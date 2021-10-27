Удачное начало защиты титула. Динамо выбило Мариуполь из Кубка Украины

Наконец-то розыгрыш Кубка Украины добрался и до главных фаворитов на победу в данном состязании. Действующий обладатель трофея, киевское «Динамо», в этот вечер отправилось в Мариуполь, куда еще приедет чуть позднее на этой неделе для проведения игры украинской Премьер-лиги против местного одноименного клуба, но для начала столичный коллектив хотел выяснить отношения с подопечными Остапа Маркевича в рамках 1/8 финала кубкового турнира.



Коллектив Мирчи Луческу в голове уже держит ответный поединок против каталонской «Барселоны» на своем поле, но так уж совпало согласно календарю, что «бело-синие» будут вынуждены проходить подготовку к ответственной игре исключительно в противостояниях с «приазовцами». Очевидно, что перед «Динамо» в начале каждого сезона ставится задача собрать абсолютно все трофеи на внутренней арене, что уже точно не удастся сделать в этом футбольном году – команда уступила «Шахтеру» в борьбе за Суперкубок.



Как такового, соперничества на поле в первой половине поединка не было абсолютно. «Динамо» с первых попыток сумело установить контроль над мячом, а на попытки соперников построить ответную игру в прессинге было невозможно смотреть. «Мариуполь» лишь в редких случаях удерживал мяч в ногах при выходе через центральную линию, поэтому практически не имел пространства на чужой половине. При этом, коллектив Маркевича даже в условно низком блоке позволял оппонентам использовать весь свой спектр вооружений.



Исход поединка при таких раскладах было суждено предрешить уже первому взятию ворот со стороны гостей, но оставался неясным период матча, когда результативное действие сумеют на себя оформить футболисты «бело-синих». Подопечные Мирчи Луческу не стремились показывать разнообразие тактических уловок, а просто грузили мяч внутрь чужой штрафной при первой возможности, или же наносили удары с дальней дистанции, если этого не получалось сделать с первой попытки.



В таком наступательном стиле «Динамо» удалось заработать два угловых удара на чужой половине еще до перерыва, которые в итоге обернулись забитыми мячами. Оба раза Беньямин Вербич умудрялся выигрывать верх у своих опекунов, и при этом записал на себя один гол и одну голевую передачу на Артема Шабанова. Защитник редко выходит на футбольное поле, поэтому немного запоздало празднование в честь новорожденного ребенка тоже можно было считать уместным.



Дельных предложений в атаке от хозяев поля до перерыва так и не возникло, а единственная замена с выходом Стасюка на фланг обороны скорее вызывала вопросы о желании «Мариуполя» вообще атаковать в этой игре. К тому моменту Луческу уже вовсю пустился экспериментировать, поэтому не стоило удивляться выходу номинального флангового защитника Томаша Кендзеры на позицию опорного полузащитника под конец игры. «Динамо» в этот вечер могло себе позволить все, и даже чуть-чуть больше.



В том числе – пропустить за пять минут до окончания основного времени матча, что хоть как-то ускорило темп вялотекущего поединка. Очеретько отметился точным исполнением удара под дальнюю штангу со входа в правый фланг чужой штрафной, но от поражения его команду это не спасло бы в любом случае. Бойко точно подмерз в воротах, пока защищал их от «призраков» атак соперников.



По завершению данного поединка мы узнали имя очередного участника четвертьфинала Кубка Украины по футболу. Им стало киевское «Динамо», которое теперь будет ожидать момента жеребьевки ради того, чтобы узнать своего следующего соперника.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Мариуполь» – «Динамо» Киев - 1:2



Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 34

Удод, 42, Стасюк, 65 – Шабанов, 51

«Мариуполь»: Турбаевский – Драмбаев, Удод, Петерман, Холод (Стасюк, 46) – Мишнев, Чех (Спировски, 70) – Топалов (Шостак, 58), Очеретько, Кащук (Никитишин, 81) – Вьюнник (Меличенко, 81).

«Динамо» Киев: Бойко – Караваев, Шабанов, Забарный, Тымчик – Шапаренко (Шепелев, 46), Сидорчук (Кендзера, 77) – Вербич, Леднев (Гармаш, 68), Антюх (Витиньо, 68) – Шкурин (Рамирес, 46).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).



Удары (в створ): 3 (1) – 17 (5)

Угловые: 0 – 10

Оффсайды: 0 – 3.

МАРИУПОЛЬ-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C