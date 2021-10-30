13-й тур
Мариуполь
2 : 3
Динамо Киев
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сильней и в чемпионате. Динамо с шедевром Сидорчука обыграло Мариуполь

Несмотря на быстро пропущенный гол, киевляне взяли очки в Мариуполе

  • 30.10.2021 15:53
  • 2930 просмотров
  • 39 комментариев
Сильней и в чемпионате. Динамо с шедевром Сидорчука обыграло Мариуполь
© ФК Динамо Киев

«Мариуполь» и киевское «Динамо» провели второй за неделю очный поединок на стадионе имени В.С. Бойко. В среду в национальном Кубке команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 2:1, а после всего лишь двух дней отдыха состоялся поединок в рамках 12 тура чемпионата.

Главным отличием второго поединка стало присутствие на трибунах болельщиков, которые с первых минут стали свидетелями богатого на интересные события футбола.

В начале встречи в центре внимания был капитан «Динамо» Сидорчук. На 3 минуте рефери после просмотра VAR назначил пенальти, поскольку мяч попал Сергею в руку в штрафной площади. Дмитрий Мишнев подошел к точке и открыл счет, несмотря на то, что Георгий Бущан угадал направление удара.

Сидорчук быстро искупил свою вину, восстановив статус-кво уже в следующей атаке. Полузащитник «Динамо» получил мяч в 30 метрах от ворот, опорники «Мариуполя» не спешили его встречать, что позволило Сергею обработать мяч, прицелиться и нанести точный сильный удар в дальний угол, с которым не смог справиться голкипер.

К 30-й минуте азовцы оказались в роли догоняющих. Карлос Де Пена с левого фланга прострелил в штрафную, куда набежал Цыганков, но Виктор с нескольких метров попал в штангу. В нужное время в нужном месте оказался Николай Шапаренко, добивший мяч в пустые ворота. Еще до перерыва Цыганкову снова немного не повезло: штанга во второй раз подстраховала 19-летнего Никиту Турбаевского.

На второй тайм подопечные Остапа Маркевича, очевидно, выходили с установкой забивать, ведь иного пути прервать неудачную серию нет. Однако разница в классе была очевидной: гости продолжили доминировать на футбольном поле и на экваторе второго тайма увеличили разрыв в счете. Снова шедевральный гол забил Сидорчук, с левой ноги обводным ударом отправив мяч в дальнюю девятку. Для Сергея это первый дебль в карьере.

После этого киевляне начали куражиться над соперником, играя раскованно, с фантазией, что не странно, ведь цифры на табло перестали быть скользкими. И в итоге едва не поплатились за это: упустив несколько своих голевых моментов, «динамовцы» устроили себе нервную концовку: сначала в компенсированное время Клименко сократил разрыв в счете до минимума, а затем азовцы создали еще одну неплохую атаку, однако вырвать ничью не смогли.

3:2 – «Динамо» одержало очередную победу и теперь переключается на подготовку к поединку с «Барселоной» в Лиге чемпионов. «Мариуполь» проиграл шестой поединок подряд в УПЛ и продолжает замыкать турнирную таблицу.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Мариуполь» – «Динамо» – 2:3

Мишнев (4, пенальти), Клименко (92) – Сидорчук (5, 68), Шапаренко (29)

Драмбаев (11), Шостак (70), Кащук (77) – Шапаренко (30), Вербич (45+4).

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех (Спировский, 74), Мышнев, Очеретько (Шостак, 57), Топалов (Петерман, 78), Кащук (Клименко, 78), Микитишин (Удод, 46).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Тымчик, 64), Забарный, Сирота, Караваев (Шабанов, 84), Сидорчук (Шепелев, 84), Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 72), Вербич (Гармаш, 64).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Клименко (Мариуполь).
68' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
29' ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
6' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
5' ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Мишнёв (Мариуполь).

Денис Шаховец, Sport.ua

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 30.10.2021 15:57
    +14
    Все проблемы что были у Динамо в этом матче , это от купленного судейки и собственного легкомыслия !
    Но , перебороли взяли три очка , это главное !
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 30.10.2021 16:13 (изменен)
    +10
    С победой чемпион - загнали собаку в будку Легко и непринуждённо как и подобает лучшей команде Украины! Второй раз! Если бы эта шавка азовская еще под оранжевую пошесть не ложилась и играла также там бы не было за 53 матча 50 поражений и 3 ничьих
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 30.10.2021 15:57
    +10
    belerilf1, 30.10.2021 15:56
    Марик молодцы, достойно сыграли, если бы не дурак сидора, могли бы отобрать очки у так называемых чемпионов.
    Достойно сыграла купленная ахметовым судейка
    Как ее на Реал повезёте , клоуны ?
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 30.10.2021 15:57
    +10
    cucumber, 30.10.2021 15:55
    Мариуполю не хватило времени дожать такое Динамо
    Да ну хорошь ,какие "дожать"? Не смеши
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 30.10.2021 16:06
    +8
    Романов конечно ультра клоун , придуманное пенальти , две сорванцев атаки Динамо (во втором тайме так голевая , так как были пустые ворота) поощрения Мариупольских костоломов ….
    Шахтёр вернулся к привычному методу завоевания трофеев все изыски с тоП тренерами и особенным путём - ушли в сторону
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 30.10.2021 15:56 (изменен)
    +8
    С победой! Это Тымчик так завозился со вторым голом? Ну и Романов редкостная редиска две голевые атаки ДК сорвал диким образом. Сидор красавец!
    Ссылка
    superser
    superser, 30.10.2021 16:04
    +7
    так что,премии от татарина не будет илиьичам?
    Ссылка
    No name
    No name, 30.10.2021 16:03
    +7
    Теперь понятночто имел ввиду зезебра когда говорил о том что нужно создать сложности Динамо, он имел ввиду романова и дргих карманных судеет кротов
    Ссылка
    Усіков
    Усіков, 30.10.2021 15:57
    +7
    belerilf1, 30.10.2021 15:56
    Марик молодцы, достойно сыграли, если бы не дурак сидора, могли бы отобрать очки у так называемых чемпионов.
    Бойкінючка, в будку
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 30.10.2021 16:11
    +6
    Alex86 1, 30.10.2021 16:01
    Марик пытался дать бой ДК или шо там было? не глядел
    Марик пытался дать бой, но взял в рот.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 30.10.2021 16:19
    +5
    belerilf1, 30.10.2021 16:14
    ты что дырявый бот, чо ты ржёшь с убогого троллинга?
    В сравнении с тем калом, что пишешь здесь ты, мои опусы, это поэзия.
    Ссылка
    просто парень
    просто парень, 30.10.2021 16:12
    +5
    etorfine, 30.10.2021 16:09
    Ты смотрел чемпионат в конце 90-х и начале нулевых? Про методы суркисов не хочешь рассказать?
    Ну да)) команда которая в то время обыгрывала реал, барсу, м.ю. и др. Нужна была помощь в чемпе Украины??
    Ссылка
    просто парень
    просто парень, 30.10.2021 16:10
    +5
    belerilf1, 30.10.2021 15:56
    Марик молодцы, достойно сыграли, если бы не дурак сидора, могли бы отобрать очки у так называемых чемпионов.
    А если бы киевляне свои моменты реализовали?
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 30.10.2021 16:22
    +4
    cucumber, 30.10.2021 15:55
    Мариуполю не хватило времени дожать такое Динамо
    Почему судья в конце каждого из таймов давал свисток в момент, когда киевляне выходили в опасную атаку?
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 30.10.2021 16:20
    +4
    Проахметовские твари в пердиве, а Динамо Киев уверенно идёт к чемпионству
    Ссылка
    Умник
    Умник, 30.10.2021 16:07
    +4
    Играли хорошо.
    Но блин кому нужна клоунада судьи?
    Зачем так себя подставлять?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 30.10.2021 16:13
    +3
    Bibenco, 30.10.2021 16:11
    Марик пытался дать бой, но взял в рот.
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 30.10.2021 15:54
    +3
    Ссылка
    Умник
    Умник, 30.10.2021 16:16
    +2
    Vyacheslav Kruts, 30.10.2021 16:13
    Я незаметил кто зделал ошибку из Динамо когда Мариуполь забил 2 гол,канешно вина игрока Динамо 100%,но я щитаю что вина в пропущеном голе Бущана,потому что это небыл выход 1 на 1,почему Бущан побежал аж до конца своей площадке?.Игрока мариуполя с мячом преследовал игрок Динамо,и я уверен еслиб Бущан непобежал то игрок Динамо помешалбы ударить игроку Мариуполя,но еслиб и ударил игрок Мариуполя то Бущан был бы готовый отбить мяч,почему он побежал? я незнаю.
    Обрез тымчика
    Ссылка
    polesse2000
    polesse2000, 30.10.2021 16:13
    +2
    cucumber, 30.10.2021 15:55
    Мариуполю не хватило времени дожать такое Динамо-------------------------------
    Да полудурок, ушлепок романов не дал Динамо закончить атаку в 1 тайме и во 2 когда весь кротовский фарм был уже отыгран и надо было только пробить по пустым воротам. Спроси у романова , сколько ему сегодня зашло?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности