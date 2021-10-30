В субботу, 30-го октября, состоялся поединок тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Мариуполь» и киевское «Динамо».
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
«Мариуполь» – «Динамо» – 2:3
Мишнев (4, пенальти), Клименко (90+2) – Сидорчук (5, 68), Шапаренко (29)
Гол Мишнева
Гол Сидорчука
Гол Шапаренко
Лучшие моменты первого тайма
Второй гол Сидорчука
Гол Клименко
(новость обновляется)
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Клименко (Мариуполь).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
|5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Мишнёв (Мариуполь).
Источник — Sport.ua
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