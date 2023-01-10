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Украина. Премьер лига
10 января 2023, 18:58 | Обновлено 10 января 2023, 19:24
1315
3

ОФИЦИАЛЬНО. Шовковский вернулся в Динамо, будет помогать Луческу

Легенда клуба будет работать в тренерском штабе

10 января 2023, 18:58 | Обновлено 10 января 2023, 19:24
1315
3
ОФИЦИАЛЬНО. Шовковский вернулся в Динамо, будет помогать Луческу
УАФ. Александр Шовковский

Официальный сайт »Динамо» сообщил о том, что легендарный вратарь команды и сборной Украины Александр Шовковский возвращается в клуб.

Шовковский будет помощником наставника Мирчи Луческу. Ранее тренерский штаб покинул еще один экс-игрок киевлян Огнен Вукоевич.

Александр Шовковский последние годы работал в тренерском штабе сборной Украины, однако покинули его после завершения контракта с УАФ 31 декабря. Правда, Украинская ассоциация футбола официально об уходе наставника Александра Петракова и его штаба все еще не сообщила.

48-летний Шовковский с 1994 по 2016 годы провел за «Динамо» 635 официальных матчей.

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Динамо Киев Александр Шовковский назначение тренера Мирча Луческу Огнен Вукоевич сборная Украины по футболу Александр Петраков
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Metalist1925
Легендарний, найкращий воротар України повертається додому. Тим паче вже набрався хорошого досвіду у збірній. Удачі !!
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+1
yan2018
Ващук и Шовковский проберутся везде
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