реала вернулись на поле. Как они выглядят?

Команды сыграли товарищеский матч, приуроченный к 125-летию нидерландского клуба

В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Футбол | 19 ноября 2024, 08:32 8
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер

Винисиус, вероятно, покинет команду

«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде
Футбол | 19.11.2024, 09:55
«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде
«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
Футбол | 19.11.2024, 10:56
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Бокс | 19.11.2024, 07:22
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Причина таки стала відома?! Нічосі! Ну, нарешті... Адже ж це така інтрига була. Враховуючи, що ви про це за останній час вже разів 5 писали... Обов"язково тримайте нас в курсі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
18.11.2024, 12:08 1
Футбол
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
18.11.2024, 10:22 2
Футбол
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
19.11.2024, 02:09
Бокс
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
18.11.2024, 20:31 15
Футбол
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
18.11.2024, 00:14 2
Футбол
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
18.11.2024, 21:18 1
Бокс
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем