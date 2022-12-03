Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Время для вина. Мирча Луческу покинул территорию Украины
Украина. Премьер лига
03 декабря 2022, 19:08 |
2527
2

ФОТО. Время для вина. Мирча Луческу покинул территорию Украины

Наставник «Динамо» насладился элитным алкоголем в Молдове

03 декабря 2022, 19:08 |
2527
2
ФОТО. Время для вина. Мирча Луческу покинул территорию Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

77-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после завершающего матча команды в нынешнем календарном году против «Металлиста» (3:0) вместе со своими ассистентами ушел в отпуск.

Накануне Луческу в сопровождении агента Аркадия Запорожану и ассистента Эмила Караса покинул территорию Украины и был замечен в Молдове.

В соседней стране Луческу посетил известный винодельческий завод, где для него была организована небольшая экскурсия, а также Мирча получил возможность насладиться вкусом элитных сортов местного вина.

luchesku-i-vino
luchesku-i-vino-foto-1
luchesku-i-vino-foto-2
luchesku-i-vino-foto-3
luchesku-i-vino-foto-4
По теме:
Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»
Слово за Динамо. Сивасспор договорился с Бесединым
Игроки Динамо отправились в отпуск. Клуб решает, где провести сборы
Мирча Луческу Украина Динамо Киев Молдова Аркадий Запорожану Эмил Карас алкоголь отпуск
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Digisport.ro
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Результативность защитника. Нидерланды одолели США по пути в 1/4 финала
Футбол | 03 декабря 2022, 18:57 1
Результативность защитника. Нидерланды одолели США по пути в 1/4 финала
Результативность защитника. Нидерланды одолели США по пути в 1/4 финала

Защитник команды ван Гала Дензел Думфрис сделал две голевые передачи и забил гол

10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
Футбол | 03 декабря 2022, 13:25 5
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022

Когда тактика – это хорошо, но и про внешний вид забывать не стоит

ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
Футбол | 03.12.2022, 05:45
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ
Футбол | 03.12.2022, 08:10
По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ
По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 03.12.2022, 08:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
Бабла накосил, можно уже и по винам 
Ответить
-2
VitosKH
Насрать
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
01.12.2022, 19:54 4
Футбол
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
02.12.2022, 03:43 16
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Не знаю, кто такой Усик. По-моему, какой-то лошара»
Тайсон ФЬЮРИ: «Не знаю, кто такой Усик. По-моему, какой-то лошара»
02.12.2022, 15:25 13
Бокс
«Требуем немедленно». Хргович очень хочет бой против Усика
«Требуем немедленно». Хргович очень хочет бой против Усика
01.12.2022, 19:11 1
Бокс
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
01.12.2022, 22:11
Бокс
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 19
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 10:00 2
Футбол
Стало известно, для чего лукашенко заговорил об угрозе для беларуси от НАТО
Стало известно, для чего лукашенко заговорил об угрозе для беларуси от НАТО
02.12.2022, 08:58
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности