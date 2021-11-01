ВИДЕО. Как ты можешь так судить, клоун! Помощник Луческу оскорбил судью

Скандальный эпизод возник в матче УПЛ между «Мариуполем» и Динамо»

  • 01.11.2021 00:23
  • 271 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как ты можешь так судить, клоун! Помощник Луческу оскорбил судью
© Футбол 1/2/3

Скандальный эпизод возник в концовке матча 13-го тура УПЛ между «Мариуполем» и Динамо» (2:3).

Судья матча Виталий Романов, компенсировав 3 минуты ко второму тайму, свистнул чуть раньше и не позволил киевскому клубу провести контратаку на последних секундах матча.

Сначала отреагировал Беньямин Вербич – он размахивал руками и бегал к резервному арбитру. Затем получил свою желтую карточку и голкипер Денис Бойко.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу тоже не сдержался: «Реф, ты не можешь делать этого. Почему ты не хотел сразу! Десять секунд! Два раза ты это делаешь».

Ассистент Луческу Эмил Карас не выбирал выражений (за что получил желтую карточку): «Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит».

ВИДЕО: Смотреть видео скандального эпизода (с момента 1:14:25)

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 01.11.2021 00:49
    -1
    так могут вести себя малолетки, но для людей такого уровня это непростительно. Низкая культура общения, отсутствие уважения к судьям, за такое надо наказывать штрафами и запретами посещать определенное количество матчей. Грубость должна быть искорена!
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    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 00:45
    -1
    луческу можно, он особенный.
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    bullyUA
    bullyUA, 01.11.2021 00:42
    -1
    Какой клоун? Клоун слишком мягко для такого судьи.
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