Мариуполь
1 : 2
Динамо Киев
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Удачное начало защиты титула. Динамо выбило Мариуполь из Кубка Украины

Киевляне провели неуверенный второй тайм, но преимущество все равно удержали

  • 27.10.2021 18:51
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  • 36 комментариев
Удачное начало защиты титула. Динамо выбило Мариуполь из Кубка Украины
© ФК Динамо Киев

Наконец-то розыгрыш Кубка Украины добрался и до главных фаворитов на победу в данном состязании. Действующий обладатель трофея, киевское «Динамо», в этот вечер отправилось в Мариуполь, куда еще приедет чуть позднее на этой неделе для проведения игры украинской Премьер-лиги против местного одноименного клуба, но для начала столичный коллектив хотел выяснить отношения с подопечными Остапа Маркевича в рамках 1/8 финала кубкового турнира.

Коллектив Мирчи Луческу в голове уже держит ответный поединок против каталонской «Барселоны» на своем поле, но так уж совпало согласно календарю, что «бело-синие» будут вынуждены проходить подготовку к ответственной игре исключительно в противостояниях с «приазовцами». Очевидно, что перед «Динамо» в начале каждого сезона ставится задача собрать абсолютно все трофеи на внутренней арене, что уже точно не удастся сделать в этом футбольном году – команда уступила «Шахтеру» в борьбе за Суперкубок.

Как такового, соперничества на поле в первой половине поединка не было абсолютно. «Динамо» с первых попыток сумело установить контроль над мячом, а на попытки соперников построить ответную игру в прессинге было невозможно смотреть. «Мариуполь» лишь в редких случаях удерживал мяч в ногах при выходе через центральную линию, поэтому практически не имел пространства на чужой половине. При этом, коллектив Маркевича даже в условно низком блоке позволял оппонентам использовать весь свой спектр вооружений.

Исход поединка при таких раскладах было суждено предрешить уже первому взятию ворот со стороны гостей, но оставался неясным период матча, когда результативное действие сумеют на себя оформить футболисты «бело-синих». Подопечные Мирчи Луческу не стремились показывать разнообразие тактических уловок, а просто грузили мяч внутрь чужой штрафной при первой возможности, или же наносили удары с дальней дистанции, если этого не получалось сделать с первой попытки.

В таком наступательном стиле «Динамо» удалось заработать два угловых удара на чужой половине еще до перерыва, которые в итоге обернулись забитыми мячами. Оба раза Беньямин Вербич умудрялся выигрывать верх у своих опекунов, и при этом записал на себя один гол и одну голевую передачу на Артема Шабанова. Защитник редко выходит на футбольное поле, поэтому немного запоздало празднование в честь новорожденного ребенка тоже можно было считать уместным.

Дельных предложений в атаке от хозяев поля до перерыва так и не возникло, а единственная замена с выходом Стасюка на фланг обороны скорее вызывала вопросы о желании «Мариуполя» вообще атаковать в этой игре. К тому моменту Луческу уже вовсю пустился экспериментировать, поэтому не стоило удивляться выходу номинального флангового защитника Томаша Кендзеры на позицию опорного полузащитника под конец игры. «Динамо» в этот вечер могло себе позволить все, и даже чуть-чуть больше.

В том числе – пропустить за пять минут до окончания основного времени матча, что хоть как-то ускорило темп вялотекущего поединка. Очеретько отметился точным исполнением удара под дальнюю штангу со входа в правый фланг чужой штрафной, но от поражения его команду это не спасло бы в любом случае. Бойко точно подмерз в воротах, пока защищал их от «призраков» атак соперников.

По завершению данного поединка мы узнали имя очередного участника четвертьфинала Кубка Украины по футболу. Им стало киевское «Динамо», которое теперь будет ожидать момента жеребьевки ради того, чтобы узнать своего следующего соперника.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Мариуполь» – «Динамо» Киев - 1:2

 Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 34

 Удод, 42, Стасюк, 65 – Шабанов, 51

«Мариуполь»: Турбаевский – Драмбаев, Удод, Петерман, Холод (Стасюк, 46) – Мишнев, Чех (Спировски, 70) – Топалов (Шостак, 58), Очеретько, Кащук (Никитишин, 81) – Вьюнник (Меличенко, 81).

«Динамо» Киев: Бойко – Караваев, Шабанов, Забарный, Тымчик – Шапаренко (Шепелев, 46), Сидорчук (Кендзера, 77) – Вербич, Леднев (Гармаш, 68), Антюх (Витиньо, 68) – Шкурин (Рамирес, 46).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).

Удары (в створ): 3 (1) – 17 (5)
Угловые: 0 – 10
Оффсайды: 0 – 3.

МАРИУПОЛЬ-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    rasta13, 27.10.2021 18:56
    +15
    Мариуполь не соперник, да и Динамо не сильно напрягались.
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    cooperchack
    cooperchack, 27.10.2021 18:54
    +14
    С победой Чемпион!
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 27.10.2021 18:54
    +12
    Главное конечно победа, но можно и было и без гола шахтёра -2.
    Резервисты , за исключением Вербича себя почти не показали
    Витиньйо и Родригес хотят и умеют , но пока ещё не понимают команду .
    Двигаемся дальше !
    С победой лучший клуб Украины !
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    grifon.
    grifon., 27.10.2021 18:57
    +11
    "експерти" повилазили. а де ви були коли Динамо два голи забило? в норках?
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    Dominik
    online
    Dominik, 27.10.2021 18:55
    +11
    Налегке, молодцы.
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 27.10.2021 19:00
    +9
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 18:58
    О чём я и написал. Вот один из пациентов перевозбудился
    Это Тимофеюк , что ты хочешь от человека , который в Леди Гагу переодевается , пока мамы дома нету
    Ясное дело что он на Вербича засматривается
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    Bibenco
    Bibenco, 27.10.2021 18:56
    +9
    Слегка размялись, даже не вспотели
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 18:56
    +9
    У Мариуполя не было шансов. Гол на 85й минуте, только возбудил кротов не более
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 18:58
    +8
    belerilf1, 27.10.2021 18:56
    что за гомосятина на фото у голубятни, вербич кажется кончил от объятий шапы
    О чём я и написал. Вот один из пациентов перевозбудился
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    ZaE
    ZaE, 27.10.2021 19:13
    +7
    Легко, заодно Луческу і резерв перевірив.
    А кротів нітразу не палає, ну ні трішечки.
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    Oliynuk_sport
    Oliynuk_sport, 27.10.2021 19:02
    +7
    Вербіч браво!
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    ZaE
    ZaE, 27.10.2021 19:00
    +7
    belerilf1, 27.10.2021 18:53
    дыра отскочила от позора против полуосновы марика
    Ти про свою диру?
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 27.10.2021 18:59
    +7
    Ну и не удивительно что у шахтёра бразильский вектор, так как перспективная украинская молодёжь из Юзовски….. ну скажем мягко говоря не впечатляет на фоне стоячего дубля Динамо которое после 40 й минуты играть не хотело совсем
    Понравилось, что когда у аренды первый и последний раз за матч получилось сделать подряд больше 4 пасов , комментатор с криком выдал про симпатичную игру Приазовцев
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    ZaE
    ZaE, 27.10.2021 19:19
    +6
    Кроти, беріть свої розірвані пердаки у руки і ідіть готуватись до наступного палання, від перегляду Чорноморец Vs ваш вялікій клюб.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 19:13 (изменен)
    +6
    ｍａ✘, 27.10.2021 19:12
    С такими потугами обыграть второй состав марика ,это позор ,барса как ии в том году 3 состав детей привезет и хлопнит дынамо Киеве с такой игрой как разпятилетних
    Вы бы за Реал думали. А не за детей Барсы
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    APL
    APL, 27.10.2021 19:05
    +6
    Сука, ржу не можу: Сабо: Динамовци фавориты, перебивают ,превью ЧО - ШД
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 27.10.2021 19:03
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    belerilf1, 27.10.2021 19:02
    по фото видно команду евроинтеграторов, даже не стесняются публично интегрироваться
    Вас, донецких, чечены уже восьмой год имеют, а вы радуетесь
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    Calm
    Calm, 27.10.2021 19:08
    +5
    Закономерно
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 19:05
    +5
    belerilf1, 27.10.2021 19:02
    по фото видно команду евроинтеграторов, даже не стесняются публично интегрироваться
    Успокойся все будет как ты мечтаешь
    Макс, это ты виноват что человека так торкнуло. Завязывай так часто их водить в клуб Лифт
    Ссылка
    Oliynuk_sport
    Oliynuk_sport, 27.10.2021 19:04
    +5
    Динамо Київ в чвертьфіналі кубка України!
    Ссылка
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