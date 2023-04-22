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  4. Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 19:23 |
3793
6

Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский

Наставнику нужна операция

22 апреля 2023, 19:23 |
3793
6
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции после матча с «Шахтером» подтвердил, что из-за операции на ноге к работе с командой приступит Александр Шовковский.

«С этого момента я отправляюсь на операцию из-за проблем с суставами. С этого момента Шовковский – исполняющий обязанности тренера. Мы будем вместе контролировать ситуацию. Операцию я сделаю в Киеве, хотя мог бы сделать ее в другой стране, но считаю, что важно остаться рядом с командой, остаться в Украине», — сказал Луческу.

Легенда киевлян, Александр Шовковский, в январе вошел в тренерский штаб «Динамо».

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Динамо Киев Мирча Луческу Александр Шовковский
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Умник
Мирча здоровья. Все доказал. Спасибо.
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+6
FunnyCat_____
здоровья Дед!
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+6
Gargantua
это хорошо
Луческу не справился как мотиватор. Тренера должны не только уважать, но и бояться.
а у Луческу появились любимчики, снисходительность к ошибкам.
надеюсь Шовковский внесет заряд дисциплины в команду.
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0
Петро Довганич
Багато говорили,що Гусєва готують на заміну Мірчі...
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0
Darkness1984
От вам і новий тренер ДК
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-1
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