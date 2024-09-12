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  4. Луческу ляжет под нож. Экс-коуч Шахтера и Динамо приедет в Киев на операцию
Румыния
12 сентября 2024, 21:56 |
1601
5

Луческу ляжет под нож. Экс-коуч Шахтера и Динамо приедет в Киев на операцию

79-летнего специалиста ждет хирургическое вмешательство на правом бедре

12 сентября 2024, 21:56 |
1601
5
Луческу ляжет под нож. Экс-коуч Шахтера и Динамо приедет в Киев на операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

79-летний специалист Мирча Луческу, который в свое время тренировал донецкий Шахтер и киевское Динамо, снова перенесет операцию.

Легендарного коуча ждет хирургическое вмешательство на правом бедре. Как сообщают румынские СМИ, проблема у Мирчи такая же, какая была и на левом бедре – коксартроз.

Операция пройдет в октябре 2024 года в Киеве. Луческу снова отправится в столицу Украины, поскольку именно в Киеве в мае 2023 года он был успешно прооперирован из-за беспокоящего его коксартроза на левом бедре.

Луческу хотел провести операцию еще в сентябре, но из-за назначения на пост главного тренера сборной Румынии он отложил свои проблемы со здоровьем. После октябрьских поединков Лиги наций Мирча ляжет под нож.

Национальная команда Румынии под руководством Мирчи Луческу выиграла два стартовых матча ЛН 2024/25. Вначале румыны одолели Косово (3:0), а затем и Литву (3:1). 12 октября Румыния встретится с Кипром, а 15 числа – с Литвой.

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Мирча Луческу операция сборная Румынии по футболу
Даниил Агарков Источник: Digisport.ro
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Ні ху я собі у нас рівень медицини, що до нас навіть під час війни їдуть, щоб зробити операцію)
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