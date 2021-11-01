ВИДЕО. Как ты можешь так судить, клоун! Помощник Луческу оскорбил судью

Скандальный эпизод возник в концовке матча 13-го тура УПЛ между «Мариуполем» и Динамо» (2:3).

Судья матча Виталий Романов, компенсировав 3 минуты ко второму тайму, свистнул чуть раньше и не позволил киевскому клубу провести контратаку на последних секундах матча.

Сначала отреагировал Беньямин Вербич – он размахивал руками и бегал к резервному арбитру. Затем получил свою желтую карточку и голкипер Денис Бойко.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу тоже не сдержался: «Реф, ты не можешь делать этого. Почему ты не хотел сразу! Десять секунд! Два раза ты это делаешь».

Ассистент Луческу Эмил Карас не выбирал выражений (за что получил желтую карточку): «Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит».

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