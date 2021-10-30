Сильней и в чемпионате. Динамо с шедевром Сидорчука обыграло Мариуполь

«Мариуполь» и киевское «Динамо» провели второй за неделю очный поединок на стадионе имени В.С. Бойко. В среду в национальном Кубке команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 2:1, а после всего лишь двух дней отдыха состоялся поединок в рамках 12 тура чемпионата.

Главным отличием второго поединка стало присутствие на трибунах болельщиков, которые с первых минут стали свидетелями богатого на интересные события футбола.

В начале встречи в центре внимания был капитан «Динамо» Сидорчук. На 3 минуте рефери после просмотра VAR назначил пенальти, поскольку мяч попал Сергею в руку в штрафной площади. Дмитрий Мишнев подошел к точке и открыл счет, несмотря на то, что Георгий Бущан угадал направление удара.

Сидорчук быстро искупил свою вину, восстановив статус-кво уже в следующей атаке. Полузащитник «Динамо» получил мяч в 30 метрах от ворот, опорники «Мариуполя» не спешили его встречать, что позволило Сергею обработать мяч, прицелиться и нанести точный сильный удар в дальний угол, с которым не смог справиться голкипер.

К 30-й минуте азовцы оказались в роли догоняющих. Карлос Де Пена с левого фланга прострелил в штрафную, куда набежал Цыганков, но Виктор с нескольких метров попал в штангу. В нужное время в нужном месте оказался Николай Шапаренко, добивший мяч в пустые ворота. Еще до перерыва Цыганкову снова немного не повезло: штанга во второй раз подстраховала 19-летнего Никиту Турбаевского.

На второй тайм подопечные Остапа Маркевича, очевидно, выходили с установкой забивать, ведь иного пути прервать неудачную серию нет. Однако разница в классе была очевидной: гости продолжили доминировать на футбольном поле и на экваторе второго тайма увеличили разрыв в счете. Снова шедевральный гол забил Сидорчук, с левой ноги обводным ударом отправив мяч в дальнюю девятку. Для Сергея это первый дебль в карьере.

После этого киевляне начали куражиться над соперником, играя раскованно, с фантазией, что не странно, ведь цифры на табло перестали быть скользкими. И в итоге едва не поплатились за это: упустив несколько своих голевых моментов, «динамовцы» устроили себе нервную концовку: сначала в компенсированное время Клименко сократил разрыв в счете до минимума, а затем азовцы создали еще одну неплохую атаку, однако вырвать ничью не смогли.

3:2 – «Динамо» одержало очередную победу и теперь переключается на подготовку к поединку с «Барселоной» в Лиге чемпионов. «Мариуполь» проиграл шестой поединок подряд в УПЛ и продолжает замыкать турнирную таблицу.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Мариуполь» – «Динамо» – 2:3

Мишнев (4, пенальти), Клименко (92) – Сидорчук (5, 68), Шапаренко (29)

Драмбаев (11), Шостак (70), Кащук (77) – Шапаренко (30), Вербич (45+4).

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех (Спировский, 74), Мышнев, Очеретько (Шостак, 57), Топалов (Петерман, 78), Кащук (Клименко, 78), Микитишин (Удод, 46).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Тымчик, 64), Забарный, Сирота, Караваев (Шабанов, 84), Сидорчук (Шепелев, 84), Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 72), Вербич (Гармаш, 64).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА