В Румынии подтвердили, что Луческу прооперируют в Киеве

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который ранее работал в Украине с «Шахтером» и «Динамо», вскоре прибудет в Киев, где ему, как и сообщалось ранее, проведут операцию на бедре.

Информацию об этом прессе подтвердил президент Федерации футбола Румынии Разван Бурляну.

«Я знал об этом, мы много раз обсуждали медицинскую ситуацию. Он выбрал лучший момент, чтобы это не повлияло на его активность в сборной. Это жертва, которую он принес на благо национальной команде. Операцию нужно было провести еще в конце августа, но это затруднило бы его работу в сборной в сентябре. Мы в курсе ситуации, поддерживаем его, как можем», – заявил Бурляну.

В мае 2023 года Луческу в Киеве провели операцию на левом бедре по поводу беспокоящего наставника коксартроза. Сейчас аналогичное хирургическое вмешательство необходимо осуществить на правом бедре.

Сборная Румынии удачно стартовала в группе С2 Лиги наций, обыграв в сентябре Косово (3:0) и Литву (3:1). В октябре румынов ждут поединки против Кипра и Литвы, причем оба будут для подопечных Луческу выездными.