Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский

Наставник «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции после матча с «Шахтером» подтвердил, что из-за операции на ноге к работе с командой приступит Александр Шовковский.

«С этого момента я отправляюсь на операцию из-за проблем с суставами. С этого момента Шовковский – исполняющий обязанности тренера. Мы будем вместе контролировать ситуацию. Операцию я сделаю в Киеве, хотя мог бы сделать ее в другой стране, но считаю, что важно остаться рядом с командой, остаться в Украине», — сказал Луческу.

Легенда киевлян, Александр Шовковский, в январе вошел в тренерский штаб «Динамо».