Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не удовлетворен отношением наших ребят к игре»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу провел пресс-конференцию по итогам победы над «Мариуполем» (2:1) в выездном матче 1/8 финала Кубка Украины.

- Мы начали игру хорошо, много комбинировали, хорошо контролировали мяч, забили два гола. В перерыве провел замены, и то, как мы играли во втором тайме, мне не понравилось. Не удовлетворен отношением наших ребят к игре. В составе соперника молодые, амбициозные футболисты, которые играли до конца, забили свой гол. Для нас было важно пройти дальше, и сейчас уже думаю о субботней игре в чемпионате.

- В первом тайме играли футболисты, у которых было немного игрового времени в последнее время, они использовали свой шанс?

- Да, этим игрокам в кубковых матчах предоставляется шанс показать себя. Не могу сказать, что в первом тайме все было плохо, но во втором тайме все футболисты сыграли ниже своих возможностей. На это и счет повлиял, и то, что они расслабились, а возможно, сказалась и усталость, поскольку они давно не играли и не имеют игрового тонуса. И у нас играли резервисты, и у соперника. Если вы видели, в конце игры футболистов хватали судороги – это говорит о том, что степень готовности не у всех одинаковая. Если ты не играешь или играешь мало, то функционально всегда чуть хуже выглядишь.

- «Динамо» предстоит непростой путь в Киев, затем снова выезд в Мариуполь, матч с «Ворсклой» и «Барселоной» в Лиге чемпионов – такой напряженный график как-то повлияет на подготовку команды?

- Да, график сложный. И сегодня предстоит долгий путь домой, и в пятницу снова нужно ехать в Мариуполь. Конечно, я буду стараться всем футболистам дать возможность поиграть и распределить нагрузку. Через два дня у нас уже следующая игра – это действительно нелегко.