Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли победить 6:1. Но в концовке возникла паника»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги встречи с «Мариуполем» (3:2) на послематчевой пресс-конференции.

- Мы сами себе усложнили игру тем, что расслабились, позволили сопернику играть в свою игру в концовке. Мы доминировали, но я хотел бы похвалить соперников – и тренера, и команду, за то, как они играли. Понятно, что уровень команд несопоставим, у нас – опытные игроки, у них – молодые, хоть и с хорошей техникой. Но мы должны были забивать больше голов, матч мог закончиться со счетом 5:1 или 6:1. Но когда Тымчик допустил ошибку, и «Мариуполь» забил второй гол, оставалась минута – полторы игрового времени, возникла паника, и все могло произойти. Мы не должны были доводить игру до такого момента.

- Сергей Сидорчук, наверное, выдал один из лучших матчей в сезоне. Что вы ему говорили во время замены?

- Сергей сыграл хорошо. Он – профессиональный футболист, он понимает в чем смысл замены. Я не мог рисковать, поскольку он сейчас под угрозой дисквалификации, и судя по развитию событий на поле он мог схлопотать свое четвертое в сезоне предупреждение в любой момент.

Я не меняю игроков просто так. Всегда есть какая-то цель. В том числе учитывая, что уже через два дня нас предстоит следующий матч. Имея возможность провести 5 замен, я, естественно, распределяю нагрузку на всех игроков.

- Вы пробуете выпускать разных игроков на позиции левого защитника, в том числе Артема Шабанова?

- К сожалению, Миколенко будет минимум две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет.