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  4. Мирча Луческу объяснил, почему передумал завершать карьеру и принял Румынию
Румыния
10 октября 2024, 22:18 | Обновлено 10 октября 2024, 22:57
584
2

Мирча Луческу объяснил, почему передумал завершать карьеру и принял Румынию

79-летний специалист является одним из наиболее возрастных наставников мирового футбола

10 октября 2024, 22:18 | Обновлено 10 октября 2024, 22:57
584
2
Мирча Луческу объяснил, почему передумал завершать карьеру и принял Румынию
Федерация футбола Румынии. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему передумал заканчивать наставническую карьеру после ухода из киевской команды, и летом нынешнего года согласился стать у руля национальной сборной Румынии.

«Был момент, когда я понял, что должен что-то отдать румынскому футболу взамен за то, что ранее от него получил. Прошло около 8 месяцев с тех пор, как я ушел из футбола, я заботился о своих детях, своих внуках, своих правнуках, занимался с ними футболом, мне там тоже было хорошо, но потом я понял, что у меня есть долг и я должен его закрыть и закончить карьеру именно в статусе тренера национальной сборной Румынии».

«Футбол с каждым годом эволюционирует, это абсолютно нормально. Конечно, я адаптировался к этой ситуации и от момента к моменту, из года в год старался соответствовать тем изменениям, которые происходили на футбольном поле и в подготовке игроков. Конечно, опыт сделал меня мудрее в отношениях с игроками, в игре, во всем, что происходит в мире футбола. И я думаю, что мое присутствие помогает [сборной Румынии], пока позволяет мое здоровье и пока сохраняется мой энтузиазм. Потому что еще есть то, что я не потерял и именно это заставило меня вернуться в футбол. И это энтузиазм», – сказал Луческу в интервью УЕФА TV.

12 октября сборная Румынии на выезде в рамках Лиги наций сыграет против Кипра. После двух туров подопечные Луческу лидируют в группе С2, набрав максимально возможные к настоящему моменту шесть очков.

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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу завершение карьеры Лига наций
Алексей Сливченко Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Дванадцятого жовтня, а не серпня. Виправте.
Група у румунів порівняно слаба. Не має бути у них проблем зайняти перше місце. 
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