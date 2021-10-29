«Мы с вами где-то встречались», - примерно такой подзаголовок приходит в голову, глядя на афишу предстоящего матча. Да, жребий распорядился так, что соперники сыграют две встречи кряду, при этом и в Кубке в среду, и в УПЛ в субботу локация противостояния – Мариуполь.

Динамо

Несмотря на такие расклады, тренерский штаб киевлян принял решение не оставаться в Мариуполе, вернувшись в столицу. Опытнейшему Мирче Луческу, конечно, виднее, тем более, что состав «Динамо» в этих матчах наверняка будет очень разниться. Судите сами, если по сравнению с последним матчем чемпионата в Кубке у киевлян произошло сразу девять (!) замен в «старте».

С первых минут вышли только Александр Тымчик и Илья Забарный, тогда как Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Карлос Де Пена и Владислав Супряга даже не приехали в Мариуполь. Несмотря на эксперименты в составе, «Динамо» отработало как единый механизм, и лучшее доказательство тому – забитые голы. Оба мяча стали следствием стандартных положений, а главным героем матча оказался Беньямин Вербич – нечастый гость стартовых составов «Динамо». А вот Виталий Миколенко в предстоящем поединке не сыграет: он не поехал с командой в Мариуполь. Такая же участь постигла и Супрягу.

Мариуполь

Приазовская команда также отнеслась к Кубку с определенной «прохладцей», сменив пять исполнителей стартового состава. Хотя, дела в Премьер-лиге у команды идут настолько плохо, что пробы молодежи в кубковом сражении вполне могут помочь усилиться внутренними кадровыми резервами.

Отметим, что свой шанс в воротах получил Никита Турбаевский, ранее игравший только за «молодежку» «Шахтера». Вполне вероятен дебют голкипера и в УПЛ. С первых минут также играли Артем Холод и выпавший из основной «обоймы» Никита Петерман.

Статистика встреч

В Кубке «Динамо» обыграло в гостях «Мариуполь», а вот весной в рамках чемпионата на том же стадионе киевляне потеряли очки, разойдясь с приазовцами «нулями». Да, «Динамо» к тому времени уже завоевало золотые медали, но заслуг «Мариуполя» такой факт не умаляет. Впрочем, эта ничья – единственное достижение команды за последние три года противостояния. В остальных восьми матчах – только поражения.

Комментарий

Защитник «Мариуполя» Александр Драмбаев отметил веру в коллектив, поделившись ожиданиями от субботнего матча: «Есть большое желание хорошо сыграть и победить. Посмотрите на наш второй тайм кубкового матча. Если мы так будем играть с первой до последней минуты, то у нас может все получиться».

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мышнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Кулаков.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Вербич.

Прогноз на противостояние

«Два раза в одну воронку снаряд не попадет», – конечно, хорошая поговорка, но после поражения в Кубке «Мариуполь» вряд ли противопоставит что-то «Динамо» и в чемпионате. Наш прогноз – победа киевлян.

30 октября, суббота