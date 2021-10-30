13-й тур
Мариуполь
2 : 3
Динамо Киев
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Динамо – 2:3. Сидорчук в центре внимания. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ

  • 30.10.2021 16:08
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Мариуполь – Динамо – 2:3. Сидорчук в центре внимания. Видеообзор матча
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

В субботу, 30-го октября, состоялся поединок тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Мариуполь» и киевское «Динамо». 

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Мариуполь» – «Динамо» – 2:3

Мишнев (4, пенальти), Клименко (90+2) – Сидорчук (5, 68), Шапаренко (29)

Гол Мишнева

Гол Сидорчука

Гол Шапаренко

Лучшие моменты первого тайма

Второй гол Сидорчука

Гол Клименко

(новость обновляется)

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Клименко (Мариуполь).
68' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
29' ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
6' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
5' ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Мишнёв (Мариуполь).

Источник — Sport.ua

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