13-й тур
Мариуполь
2 : 3
Динамо Киев
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли победить 6:1. Но в концовке возникла паника»

Наставник «Динамо» поделился впечатлениями о победе над «Мариуполем» (3:2)

  • 30.10.2021 18:13
  • 1340 просмотров
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли победить 6:1. Но в концовке возникла паника»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги встречи с «Мариуполем» (3:2) на послематчевой пресс-конференции.

- Мы сами себе усложнили игру тем, что расслабились, позволили сопернику играть в свою игру в концовке. Мы доминировали, но я хотел бы похвалить соперников – и тренера, и команду, за то, как они играли. Понятно, что уровень команд несопоставим, у нас – опытные игроки, у них – молодые, хоть и с хорошей техникой. Но мы должны были забивать больше голов, матч мог закончиться со счетом 5:1 или 6:1. Но когда Тымчик допустил ошибку, и «Мариуполь» забил второй гол, оставалась минута – полторы игрового времени, возникла паника, и все могло произойти. Мы не должны были доводить игру до такого момента.

- Сергей Сидорчук, наверное, выдал один из лучших матчей в сезоне. Что вы ему говорили во время замены?
- Сергей сыграл хорошо. Он – профессиональный футболист, он понимает в чем смысл замены. Я не мог рисковать, поскольку он сейчас под угрозой дисквалификации, и судя по развитию событий на поле он мог схлопотать свое четвертое в сезоне предупреждение в любой момент.

Я не меняю игроков просто так. Всегда есть какая-то цель. В том числе учитывая, что уже через два дня нас предстоит следующий матч. Имея возможность провести 5 замен, я, естественно, распределяю нагрузку на всех игроков.

- Вы пробуете выпускать разных игроков на позиции левого защитника, в том числе Артема Шабанова?
- К сожалению, Миколенко будет минимум две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет.

Источник — ФК Динамо Киев

(19 голосов)

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Комментарии
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    Володимир Говорун
    Володимир Говорун, 30.10.2021 19:24
    0
    Что удивляет это у киевлян низкая реализация моментов. Выходит на ударную позицию и нужно ударить со всей силой и как всегда мимо или выше ворот. Все забыли про технику исполнения удара .Вспомните в каждом матче футболист выходит один на один с вратарем и забывют о таком ударе как "черпачок" сколько голов еще влетело в ворота соперников.. Вот и получается игра вроде ничего а голов нет. Я желаю Динамо Киев поработать над техникой исполнения ударов по воротах чтобы радовать нас красивыми голами. а мы болельщики всегда с Вами и всегда Вас поддержим в любой ситуации. Любим Вас и верим что победа будет за нами. Владимир. Киев.
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