В среду, 27 октября, в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором местная одноименная команда сыграет против киевского «Динамо». Встречи пройдет без зрителей в связи с опасностью распространения COVID-19, стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Мариуполь»
Команда Остапа Маркевича начала этот сезон крайне неудачно. В чемпионате в активе азовцев всего лишь четыре очка после 12 туров, а серия поражений насчитывает уже пять поединков кряду. Как ни странно, изменений на тренерском мостике пока не произошло, руководство клуба выразило наставнику поддержку и дало ему время на исправление ситуации.
В 1/16 финала Кубка Украины «Мариуполь» с большим трудом прошел луцкую «Волынь», ныне выступающую в Первой лиге Украины. Основное и дополнительное время того матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне подопечных Остапа Маркевича. Впереди у «Мариуполя» соперник гораздо более серьезный – действующий обладатель трофея и чемпион в одном лице.
«Динамо»
«Бело-синие» после золотого хет-трика по итогам первого сезона под руководством Мирчи Луческу были намерены продолжать прогрессировать. В чемпионате у «Динамо» дела обстоят очень даже хорошо, от донецкого «Шахтера» есть комфортный гандикап в три очка. В Кубке киевляне в этом сезоне еще не играли, с 1/8 финала начинается их путь в турнире.
А вот в Лиге чемпионов прогресса пока не видно. В первых трех турах группового раунда «Динамо» не удалось забить ни одного мяча, единственное очко было набрано благодаря безголевой ничьей с португальской «Бенфикой». А в Мюнхене от «Баварии» и вовсе было унизительное поражение со счетом 0:5.
Интересно, что в ближайшую субботу, 30 октября, «Динамо» сыграет с «Мариуполем» еще и в чемпионате. Подопечные Луческу обязаны выигрывать оба поединка, но сделать это будет очень непросто, поскольку соперник, состав которого состоит из арендованных у «Шахтера» молодых игроков, по очевидным причинам будет очень мотивирован.
Ориентировочные составы
«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Чех, Кащук, Свитюха, Мишнев, Очеретько, Кулаков.
«Динамо»: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Витиньо, Гармаш.
27 октября, среда
|«Мариуполь» – «Динамо»
|Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко. 17:00
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
|МАРИУПОЛЬ — ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
|Прогноз Sport.ua — 0:2
Денис Шаховец, Sport.ua
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