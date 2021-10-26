Мариуполь
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27.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

В этом сезоне азовцы не блещут, но в предстоящих двух поединках будут стараться изо всех сил

  • 26.10.2021 20:45
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Мариуполь – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
© ФК Мариуполь

В среду, 27 октября, в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором местная одноименная команда сыграет против киевского «Динамо». Встречи пройдет без зрителей в связи с опасностью распространения COVID-19, стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Мариуполь»

 

Команда Остапа Маркевича начала этот сезон крайне неудачно. В чемпионате в активе азовцев всего лишь четыре очка после 12 туров, а серия поражений насчитывает уже пять поединков кряду. Как ни странно, изменений на тренерском мостике пока не произошло, руководство клуба выразило наставнику поддержку и дало ему время на исправление ситуации.

В 1/16 финала Кубка Украины «Мариуполь» с большим трудом прошел луцкую «Волынь», ныне выступающую в Первой лиге Украины. Основное и дополнительное время того матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне подопечных Остапа Маркевича. Впереди у «Мариуполя» соперник гораздо более серьезный – действующий обладатель трофея и чемпион в одном лице.

«Динамо»

 

«Бело-синие» после золотого хет-трика по итогам первого сезона под руководством Мирчи Луческу были намерены продолжать прогрессировать. В чемпионате у «Динамо» дела обстоят очень даже хорошо, от донецкого «Шахтера» есть комфортный гандикап в три очка. В Кубке киевляне в этом сезоне еще не играли, с 1/8 финала начинается их путь в турнире.

А вот в Лиге чемпионов прогресса пока не видно. В первых трех турах группового раунда «Динамо» не удалось забить ни одного мяча, единственное очко было набрано благодаря безголевой ничьей с португальской «Бенфикой». А в Мюнхене от «Баварии» и вовсе было унизительное поражение со счетом 0:5.

Интересно, что в ближайшую субботу, 30 октября, «Динамо» сыграет с «Мариуполем» еще и в чемпионате. Подопечные Луческу обязаны выигрывать оба поединка, но сделать это будет очень непросто, поскольку соперник, состав которого состоит из арендованных у «Шахтера» молодых игроков, по очевидным причинам будет очень мотивирован.

Ориентировочные составы

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Чех, Кащук, Свитюха, Мишнев, Очеретько, Кулаков.

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Витиньо, Гармаш.

27 октября, среда

«Мариуполь» – «Динамо»
Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
МАРИУПОЛЬ — ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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