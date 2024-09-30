Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Румынии подтвердили, что Луческу прооперируют в Киеве
Лига наций
30 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 19:01
1306
0

В Румынии подтвердили, что Луческу прооперируют в Киеве

Мирча прибудет в столицу Украины сразу после октябрьских матчей румынской сборной

30 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 19:01
1306
0
В Румынии подтвердили, что Луческу прооперируют в Киеве
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который ранее работал в Украине с «Шахтером» и «Динамо», вскоре прибудет в Киев, где ему, как и сообщалось ранее, проведут операцию на бедре.

Информацию об этом прессе подтвердил президент Федерации футбола Румынии Разван Бурляну.

«Я знал об этом, мы много раз обсуждали медицинскую ситуацию. Он выбрал лучший момент, чтобы это не повлияло на его активность в сборной. Это жертва, которую он принес на благо национальной команде. Операцию нужно было провести еще в конце августа, но это затруднило бы его работу в сборной в сентябре. Мы в курсе ситуации, поддерживаем его, как можем», – заявил Бурляну.

В мае 2023 года Луческу в Киеве провели операцию на левом бедре по поводу беспокоящего наставника коксартроза. Сейчас аналогичное хирургическое вмешательство необходимо осуществить на правом бедре.

Сборная Румынии удачно стартовала в группе С2 Лиги наций, обыграв в сентябре Косово (3:0) и Литву (3:1). В октябре румынов ждут поединки против Кипра и Литвы, причем оба будут для подопечных Луческу выездными.

По теме:
23-летний игрок Шахтера получил дебютный вызов в сборную Украины
Ярмоленко в резерве и дебютанты. Заявка сборной Украины на Лигу наций
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
Мирча Луческу сборная Румынии по футболу операция Лига наций Киев
Алексей Сливченко Источник: GOLAZO.ro
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Футбол | 30 сентября 2024, 07:12 31
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ

Украинцем заинтересовался «Ливерпуль»

Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Футбол | 29 сентября 2024, 23:32 1
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?

Фанаты начали бросать предметы на поле

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
Футбол | 30.09.2024, 13:50
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Футзал | 29.09.2024, 20:05
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон
Футбол | 30.09.2024, 19:19
ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
30.09.2024, 08:27 3
Футбол
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
29.09.2024, 05:50 20
Другие виды
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
30.09.2024, 08:16 11
Бокс
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
30.09.2024, 09:51 4
Бокс
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
28.09.2024, 19:46 14
Футбол
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
30.09.2024, 03:03
Футбол
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 4
Футзал
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем