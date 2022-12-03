ФОТО. Время для вина. Мирча Луческу покинул территорию Украины

77-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после завершающего матча команды в нынешнем календарном году против «Металлиста» (3:0) вместе со своими ассистентами ушел в отпуск.

Накануне Луческу в сопровождении агента Аркадия Запорожану и ассистента Эмила Караса покинул территорию Украины и был замечен в Молдове.

В соседней стране Луческу посетил известный винодельческий завод, где для него была организована небольшая экскурсия, а также Мирча получил возможность насладиться вкусом элитных сортов местного вина.