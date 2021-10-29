Мариуполь – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 29.10.2021 15:42
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Мариуполь – Динамо. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 30-го октября, состоится поединок тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Мариуполь» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко и начнется в 14:00.

На этой неделе соперники встречались в рамках 1/8 финала Кубка Украины, и киевляне одержали победу со счетом 2:1. «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, а мариупольский клуб пока является главным аутсайдером Премьер-лиги. Азовцы за три месяца одержали только одну победу, потерпев десять поражений. В прошлом туре команда Остапа Маркевича проиграла ровенскому «Вересу» со счетом 0:2. «Бело-синие» неделю назад обыграли «Днепр-1» со счетом 2:0. Киевляне имеют подавляющее преимущество в истории противостояния с азовцами. «Динамо» одержало 43 победы, а мариупольцы только 2 раза обыгрывали «бело-синих». Еще 6 очных дуэлей команды завершили вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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