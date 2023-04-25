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  4. Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 13:20 | Обновлено 25 апреля 2023, 13:22
1863
7

Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?

Алексей Сливченко попытался отыскать логику в кадровом решении руководства «Динамо»

25 апреля 2023, 13:20 | Обновлено 25 апреля 2023, 13:22
1863
7
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
ФК Динамо. Александр Шовковский

22 апреля, сразу после центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (1:1), главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил о том, что из-за проблем с суставами вынужден пойти на операцию, временно доверив выполнение своих обязанностей во главе команды одному из ассистентов. И если о своем коксартрозе Луческу говорил и ранее, а потому решение румынского наставника о необходимости оперативного вмешательства в принципе было достаточно прогнозируемым, то вот факт назначения исполняющим обязанности главного тренера Александра Шовковского многих наверняка удивил.

Собственно, главный вопрос здесь был один: почему заменять Луческу призван не Эмил Карас, или же Олег Гусев, а именно Александр Шовковский, появление которого в тренерском штабе «Динамо» состоялось лишь несколько месяцев назад?

Очевидно, что официальной версии и логики этого назначения мы вряд ли дождемся, а потому остается лишь прибегнуть к попыткам анализа – благо, для этого хватает различного рода информации и слухов.

Итак, наиболее логичным выбором на подмену Луческу в краткосрочном варианте выглядел 55-летний молдавский специалист Эмил Карас. Именно он является, если можно так выразиться, главной точкой опоры для идей Мирчи в команде, и через него проходит важнейший процесс, который только может быть в коллективе – коммуникации. В пользу варианта с Карасом говорил целый ряд факторов, помимо особой приближенности к главному тренеру, – это и многолетний опыт, и работа в различных клубах, где приходилось выполнять различные задачи, и достаточно неплохое знание украинской лиги, где Эмил работает уже с лета 2020-го.

Важно и то, что на заре наставнической карьеры Карас успел попробовать себя именно в роли полноценного главного тренера. В таком статусе молдавский специалист поработал с «Дачией» из Кишинева, а также с «Тирасполем» и «Олимпией» из города Бельцы. Ни Олег Гусев, ни Александр Шовковский похвастаться таким в своих тренерских карьерах не могли, а потому именно Карас теоретически выглядел оптимальным вариантом для временной подмены Луческу.

Но в итоге какой-то ряд аргументов все-таки сыграл против варианта с Эмилом. Наиболее очевидный из них – это, прежде всего, «фактор чужака». Как не крути, а Карас – это персона для украинского футбола отнюдь не знаковая. И если тягаться с Луческу не под силу никому из его ассистентов, то вот как минимум медийно молдавский специалист уступал и Гусеву, и Шовковскому, у которых прекрасная узнаваемость в болельщицкой среде. Кроме того, не стоит забывать, как именно приняли фанаты «бело-синих» назначение Луческу, и почему в штабе Мирчи наряду с Карасом сразу же возникли Гусев с Вукоевичем (последних, напомним, по слухам пригласили именно с целью максимально успокоить болельщиков – мол, в окружении «шахтерского» Мирчи будут свои, «динамовские», люди, которые не дадут в обиду команду).

Кроме того, Карас до этого несколько раз попадал в весьма неоднозначные ситуации. Даже если не брать во внимание непонятное поведение молдаванина во время одного из флеш-интервью в российском чемпионате, то как минимум в голову приходит матч, который киевляне провели в ноябре 2021 года против «Мариуполя» на выезде, в котором ассистент Луческу «отличился» отнюдь не самыми корректными высказываниями в адрес рефери Виталия Романова.

Очевидно, что скандалы и потенциальные проблемы как с дисциплинарными органами, так и с болельщиками или прессой «Динамо» в текущей ситуации абсолютно не нужны, а потому кандидатура Караса и отошла на «второй план»…

Казалось бы, в такой ситуации идеальным или попросту единственным вариантом для Луческу и «Динамо» является Олег Гусев, который работает с Мирчей вот уже почти три года и прекрасно понимает большую часть требований и принципов работы румынского специалиста, но не в пользу ветерана «бело-синих», очевидно, сыграла еще одна «история с бородой».


ФК Динамо. Олег Гусев

Еще в сентябре минувшего года в СМИ попала информация о разладе, произошедшем внутри тренерского штаба «Динамо» между Мирчей Луческу и Олегом Гусевым. Тогда сообщалось, что разрешить конфликт удалось лишь при вмешательстве президента клуба Игоря Суркиса, если бы не который, то румынский специалист продолжал бы категорично настаивать на увольнении украинского.

И пускай в итоге все ограничилось признанием ошибки со стороны Гусева и его извинениями в адрес Луческу, вряд ли та ситуация привела к установлению идиллических отношений между Мирчей и Олегом. А если так, то и прибегать к услугам Гусева в сложившихся условиях Луческу вряд ли горел желанием – слишком высок риск того, что ситуация вновь может пойти как-то не так, или вовсе выйти из-под контроля румына, временно не имеющего возможности влиять на нее максимально оперативно.

Поэтому вариант с Шовковским, возвращение которого еще в январе почетный президент «Динамо» Григорий Суркис невероятно тепло прокомментировал для прессы, и оказался наиболее удобным для всех сторон.

Шовковский – это, прежде всего, легенда «Динамо», не уступающая, а скорее, даже превосходящая персону Гусева, из-за чего у Мирчи и руководства априори будет надежда на куда большую лояльность к Александру со стороны болельщиков, чем если бы их выбор пал на Караса. Также Александр никогда не был замечен в каких-то существенных и необоснованных спорах с болельщиками, прессой, арбитрами и даже коллегами. Медийно Шовковский – едва ли не идеальная фигура на пост главного тренера «Динамо», потому как ранее закончил институт журналистики при столичном университете имени Шевченко, и это дает ему хорошее понимание того, как правильно выстраивать коммуникацию с представителями СМИ, а через них – и с болельщиками.

Другой вопрос – насколько Шовковский будет свободен в выборе тактических или кадровых решений? И вот здесь возникают большие сомнения, что Мирча согласится пустить все на самотек, по крайней мере, если румынский специалист еще планирует возвращаться к работе с «Динамо», контракт с которым у него рассчитан до лета следующего года.


ФК Динамо. Мирча Луческу на пальцах объясняет, чего ждет от подопечных на поле

И вот с такого ракурса ситуация выглядит очень даже понятной, логичной и тщательно продуманной, как это чаще всего и бывает у Мирчи Луческу. Исполняющим обязанности главного тренера поставлен человек, который максимально подходит на эту роль по коммуникативным своим качествам и манере поведения. Такой себе свадебный генерал в исполнении Александра Шовковского. А вот реальное управление командой, разработка стратегии и тактики ведения игры будет отдано на откуп Карасу – человеку, максимально приближенному к Луческу и сопровождающему его в последние годы повсюду, даже на дегустации элитных алкогольных напитков в Молдове.

Что правда, вряд ли в силу ограниченности своих действий Шовковский, Карас и Гусев как по отдельности, так и все вместе, смогут полноценно заменить Луческу для «Динамо». А это значит, что финиш сезона будет еще более сложным для «бело-синих», которые всерьез рискуют не квалифицироваться в Лигу чемпионов и даже впервые с чемпионата-2013/14 (и всего лишь во второй раз в истории) вывалиться за пределы топ-3 итоговой турнирной таблицы лиги…

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статьи эксклюзив Александр Шовковский Динамо Киев Мирча Луческу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Gargantua
Карас это переводчик и ассистент. Гусев это пока не достаточно повзрослевший игрок. своего рода мостик между игроками и тренерским штабом. 
А Шовковский из тех, кто стал тренером еще будучи игроком. Харизмат, руководивший коллективом на поле. К тому же поработал с Малдерой, возможно чему то научившийся, это мы увидим.
В чем сомнений нет, так это в лидерских качествах. Луческу компонент дисциплины и мотивации в последнее время откровенно провалил.
Несколько настраживает операция в Украине, возможно Луческу хочет оставить фактический контроль за собой даже на время лечения.
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+1
GeloN83
тому, що Шовковський й наваляти зможе, якщо що.... 
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0
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Умник
Александр Шовковский новый главный тренер
1. Потому что выгоден по деньгам
2. Потому что нужен человек с огромным авторитетом
3. Потому что когда контракт зимой подписывается это говорит о том что он надолго.
4. Он не из системы Динамо, он нигде в Динамо не имел должности. Учился у Шевы и Петракова.
Лично мне хотелось Костюка ведь 70% игроков это его пацаны, но он мягок.
Саша харизма единственная загадка кто будет в сезоне 23/24 его помощниками
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0
mastorent
по моему уже всем похер, кто там кем будет. если деньги вообще не вкладываются (а они есть - это минимум 70 лямов от 2-х Лиг и трансферов миколенки с цыганковым. где эти 70 лямов, бл, суркис...мыши съели?). вон поле какое было говно в игре с шахтой, нет каких-либо перспектив, то и смысла нет во всех этих шатаниях. мышиная возня, рассчитанная на патриотичных дурачков.
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-1
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