Мариуполь
1 : 2
Динамо Киев
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь - Динамо - 1:2. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча Кубка Украины

  • 27.10.2021 19:15
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Мариуполь - Динамо - 1:2. Видео голов и обзор матча
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Состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между «Мариуполем» и «Динамо». Киевляне выиграли 2:1 и прошли в следующий раунд.

Мариуполь - Динамо 1:2. Обзор матча

Мариуполь - Динамо 0:1. Гол Вербича

Мариуполь - Динамо 0:2. Гол Шабанова

Мариуполь - Динамо 1:2. Гол Очеретько

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Мариуполь).
33' ГОЛ ! Мяч забил Артем Шабанов (Динамо Киев).
16' ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).

Источник — Sport.ua

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