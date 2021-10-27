Мариуполь - Динамо - 1:2. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между «Мариуполем» и «Динамо». Киевляне выиграли 2:1 и прошли в следующий раунд.
Мариуполь - Динамо 1:2. Обзор матча
Мариуполь - Динамо 0:1. Гол Вербича
Мариуполь - Динамо 0:2. Гол Шабанова
Мариуполь - Динамо 1:2. Гол Очеретько
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Мариуполь).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Шабанов (Динамо Киев).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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