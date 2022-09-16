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  4. В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
Украина. Премьер лига
16 сентября 2022, 15:40 |
2934
1

В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба

Гусев извинился, ситуация наладилась

16 сентября 2022, 15:40 |
2934
1
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
ФК Динамо Киев. Олег Гусев

По информации журналиста Игоря Бурбаса, на прошлой неделе в тренерском штабе «Динамо» возник конфликт между наставником Мирчей Луческу и помощником Олегом Гусевым.

В ситуацию пришлось вмешаться президенту клуба Игорю Суркису, а Гусев признал свою ошибку и извинился. Сообщается, что Луческу был готов уволить своего помощника.

Вчера во время матча Лиги Европы против АЕКа Гусев был вместе с Луческу, так что конфликт, судя по всему, исчерпан.

А вот команда проиграла пять из последних шести матчей и находится не в лучшей ситуации.

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Динамо Киев Мирча Луческу Олег Гусев Игорь Суркис
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Источник Чистий підкаст
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brighi10
опять этот бабабол 
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