Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Мирчу прооперировали в Киеве
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сегодня, 1 мая, перенес операцию по поводу беспокоящего его коксартроза на левом бедре.
Оперативное вмешательство состоялось в Киевском городском ортопедическом центре эндопротезирования, хирургии и реабилитации, и длилось около 40 минут. Оперировал румынского наставника известный профессор Александр Косяков.
Косяков в интервью румынским СМИ заявил, что очень доволен результатами операции, и что Луческу останется в больнице на ближайшие 4-5 дней, после чего начнет длительную программу восстановления.
Также румынские журналисты сообщают, что после операции Мирча Луческу может рассмотреть вопрос о завершении тренерской карьеры и выходе на пенсию.
Напомним, в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Александр Шовковский.
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