ОФИЦИАЛЬНО. Шовковский вернулся в Динамо, будет помогать Луческу

Официальный сайт »Динамо» сообщил о том, что легендарный вратарь команды и сборной Украины Александр Шовковский возвращается в клуб.

Шовковский будет помощником наставника Мирчи Луческу. Ранее тренерский штаб покинул еще один экс-игрок киевлян Огнен Вукоевич.

Александр Шовковский последние годы работал в тренерском штабе сборной Украины, однако покинули его после завершения контракта с УАФ 31 декабря. Правда, Украинская ассоциация футбола официально об уходе наставника Александра Петракова и его штаба все еще не сообщила.

48-летний Шовковский с 1994 по 2016 годы провел за «Динамо» 635 официальных матчей.