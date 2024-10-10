Мирча Луческу объяснил, почему передумал завершать карьеру и принял Румынию

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему передумал заканчивать наставническую карьеру после ухода из киевской команды, и летом нынешнего года согласился стать у руля национальной сборной Румынии.

«Был момент, когда я понял, что должен что-то отдать румынскому футболу взамен за то, что ранее от него получил. Прошло около 8 месяцев с тех пор, как я ушел из футбола, я заботился о своих детях, своих внуках, своих правнуках, занимался с ними футболом, мне там тоже было хорошо, но потом я понял, что у меня есть долг и я должен его закрыть и закончить карьеру именно в статусе тренера национальной сборной Румынии».

«Футбол с каждым годом эволюционирует, это абсолютно нормально. Конечно, я адаптировался к этой ситуации и от момента к моменту, из года в год старался соответствовать тем изменениям, которые происходили на футбольном поле и в подготовке игроков. Конечно, опыт сделал меня мудрее в отношениях с игроками, в игре, во всем, что происходит в мире футбола. И я думаю, что мое присутствие помогает [сборной Румынии], пока позволяет мое здоровье и пока сохраняется мой энтузиазм. Потому что еще есть то, что я не потерял и именно это заставило меня вернуться в футбол. И это энтузиазм», – сказал Луческу в интервью УЕФА TV.

12 октября сборная Румынии на выезде в рамках Лиги наций сыграет против Кипра. После двух туров подопечные Луческу лидируют в группе С2, набрав максимально возможные к настоящему моменту шесть очков.