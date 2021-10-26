Мариуполь – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Украины

  • 26.10.2021 21:00
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Мариуполь – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В среду, 27-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся «Мариуполь» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 17:00.

Коллективу Мирчи Луческу на этой неделе сильно повезло – действующие чемпионы Украины отправляются к берегам Азовского моря, где будут усиленно готовиться к ответному поединку против каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов УЕФА. Попутно, «Динамо» попытается решить для себя две насущные проблемы: выход в четвертьфинал Кубка Украины, а также удержание абсолютной лидерской позиции на вершине УПЛ. Начинать команды выяснять отношения между собой будут с кубковой игры, а поскольку встреча будет проходить в формате на вылет, то и побороться за сенсацию для андердога будет в ней куда более престижно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Динамо» Киев.

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Александр Снитко, Sport.ua

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