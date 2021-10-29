13-й тур
Мариуполь
0 : 0
Динамо Киев
30.10.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Недолгая разлука

  • 29.10.2021 21:38
  • 327 просмотров
  • 5 комментариев
Мариуполь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

«Мы с вами где-то встречались», - примерно такой подзаголовок приходит в голову, глядя на афишу предстоящего матча. Да, жребий распорядился так, что соперники сыграют две встречи кряду, при этом и в Кубке в среду, и в УПЛ в субботу локация противостояния – Мариуполь.

Динамо

Несмотря на такие расклады, тренерский штаб киевлян принял решение не оставаться в Мариуполе, вернувшись в столицу. Опытнейшему Мирче Луческу, конечно, виднее, тем более, что состав «Динамо» в этих матчах наверняка будет очень разниться. Судите сами, если по сравнению с последним матчем чемпионата в Кубке у киевлян произошло сразу девять (!) замен в «старте».

С первых минут вышли только Александр Тымчик и Илья Забарный, тогда как Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Карлос Де Пена и Владислав Супряга даже не приехали в Мариуполь. Несмотря на эксперименты в составе, «Динамо» отработало как единый механизм, и лучшее доказательство тому – забитые голы. Оба мяча стали следствием стандартных положений, а главным героем матча оказался Беньямин Вербич – нечастый гость стартовых составов «Динамо». А вот Виталий Миколенко в предстоящем поединке не сыграет: он не поехал с командой в Мариуполь. Такая же участь постигла и Супрягу.

Мариуполь

Приазовская команда также отнеслась к Кубку с определенной «прохладцей», сменив пять исполнителей стартового состава. Хотя, дела в Премьер-лиге у команды идут настолько плохо, что пробы молодежи в кубковом сражении вполне могут помочь усилиться внутренними кадровыми резервами.

Отметим, что свой шанс в воротах получил Никита Турбаевский, ранее игравший только за «молодежку» «Шахтера». Вполне вероятен дебют голкипера и в УПЛ. С первых минут также играли Артем Холод и выпавший из основной «обоймы» Никита Петерман.

Статистика встреч

В Кубке «Динамо» обыграло в гостях «Мариуполь», а вот весной в рамках чемпионата на том же стадионе киевляне потеряли очки, разойдясь с приазовцами «нулями». Да, «Динамо» к тому времени уже завоевало золотые медали, но заслуг «Мариуполя» такой факт не умаляет. Впрочем, эта ничья – единственное достижение команды за последние три года противостояния. В остальных восьми матчах – только поражения.

Комментарий

Защитник «Мариуполя» Александр Драмбаев отметил веру в коллектив, поделившись ожиданиями от субботнего матча: «Есть большое желание хорошо сыграть и победить. Посмотрите на наш второй тайм кубкового матча. Если мы так будем играть с первой до последней минуты, то у нас может все получиться».

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мышнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Кулаков.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Вербич.

Прогноз на противостояние

«Два раза в одну воронку снаряд не попадет», – конечно, хорошая поговорка, но после поражения в Кубке «Мариуполь» вряд ли противопоставит что-то «Динамо» и в чемпионате. Наш прогноз – победа киевлян.

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30 октября, суббота

«Мариуполь» – «Динамо»
Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко. 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
МАРИУПОЛЬ — ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 0:2

Артем Цыганенко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    M∆X
    M∆X, 29.10.2021 22:14 (изменен)
    0
    Алексей Голяченко, 29.10.2021 22:10
    Думаю будет победа чемпиона. И после разговора с Лучем думаю счёт будет более лучшим чем за кубок
    Думает он ,думай как тест сделать Алёшка то я так понял как всегда представителем от вашей ботвы на футболе только ты будешь,ну не переживай Фанька сайт поохраняет Ему не привыкать слюни возле моитора пускать пока тебя не будет ,ты заступишь в ночную как всегда
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 29.10.2021 21:51
    0
    Удачи Чемпиону ! Подойти с ответственностью к шахтеру 2 , и без лишних нервов взять три очка !
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.10.2021 22:10
    -1
    Думаю будет победа чемпиона. И после разговора с Лучем думаю счёт будет более лучшим чем за кубок
    Ссылка
    M∆X
    M∆X, 29.10.2021 22:05
    -2
    -smart--Forever, 29.10.2021 22:03
    Давайте же падать, валяться,
    Как Гармаш нырять, кувыркаться
    На бровке под дождик и зной
    А лучше в вратарской, штрафной
    Это у них в крови у разпятилетних
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 29.10.2021 22:03
    -2
    Давайте же падать, валяться,
    Как Гармаш нырять, кувыркаться
    На бровке под дождик и зной
    А лучше в вратарской, штрафной
    Ссылка
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