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  4. Луческу все же ляжет под нож в Киеве, но операция пока перенесена
Румыния
14 октября 2024, 19:00 | Обновлено 14 октября 2024, 19:08
456
0

Луческу все же ляжет под нож в Киеве, но операция пока перенесена

Ранее планировалось, что хирургическое вмешательство состоится в октябре

14 октября 2024, 19:00 | Обновлено 14 октября 2024, 19:08
456
0
Луческу все же ляжет под нож в Киеве, но операция пока перенесена
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, успевший ранее поработать в Украине с «Шахтером» и «Динамо», как и сообщалось ранее, все-таки ляжет под нож в Киеве из-за проблем с бедром.

У возрастного специалиста диагностирован коксартроз на правом бедре, по причине чего Луческу заметно хромает и эта медицинская проблема причиняет наставнику существенную боль.

Предполагалось, что после октябрьских матчей сборной Румынии Луческу прибудет в столицу Украины, где его прооперирует Александр Косьяков – ведущий отечественный хирург-ортопед, который ранее уже помогал Мирче с аналогичной проблемой на левом бедре.

Однако сейчас, как сообщает источник, операция Луческу вновь отложена (первоначально коуч хотел лечь на операционный стол еще в августе). Скорее всего, она состоится аж в декабре, когда сборная Румынии закончит соревновательный цикл в Лиге наций.

На текущий момент румыны провели три матча в Лиге наций и добыли в них 9 очков. У команды Луческу хорошие шансы на победу в группе С2, хотя сборная Косово имеет лишь на три пункта меньше, чем румыны.

Ранее Луческу рассказал, почему принял решение возглавить сборную Румынии, хотя до этого планировал завершить карьеру наставника.

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Мирча Луческу операция сборная Румынии по футболу Киев
Алексей Сливченко Источник: GOLAZO.ro
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