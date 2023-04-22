Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Наставнику нужна операция
Наставник «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции после матча с «Шахтером» подтвердил, что из-за операции на ноге к работе с командой приступит Александр Шовковский.
«С этого момента я отправляюсь на операцию из-за проблем с суставами. С этого момента Шовковский – исполняющий обязанности тренера. Мы будем вместе контролировать ситуацию. Операцию я сделаю в Киеве, хотя мог бы сделать ее в другой стране, но считаю, что важно остаться рядом с командой, остаться в Украине», — сказал Луческу.
Легенда киевлян, Александр Шовковский, в январе вошел в тренерский штаб «Динамо».
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Луческу не справился как мотиватор. Тренера должны не только уважать, но и бояться.
а у Луческу появились любимчики, снисходительность к ошибкам.
надеюсь Шовковский внесет заряд дисциплины в команду.