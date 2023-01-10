ОФИЦИАЛЬНО. Шовковский вернулся в Динамо, будет помогать Луческу
Легенда клуба будет работать в тренерском штабе
Официальный сайт »Динамо» сообщил о том, что легендарный вратарь команды и сборной Украины Александр Шовковский возвращается в клуб.
Шовковский будет помощником наставника Мирчи Луческу. Ранее тренерский штаб покинул еще один экс-игрок киевлян Огнен Вукоевич.
Александр Шовковский последние годы работал в тренерском штабе сборной Украины, однако покинули его после завершения контракта с УАФ 31 декабря. Правда, Украинская ассоциация футбола официально об уходе наставника Александра Петракова и его штаба все еще не сообщила.
48-летний Шовковский с 1994 по 2016 годы провел за «Динамо» 635 официальных матчей.
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