Григорий Суркис прокомментировал возвращение Шовковского в Динамо

Почетный президент «Динамо» Григорий Суркис поделился мнением о возвращении в столичный клуб Александра Шовковского.

«Шовковский вернулся в родной клуб, который никогда не был закрыт для него. Я и брат всегда с ним общались. Он родной для нас человек, потому что отдал «Динамо» большую часть своей сознательной жизни. Не уехал за границу, а всю свою карьеру посвятил «Динамо». Он прекрасный вратарь и человек.

Он работал в национальной команде, но на сегодняшний день штаб сборной Украины расформирован, и никто не знает, кто будет главным тренером. Поэтому президент «Динамо» сделал предложение Шовковскому войти в штаб Луческу в качестве ассистента. Хочу напомнить, что Вукоевич, которого мы уважаем и любим, в связи с семейными обстоятельствами должен быть в Хорватии. Но он не отстранен от «Динамо», которое считает своим родным клубом. Просто сложились такие обстоятельства – у него болеет мать.

Но Луческу нужен ассистент, поэтому Мистер встретился с Шовковским. Они обсудили, что будет делать Саша в клубе. Будет ли он в будущем главным тренером «Динамо»? Сложно сказать, что будет через два года, когда закончится контракт у Луческу. Мы не знаем, что будет завтра в стране, поэтому давайте не будем фантазировать», – сказал Григорий Суркис.

Отметим, что Шовковский подписал контракт до истечения срока контракта Мирчи Луческу – до июля 2024 года.