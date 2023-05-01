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  4. Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Украина. Премьер лига
01 мая 2023, 19:51 | Обновлено 01 мая 2023, 19:52
5175
24

Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера

Мирчу прооперировали в Киеве

01 мая 2023, 19:51 | Обновлено 01 мая 2023, 19:52
5175
24
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сегодня, 1 мая, перенес операцию по поводу беспокоящего его коксартроза на левом бедре.

Оперативное вмешательство состоялось в Киевском городском ортопедическом центре эндопротезирования, хирургии и реабилитации, и длилось около 40 минут. Оперировал румынского наставника известный профессор Александр Косяков.

Косяков в интервью румынским СМИ заявил, что очень доволен результатами операции, и что Луческу останется в больнице на ближайшие 4-5 дней, после чего начнет длительную программу восстановления.

Также румынские журналисты сообщают, что после операции Мирча Луческу может рассмотреть вопрос о завершении тренерской карьеры и выходе на пенсию.

Напомним, в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Александр Шовковский.

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Источник Gazeta Sporturilor
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Комментарии 24
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FunnyCat_____
Здоровья !
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+7
DK1961
Желаю ему здоровья. И почетного ухода на пенсию
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+3
Фанькин кот
Желаю Мирче скорейшего выздоровления. Пусть он побьёт рекорд самого возрастного тренера в мире. И самого опытного.
Ответить
-1
Springfield
Спасибо  Мистеру за Шахтёр и крайне-последний Кубок УЕФА - 2009.    
 Пока он единственный для  Украины.
  А следующий где то за горизонтом.
Ответить
-2
Andr88
Жаль что уходит .Привыкли к гневным выпадам в сторону судей начиная с шахтера .Никому не разрешали такое молоть как цыгану .Но ничего переживём .Пусть идёт на заслуженный отдых 
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Почему вы, динамовские болелы, хотите поскорее отправить Мирчу на пенсию? Ведь такого как он вы ещё 100 лет не найдёте.
Ответить
-4
Calm
Діду на пенсію! З червоними трояндами
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
Springfield
Спасибо  Мистеру за Шахтёр и крайне-последний Кубок УЕФА - 2009.    
 Пока он единственный для  Украины.
  А следующий где то за горизонтом.
Ответить
-5
Показать Скрыть 11 ответов
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